天文台：今晚考慮發出一號戒備信號
無人機光影秀：揭秘聖家堂、羅馬競技場如何在夜空重生？
想像一下，巴塞隆納的聖家堂（La Sagrada Familia Basilica）在夜空中突然呈現完整模樣，或英國惠特比修道院（Whitby Abbey）的殘破牆壁瞬間回復昔日規模，是怎樣的景象？荷蘭團隊Studio Drift與Drone Stories聯手，透過數百架無人機在空中織出光影，讓這些歷史建築以全新方式重現，這不僅僅是特效，而是夜空中真實上演的場面。當科技與歷史碰撞，你最想看到哪座建築在夜空中重生呢？
當科技遇上創意：兩大團隊的夜空「魔法」
這個名為「Reconstructed」的項目，選擇了多座歷史地標進行「重建」，包括聖家堂、惠特比修道院和羅馬競技場。這些建築有些尚未完工，有些已成斷垣殘壁，團隊透過300-500架無人機，根據建築數據和3D掃描，在夜空中模擬出它們的全盛原貌。
荷蘭阿姆斯特丹的Studio Drift專門將自然元素與科技結合，曾利用無人機模擬鳥群移動或星空變化。這次，他們找來了曾於2023年在香港維港為Louis Vuitton時裝秀操控無人機表演的Drone Stories合作，由Drone Stories負責精準控制每架無人機的位置、速度和燈光，確保光影效果流暢自然。
失落建築的第二生命 用光點重構歷史
整個重建過程充滿精密規劃！團隊會先用激光掃描遺址，建立準確的3D模型，再將其轉化為無人機的飛行路徑。每架無人機都像是一個空中的像素，組成立體的動態畫面。這項技術不僅能重現歷史，還能協助建築師預覽新設計對城市景觀的影響。
團隊選擇的建築都極具代表性：
聖家堂：這座自1882年動工的教堂至今尚未完工，無人機在空中補全了建築師高第設計中尚未建成的18座尖塔和細節，整個表演持續12分鐘。
惠特比修道院：這座在16世紀因亨利八世解散修道院而荒廢的古蹟，只剩斷壁殘垣。但透過無人機的光點，觀眾能一睹它在13世紀全盛時期的哥德式建築規模。
羅馬競技場：團隊需要模擬出已經倒塌的南側外牆，還原這座建於公元72年的巨型建築原貌。
除了已完成的項目，團隊還在探索更多可能。這項技術讓我們重新思考，科技如何連結過去與現在。假如將來這些表演成為常設的旅遊活動，必定會為旅客帶來截然不同的旅行體驗。
