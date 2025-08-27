「無印良品」內地商標權終極敗訴 24類商品日後只能用「MUJI」

日本「無印良品」在內地商標權終極敗訴，將不得再使用「無印良品」商標。(資料圖片)

據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在內地的業務，由於「無印良品」商標被當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。

「 無印」 商標被 內地企業率先註冊

日後，日本「無印良品」在內地市場銷售毛巾、床罩等屬於第24類的商品時，不能再展示「無印良品」商標，只能使用「MUJI」商標，「無印良品」中文商標在內地歸屬當地企業的知識產權。

這宗纏繞多年的商標爭議始於2019年，良品計劃就中國企業已註冊的24類商標，向內地法院申請商標無效的訴訟，2021年與2023年已先後經過一審和二審，去年7月再申請再審，最終被駁回訴訟。

良品：判決實際影響不大

據報道，良品計劃公司已表示，在內地市場早已開始使用「MUJI」商標來銷售「24類」商品，而其他類別的商品仍然可以繼續使用「無印良品」商標，故判決對於公司銷售的實際影響並不大。

