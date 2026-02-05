香港製造｜前律師創辦 N.I.P 無名氏氈酒奪世界雙金獎！全新「貓茶鴛鴦 Gin」登場 鰂魚涌酒廠揭秘

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港製造｜前律師創辦 N.I.P 無名氏氈酒奪世界雙金獎！全新「貓茶鴛鴦 Gin」2026 登場 鰂魚涌酒廠揭秘

一支來自鰂魚涌工廈的氈酒，竟然揚威國際，奪得被譽為「烈酒界奧斯卡」的最高殊榮！香港手工氈酒品牌 N.I.P 無名氏 由兩位本地「無名氏」——前律師 Nic Law 與品牌顧問 Jeremy Li 創立，憑著對本土風味的極致追求，剛於2025年三藩市世界烈酒大賽中勇奪 雙金獎 (Double Gold Medal)，正式奠定「全港獲獎最多氈酒品牌」的地位。除了威水史，品牌更宣布將於2026年推出充滿港式情懷的全新「貓茶氈酒」，即睇這間香港蒸餾酒廠的傳奇故事！

放棄高薪厚職追夢 親手砌出「無名氏」酒廠

N.I.P 的全寫是 "Not Important Persons"，代表只要有熱誠，無名之輩也能創造非凡。創辦人Nic和Jeremy在創立N.I.P無名氏之前，兩人原本分別是執業律師及資深品牌顧問，但為了在香港建立一間真正屬於這裡的手工蒸餾酒廠，不惜放棄穩定的專業前途。酒廠的心臟是一部名為 「April」 的德國手工銅製蒸餾器。當年機器運抵香港時沒有安裝說明書，兩位創辦人只能像砌模型一樣，赤膊上陣將無數銅管逐一接駁，耗時16個月才親手建成了這間酒廠，熱血程度媲美電影情節 。

在創立N.I.P無名氏之前，Nic（左）是一位執業律師，而Jeremy則是資深品牌顧問。

酒廠的心臟是一部名為 「April」 的德國手工銅製蒸餾器。

揚威國際！「城香氈酒」奪雙金獎 展現香港農耕風味

N.I.P 無名氏剛於 2025 年三藩市世界烈酒大賽 (SFWSC) 中，憑藉演繹都市農耕概念的 「無名氏城香氈酒」(N.I.P Exotic City Gin) 勇奪雙金獎 。這款酒以本地香水檸檬為軸心，加入柑橘、青檸葉、雲南滇紅等，封存了香港石屎森林的原生風味 。連同早前獲得的「國家級冠軍」，N.I.P 已成為全港獲獎最多的氈酒品牌，證明香港製造絕對有實力登上世界舞台 。

N.I.P 無名氏剛於 2025 年三藩市世界烈酒大賽 (SFWSC) 中，憑藉演繹都市農耕概念的 「無名氏城香氈酒」(N.I.P Exotic City Gin) 勇奪雙金獎 。

2026 新年頭炮！貓奴必搶「貓茶氈酒 - 鴛鴦」

為了迎接2026年，N.I.P 聯同人氣插畫家 Kathy Lam (黑山的烏鴉) 推出貓茶氈酒系列第三話—— 「鴛鴦」。風味完美復刻港式茶餐廳經典！以杜松子、檸檬為基底，加入茉莉龍珠、毛峰香片及本地烘焙的埃塞俄比亞咖啡，帶來前所未有的「茶酒啡」體驗 。設計方面， 酒標上的貓店長與狗狗拍檔形影不離，寓意雖然個性不同也能和諧共處，價格每支$598 。

N.I.P 聯同人氣插畫家 Kathy Lam (黑山的烏鴉) 推出貓茶氈酒系列第三話—— 「鴛鴦」。

綠色革命！聯手保樂力加推動零廢棄

除了釀酒，N.I.P 亦致力環保。品牌獲國際烈酒巨頭 Pernod Ricard (保樂力加) 委託，為旗下 Absolut Vodka、Beefeater Gin 等品牌引入 ecoSPIRITS 閉環系統 。透過可無限次重用的 4.5 公升環保容器分發烈酒，大幅減少一次性玻璃樽廢棄，帶領香港烈酒行業走向綠色未來 。想親身感受這份香港精神？N.I.P 還設有深度酒廠導賞團，讓大家走進鰂魚涌工廈，在蒸餾器「April」旁細聽釀酒故事，並品嚐各款特色氈酒 。

N.I.P 亦致力環保，為 Absolut Vodka、Beefeater Gin 等品牌引入 ecoSPIRITS 閉環系統 。

