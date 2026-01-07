Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港製造｜前律師創辦 N.I.P 無名氏氈酒奪世界雙金獎！全新「貓茶鴛鴦 Gin」2026 登場 鰂魚涌酒廠揭秘

一支來自鰂魚涌工廈的氈酒，竟然揚威國際，奪得被譽為「烈酒界奧斯卡」的最高殊榮！香港手工氈酒品牌 N.I.P 無名氏 由兩位本地「無名氏」——前律師 Nic Law 與品牌顧問 Jeremy Li 創立，憑著對本土風味的極致追求，剛於 2025 年三藩市世界烈酒大賽中勇奪 雙金獎 (Double Gold Medal)，正式奠定「全港獲獎最多氈酒品牌」的地位。除了威水史，品牌更宣布將於 2026 年推出充滿港式情懷的全新「貓茶氈酒」，即睇這間香港蒸餾酒廠的傳奇故事！

放棄高薪厚職追夢 親手砌出「無名氏」酒廠

N.I.P 的全寫是 "Not Important Persons"，代表只要有熱誠，無名之輩也能創造非凡 。創辦人 Nic 和 Jeremy 為了在香港建立一間真正屬於這裡的手工蒸餾酒廠，不惜放棄穩定的專業路途 。酒廠的心臟是一部名為 「April」 的德國手工銅製蒸餾器 。當年機器運抵香港時沒有安裝說明書，兩位創辦人只能像砌模型一樣，赤膊上陣將無數銅管逐一接駁，耗時 16 個月才親手建成了這間酒廠，熱血程度媲美電影情節 。

揚威國際！「城香氈酒」奪雙金獎 展現香港農耕風味

N.I.P 無名氏剛於 2025 年三藩市世界烈酒大賽 (SFWSC) 中，憑藉演繹都市農耕概念的 「無名氏城香氈酒」(N.I.P Exotic City Gin) 勇奪雙金獎 。這款酒以本地香水檸檬為軸心，加入柑橘、青檸葉、雲南滇紅等，封存了香港石屎森林的原生風味 。連同早前獲得的「國家級冠軍」，N.I.P 已成為全港獲獎最多的氈酒品牌，證明香港製造絕對有實力登上世界舞台 。

2026 新年頭炮！貓奴必搶「貓茶氈酒 - 鴛鴦」

為了迎接 2026 年，N.I.P 聯同人氣插畫家 Kathy Lam (黑山的烏鴉) 推出貓茶氈酒系列第三話—— 「鴛鴦」 。風味完美復刻港式茶餐廳經典！以杜松子、檸檬為基底，加入茉莉龍珠、毛峰香片及本地烘焙的埃塞俄比亞咖啡，帶來前所未有的「茶酒啡」體驗 。設計方面， 酒標上的貓店長與狗狗拍檔形影不離，寓意雖然個性不同也能和諧共處 。預計於2026 年 1 月底發售，價格每支$598 。

綠色革命！聯手保樂力加推動零廢棄

除了釀酒，N.I.P 亦致力環保。品牌獲國際烈酒巨頭 Pernod Ricard (保樂力加) 委託，為旗下 Absolut Vodka、Beefeater Gin 等品牌引入 ecoSPIRITS 閉環系統 。透過可無限次重用的 4.5 公升環保容器分發烈酒，大幅減少一次性玻璃樽廢棄，帶領香港烈酒行業走向綠色未來 。想親身感受這份香港精神？N.I.P 還設有深度酒廠導賞團，讓大家走進鰂魚涌工廈，在蒸餾器「April」旁細聽釀酒故事，並品嚐各款特色氈酒 。

