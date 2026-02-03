法希爾郊外的扎姆扎姆（Zamzam）營地遭受攻擊，數以萬計的蘇丹民眾逃到60公里以外的泰維萊（Tawila）

攝影的意義何在？對無國界醫生而言，攝影關乎「見證」（témoignage），這一詞來自法文，可被譯成「目擊、作證」，即願意大聲說出我們眼前發生的事，亦是組織在全球工作近55年來秉承的一個重要宗旨。

現在，無國界醫生持續在全球逾70個國家及地區工作，若然缺乏「見證」，每一場人道災難，每一次流離失所，連同世上無數人正承受戰爭、天災、疫病所帶來的苦難，將無法帶到大眾眼前，被大眾所認知。

無國界醫生不僅提供醫療援助，更致力揭露苦難根源、倡導變革，其中攝影便是重要媒介，分享救援人員與受助者的不同故事。每年年底，無國界醫生都會挑選一系列具代表性的照片，不盡是追求構圖漂亮，更在乎呈現危機下的實況。

影像不只記錄苦難

踏入2026年，儘管挑戰重重，無國界醫生的團隊始終致力將緊急醫療護理送到最需要的地方，不論是在遷徙路途上、天災災區、疫病爆發之處，還是戰火前線、被有系統排拒於醫療護理外的人群棲身的地方。以上影像呈現了組織援助的人們及員工所經歷的關鍵時刻與堅韌身影。這些影像提醒我們，見證不只是記錄苦難，更是建立人與人之間的連繫。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1008639/無國界醫生以影像回顧2025年-指攝影關乎-見證-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral