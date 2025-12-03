宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
無國界醫生籲各國救助加薩數萬病患
（法新社日內瓦2日電） 無國界醫生組織（MSF）加薩醫療撤離專案統籌呼籲各國敞開大門，接收數萬名境況危急、需要醫療撤離的加薩人，同時警告已有數百人因等待而喪生。
負責協調無國界醫生組織加薩地區醫療撤離工作的伊斯利姆（Hani Isleem）說：「需求實在非常龐大。」 伊斯利姆今天接受法新社採訪時表示，迄今為止各國接收的人數仍然「只是滄海一粟」。 世界衛生組織（WHO）估計，自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在以色列境內發動攻擊，並引發戰爭以來，已有超過8000名病患從加薩撤離。世衛表示，仍有1萬6500多名病患需要在加薩以外接受治療。 伊斯利姆在瑞士陪同重症與受傷加薩兒童接受治療後，於無國界醫生組織日內瓦總部表示，這個數字僅基於已登記要求醫療撤離的病患，實際數字可能更高。
他說：「我們估計實際數字是這個數字的3到4倍。」 迄今已有超過30個國家接收病患，但只有少數國家，包括埃及與阿拉伯聯合大公國，接收了大量人數。
在歐洲國家中，義大利已收治200多名患者，但像法國和德國這樣的大國迄今尚未接收任何病患。
