無定向反覆善變 重溫中美貿易戰年初至今發展

中美貿易戰自特朗普今年一月上任開始爆發，其間短暫休戰後，本月又重燃戰火。 (Photo by Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images)

亞太區股市今日（13 日）普遍下挫，事緣中美貿易關係又再緊張起來。回顧這場反覆多變的兩國對奕，已有近十個月之久。中國美國商會今日發文重溫這場風暴，形容由特朗普回朝後發動的貿易戰 2.0 比上次牽連更廣、更難預測。商會指出，除非特朗普與習近平之間的對話能在明確的規範下進行，否則深層摩擦仍難避免。路透社亦撰文回望過去十個月的中美貿易戰過程，《Yahoo 新聞》謹將當中重要歷程記錄如下：

2025 / 1.21 - 特朗普上任總統翌日，隨即威脅向中國入口貨物徵收 10% 懲罰性關稅，並以芬太尼從中國流入美國為理據

廣告 廣告

2.1 - 特朗普正式宣佈向中國貨物徵收 10% 關稅，又向墨西哥及加拿大貨物徵收 25% 關稅，並要求兩個制止芬太尼及非法移民進入美國

2.4 - 中國採取報復措施，宣佈向從美國入口的煤炭及石油氣實施 15% 關稅，又向原油及汽車實施 10% 關稅，同時限制五稅用於國防及潔淨能源等金屬出口

3.3 - 美國宣佈把與芬太尼相關的所有中國入口貨物的關稅提高至 20%

3.4 - 中國向美國農產品實施 10 至 15% 報復性關稅，又以國家安全理由中止 25 關美國公司的出口及投資項目

特朗普今年 1 月 20 日宣誓就任美國第 47 任總統，翌日即透露向中國入口貨物加徵關稅，揭開貿易戰戰幔。 (Photo by Saul Loeb - Pool/Getty Images)

4.2 - 特朗普宣佈向全球入口貨物徵收最少 10% 關稅，中國貨物稅率更提高至 34%

4.4 - 中國宣佈向所有美國入口貨物實施 34% 報復性關稅

4.8 - 美國把所有中國入口貨物關稅調升至 84%

4.9 - 中國跟隨調高美國入口貨物關稅至 84%，同時將 12 間美國公司列入「出口管制管控名單」，美國立即把中國貨物關稅推高至 125%

4.11 - 中國亦增加所有入口美國貨物關稅至 125%

5.12 - 北京與華盛頓在日內瓦進行貿易談判，宣佈暫停關稅戰，即美國向中國徵收關稅降至 30%，中國向美國關稅降至 10%

今年 5 月 12 日，中美雙方在日內瓦談判達成停戰協議，美國財政部長貝森特（右）向記者交代談判結果。(Photo by Muhammet Ikbal Arslan/Anadolu via Getty Images)

5.31 - 特朗普指斥中國違反日內瓦協議當中有關放寬停止重要礦物出口的部分，中國否認，反指美國對中國實施多項歧視性限制措施

6.11 - 部分中國稀土礦石生產商獲得出口許可

7.15 - 美國商務部長盧特尼克表示，輝達計劃恢復向中國售賣 H20 晶片，作為美國與中國談判輸入稀土的條件

8.8 - 美國開始向輝達發出 H20 晶片出口至中國的許可

8. 10 - 特朗普促請中國向美國增加大豆購買量四倍

9.15 - 美國與中國就 TikTok 的控制權達成框架議議，讓 TikTok 在美業務交給由一個美國控制的實體持有

10.9 - 中國擴大稀土出口管制，新增五種稀土金屬與應用用途納入管制範圍，特朗普隨即建議禁止飛經俄羅斯領空的中國航機進入美國，理由是中國航班較短的飛行時間把美國航機置於不利境地

10.10 - 特朗普重啟貿易戰，宣佈將中國出口至美國的貨物徵收額外 100% 關稅，並向任何重要軟件實施出口管制，11 月 1 日生效；他又在其個人Truth Social 發文批評中國發生一些非常奇怪的事情，變得非常敵對，讓他很驚訝，原本計畫兩周後在韓國 APEC 峰會上與習近平見面，但現在似乎沒有理由這麼做了