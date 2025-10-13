不斷更新｜累計 10 名議員宣布棄選立法會
無定向反覆善變 重溫中美貿易戰年初至今發展
亞太區股市今日（13 日）普遍下挫，事緣中美貿易關係又再緊張起來。回顧這場反覆多變的兩國對奕，已有近十個月之久。中國美國商會今日發文重溫這場風暴，形容由特朗普回朝後發動的貿易戰 2.0 比上次牽連更廣、更難預測。商會指出，除非特朗普與習近平之間的對話能在明確的規範下進行，否則深層摩擦仍難避免。路透社亦撰文回望過去十個月的中美貿易戰過程，《Yahoo 新聞》謹將當中重要歷程記錄如下：
2025 / 1.21 - 特朗普上任總統翌日，隨即威脅向中國入口貨物徵收 10% 懲罰性關稅，並以芬太尼從中國流入美國為理據
2.1 - 特朗普正式宣佈向中國貨物徵收 10% 關稅，又向墨西哥及加拿大貨物徵收 25% 關稅，並要求兩個制止芬太尼及非法移民進入美國
2.4 - 中國採取報復措施，宣佈向從美國入口的煤炭及石油氣實施 15% 關稅，又向原油及汽車實施 10% 關稅，同時限制五稅用於國防及潔淨能源等金屬出口
3.3 - 美國宣佈把與芬太尼相關的所有中國入口貨物的關稅提高至 20%
3.4 - 中國向美國農產品實施 10 至 15% 報復性關稅，又以國家安全理由中止 25 關美國公司的出口及投資項目
4.2 - 特朗普宣佈向全球入口貨物徵收最少 10% 關稅，中國貨物稅率更提高至 34%
4.4 - 中國宣佈向所有美國入口貨物實施 34% 報復性關稅
4.8 - 美國把所有中國入口貨物關稅調升至 84%
4.9 - 中國跟隨調高美國入口貨物關稅至 84%，同時將 12 間美國公司列入「出口管制管控名單」，美國立即把中國貨物關稅推高至 125%
4.11 - 中國亦增加所有入口美國貨物關稅至 125%
5.12 - 北京與華盛頓在日內瓦進行貿易談判，宣佈暫停關稅戰，即美國向中國徵收關稅降至 30%，中國向美國關稅降至 10%
5.31 - 特朗普指斥中國違反日內瓦協議當中有關放寬停止重要礦物出口的部分，中國否認，反指美國對中國實施多項歧視性限制措施
6.11 - 部分中國稀土礦石生產商獲得出口許可
7.15 - 美國商務部長盧特尼克表示，輝達計劃恢復向中國售賣 H20 晶片，作為美國與中國談判輸入稀土的條件
8.8 - 美國開始向輝達發出 H20 晶片出口至中國的許可
8. 10 - 特朗普促請中國向美國增加大豆購買量四倍
9.15 - 美國與中國就 TikTok 的控制權達成框架議議，讓 TikTok 在美業務交給由一個美國控制的實體持有
10.9 - 中國擴大稀土出口管制，新增五種稀土金屬與應用用途納入管制範圍，特朗普隨即建議禁止飛經俄羅斯領空的中國航機進入美國，理由是中國航班較短的飛行時間把美國航機置於不利境地
10.10 - 特朗普重啟貿易戰，宣佈將中國出口至美國的貨物徵收額外 100% 關稅，並向任何重要軟件實施出口管制，11 月 1 日生效；他又在其個人Truth Social 發文批評中國發生一些非常奇怪的事情，變得非常敵對，讓他很驚訝，原本計畫兩周後在韓國 APEC 峰會上與習近平見面，但現在似乎沒有理由這麼做了
其他人也在看
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 1 天前
美國貿易代表：曾希望與中國商討稀土管制 惟被中方擱置
美國貿易代表格里爾表示，中國在宣布擴大稀土出口管制前未有正式知會美國，美國是從媒體獲悉此事後希望立即啟動談判，惟被中方擱置，形容中國已經超越所有可接受的界線。AASTOCKS ・ 8 小時前
中國要求美國不要動輒以高額關稅進行威脅 呼籲進行更多對話
【彭博】— 中國就美國總統特朗普針對北京的最新舉措作出回應，稱美國應該停止以高額關稅進行威脅，並呼籲通過對話解決分歧。Bloomberg ・ 1 天前
北韓新式「核武」亮相 可打擊美國任意地點
北韓在紀念朝鮮勞動黨成立 80 週年的閱兵式上，公開展示了新型洲際彈道導彈「火星 - 20」，官方稱其為該國「最具威力」的核武器。鉅亨網 ・ 1 天前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 8 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 12 小時前
鑽石能跟金價一同重回巔峰？專家這樣說
國際金價上周二 (7 日) 歷史性突破每盎司 4000 美元大關，年內累計漲幅超 50%、飆升近 1400 美元，創下幾十年來最強勁牛市。這波黃金熱潮不僅推高成品金飾價格，更意外帶火了鑽石市場，「金鑲鑽」飾品因性價比優勢走俏，外界也因此想說鑽石能否跟著黃金重回巔峰。鉅亨網 ・ 8 小時前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 12 小時前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 1 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 3 小時前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人
日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
田蕊妮爆堂家姐誤信假新聞指「杜汶澤四肢癱瘓兼偷食」：反白眼反到去後腦
田蕊妮去年底自揭患肺腺癌，表示自己喺身體檢查嗰陣被驗出肺部有陰影，屬非常初期嘅肺腺癌，只須做手術切除即可。田蕊妮老公杜汶澤亦於社交平台發文感謝醫護人員，指田蕊妮現時肺部已100%冇癌細胞，唔會復發，叫粉絲們放心。不過，田蕊妮於昨日（12日）發文分享指，堂家姐對佢嘅身體狀況及杜汶澤經濟情況感到擔憂；田蕊妮公開與堂家姐對話，直言：「反白眼反到去後腦」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物
一名40歲的電子工程師因超重導致脂肪肝，卻靠著簡單的飲食調整，成功在短短兩個月內減重10kg，並大幅改善肝功能指數。馬上參考一下他的「青瓜減重法」，輕鬆逆轉脂肪肝！Yahoo Style HK ・ 1 天前
恒指午市跌幅收窄 收跌400點報25889 成交4904億
美國總統特朗普要脅對中國貨品加徵100%關稅引發美股動盪，納斯達克中國金龍指數上周五（10日）跌6.1%。中國商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。特朗普其後貼文安撫市場情緒，美股期貨反彈。港股早市低開，恒生指數 (^HSI) 低開656點或2.5%報25634點，跌幅一度擴大至逾950點低見25336點，收市跌幅收窄至400點或1.5%，收報25889點。國企指數收跌135點報9222點，恒生科技指數 (HSTECH.HK) 跌114點報6145點。大市全日總成交4,904億元。Yahoo財經 ・ 5 小時前
日本喼神遭殺訂820萬元 商廈爛賬未脫困境
滙控擬斥千億私有化恒生，市場再次關注本地銀行商用物業貸款壞賬風險。港股近月爆升，市場原憧憬股市興旺後，商廈有望獲得「水源」關照。可惜近日有商廈市場有兩項消息，反映商廈市道及相關貸款似乎尚未能由危轉機。Yahoo 地產 ・ 2 小時前