無差別空襲平民 ⎮為何滑翔傘成為緬甸軍政府常規武器？

緬甸軍政府自去年底開始，逐漸倚賴動力滑翔傘作攻擊武器。 （The Irrawaddy）

緬甸軍政府本周一（6 日）趁點燈節民眾和平集會期間突襲，利用滑翔傘投放炸彈，造成最少 26 人死亡、數十人受傷，全球譁然。滑翔傘空襲作為低科技但致命的武器，已成為軍政府從叛軍手上奪回國家控制權的常規武備。究竟滑翔傘投彈如何運作？殺傷力有多大？

可負重 160 公斤 能低飛人手投彈

事發於中秋月圓之夜，緬甸中部昌吳有大約一百人參加和平集會，點燃燭光表達釋放政治犯的訴求。軍政府在集會開始不久即投放一至兩枚炸彈，造成最少 26 人死、45 人受傷。國際特赦組織事後呼籲國際社會採取行動保護緬甸人民，聯合國亦譴責緬甸軍政府，形容事件是令人不安的無差別攻擊。

BBC 報道指，滑翔傘有多種類型，最普遍的是由引擎推動、有飛行員駕駛的動力傘。一隻動力傘可以負載 160 公斤的重量，即是可以運載一位飛行員及多枚小炸彈。聯合國指出，這類動力傘一般會荷載每枚 16 公斤的 120 毫米的炸彈。由於動力傘能低飛，比飛機可以更接近目標。投放炸彈時，飛行員會用人手投擲。

無差別空襲翌日，人民防衞軍人員及村民出席喪禮。 （PDF）

專家指出，動力傘可以配置衞星定位系統，可在 300 公尺低空下精準攻擊目標。一隻動力傘可以續航三小時，時速最高 65 公里，燃料是一般的汽油。軍方消息指，動力傘的維修保養廉宜，飛行員只須訓練數日，這是緬甸軍政府逐漸依賴的原因。估計軍政府採用的動力傘，就在國營的「動工業十號」飛機零件工廠製造。

夜間出動減反擊風險 去年聖誕日曾出動

由於動力傘需要低飛攻擊，通常行動都選擇在夜間，否則被察覺射擊的風險大增。這點解釋了為何周一的偷襲在晚上進行。動力傘亦不能在惡劣天氣下運作，而由於引擎聲響較大，聲音像電鋸，事發當晚村民能清楚聽到它的飛近。

其實這次已非軍政府首次出動滑翔傘空襲，去年 12 月聖誕日，緬甸中部敏建已曾有動力傘攻擊叛軍。而單在今年 1 月， Taungtha、Paletwa 及 Sagaing 等區就出現過八次動力傘空襲，造成九人死亡。由於軍政府的飛機經歷四年內戰後嚴重報銷，動力傘便成為重要後備力量。

一群身在美國的緬甸僑民今日（10 日）前往緬甸駐華盛頓大使館請願，抗議軍政府空襲平民。 （The Irrawaddy）

網媒 The Irrawaddy 今年二月已有報道軍政府逐漸倚賴動力傘襲擊叛軍，不過報道亦指，軍政府不敢在叛軍密集的區域如克欽邦及若開邦等，因為這些地區部署了防空系統。雖然動力傘在緬甸國內製作，但據報滑翔傘本身是購自泰國，而引擎則是電單車引擎。

BBC 報道指，軍政府最近憑藉空襲與大規模轟炸，已逐漸收復失地，背後有賴中國在設備上的支持。總部設於華盛頓的國際保安事務智庫 Stimson Centre 解釋，中國近年加強介入緬甸事務，目的是要保護中國在緬甸的經濟利益。而北京提供的重要援助領域就是軍事方面，包括出售武器、無人機科技，甚至派出技術人員親赴緬甸。