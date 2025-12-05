在日常裡，我們總以為生活的穩定是理所當然：固定的節奏、熟悉的場景、可預期的安排。可真正觸動心靈的，往往不是這些表面的安定，而是那些突如其來的裂縫：一次失誤、一場意外、一句真心話。正是在這些脆弱的瞬間，我們才看見生活的真實面貌。

穩定的幻象

我們常常以為生活是穩定的。每天早上醒來，走進熟悉的街道，回到固定的工作崗位，晚上回家與家人享用一頓晚飯。這些日常的重複，讓我們以為生活永遠是一條平穩的河流。然而，現實再一次提醒我們：安穩並非必然，更隨時可能被戳破。

突如其來的措手不及

過去一星期，大埔的火災成為全城焦點。許多人在手機上不停刷新新聞，焦急地等待最新消息。那種心理的無力感與痛苦，正是「穩定的脆弱」的直接體現。原本安穩的家園，在一夜間化為灰燼；原本平靜的生活，被突如其來的災難打斷。這種震撼不僅來自火焰本身，更來自人心深處對「穩定」的習慣頃刻撕裂。

在網上，有前街坊寫下這樣的文字：

「宏福苑 – 一直有好特別嘅存在。由市區搭車返屋企，吐露港一出見到宏福苑，就好似無形之中話俾你知：『歡迎回來～你已經番到大埔啦！』多謝你無數美好嘅回憶🙏🏻前街坊上」

簡單直接的獨白讓人心頭一酸。它不只是對一座屋苑的懷念，更是對「穩定生活」的寄託。宏福苑曾是許多大埔居民心中的地標，象徵著回家的歸屬感與安穩，如今無疑因火災而蒙上陰影，讓人深刻體會到「安好過著每一天」並非必然。

在這裡，也要向日以繼夜奮鬥的消防員致以最深的感謝。他們的勇敢與堅守，讓我們在混亂中仍能看見希望。

心理的無力感

PHOTO / Threads @the_groke_at_night_in_hk

在災難消息一波接一波的更新中，人們的心理承受著難以言喻的壓力。焦慮，來自對親友安危的擔心，以及對災情是否會進一步擴大的不安；痛苦，源於目睹受災者的困境，對同一個城市的痛苦身同感受；而最揮之不去的，往往是那股無力感。明知道自己無法改變現況，還是會透過螢幕不斷接收資訊。

這些情緒交織在一起，像是一面鏡子，映照出我們對「穩定」的習以為常，以及它原來隨時可能崩塌的殘酷。縱然生活的平衡如此脆弱，而我們能做的，是在理解的同時，尋找心靈的支撐。

生活的脆弱性

不只火災，生命還存在許多難以預測的不確定性。一場突如其來的疾病能夠徹底改變一個人的人生軌跡；經濟環境的波動可能使原本穩定的工作瞬間消失，帶來巨大的壓力與挑戰；人際關係的誤解、距離或意外事件都可能使原本看似牢固的感情出現裂痕，影響彼此信任與連結。這提醒我們，人生必然充滿變數，唯有以韌性和智慧去面對。

在脆弱中尋找力量

雖然穩定是脆弱的，但我們並非無力招架。以下幾個方法，能幫助我們在面對不確定時找到力量：

調整心態

* 接受不確定性：承認生活本來就充滿變化，能減少對「穩定」的過度依賴。

* 專注當下：把注意力放在眼前能掌握的事物，而不是無法控制的未來。

建立支持網絡

* 社區互助：火災中我們看到鄰里互相幫助，人類共情的力量能減輕孤單感。

* 情感連結：與家人、朋友保持溝通，分享焦慮與痛苦，能讓心靈更有韌性。

照顧自我心理

* 限制資訊量：避免長時間不停刷新新聞，給自己騰出休息的空間。

* 情緒出口：透過寫作、運動或藝術等自我表達，釋放壓力。

* 專業支援：若焦慮持續，尋求心理專業人士的幫助。

培養韌性

* 學習新技能：在工作或生活中保持彈性，能更好地應對突與其來的變化。

* 感恩與珍惜：在安穩的片刻中，學會感恩，讓心靈更具力量。

「生活的穩定原來是脆弱的」這句話，既是警醒，也是啟發。大埔火災讓我們體會到，穩定隨時可能被打破，但同時讓我們看見社區互助的力量。當人們願意彼此扶持，無力感便能轉化為希望。

真正的穩定，不在於外在環境的永恆不變，而在於我們能否在脆弱中找到力量，在不確定中保持淡然。當我們懂得珍惜當下、培養韌性、互助互愛，在最黑暗的時刻，我們依然能安然前行，黎明正在不遠處。