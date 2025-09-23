無性關係：沒有親密、沒有慾望，是壓垮感情的最後一根稻草？

「佢好耐冇掂我啦。」她幽幽的說。

當她這樣說出口，朋友們都很驚訝，畢竟她和男友正在同居，有的是相對的時間和空間，無關土地問題，怎會沒有親密生活？

「上一次同佢行埋都差唔多半年前啦，呢幾個月就算大家晚晚瞓喺隔籬，佢都冇主動掂過我……好奇怪吧。就算我想，主動同佢提出，佢都好唔情願咁，搞到我變咗成日求歡不遂嗰個！」她嘆了口氣。

「會唔會佢忙或者壓力大咋？」我輕聲地問。

廣告 廣告

「佢根本唔想掂我啦，宜家變咗同屋主！」

同居該是不少情侶嚮往的甜蜜生活吧，兩個人住在一起，起居生活都日夜相對，有盡私人空間，做想做的事，隨時做愛做的事，延續戀愛的感覺有多好！

只是他們的同居生活是變質的那款，每天上班、下班或加班，為了免卻互相遷就及等待的時間，他們幾乎是各有各吃飯、回家，再在家各自各放鬆，享受私人空間。

「宜家佢直情唔會掂我，就算我要求，佢都唔想，係咪有啲可笑。」她嘆了口氣。

他們的關係算不上有甚麼明顯問題，只是兩人平日鮮少溝通、各有各忙，也就漸行漸遠，就連情侶間互動、親密的行為都興致缺缺。她想被男友疼愛，有身體接觸、滿足慾望時，他總是用不同的藉口推卻，一副不願意的模樣，真是讓她失落兼失望。

「既然佢都唔想掂我，我都唔再要求啦，次次都係我想親密，好似我欲求不滿，逼佢做咁！」

住在一起卻有如同屋主，連基本的親密都欠奉，只是名義上依然是情侶。提出要求的她有如逼著他做不想做的事，成了苛求親密的一方，是男女角色掉轉麼，哈！她更不禁有了一連串不安的念頭，是她「失去吸引力」、「對她零興趣」、「他不愛了」、「身體很誠實」麼？

「性」不是關係的唯一，但它是連繫彼此、增加雙方信任、親密度，讓感情持續提升的重要一環。他的冷淡讓她備受冷落，一位的要求被忽視，另一位卻繼續逃避，感情問題更顯而易見。身心遠離已是關係崩潰的開始，該如何平衡？

沒有了性燃燒的愛情，兩人關係更見冰冷，她感受不到親密和愛護，而他的冷淡亦讓彼此關係更為疏離，就這樣壓垮這段感情的最後一根稻草吧！

作者：妮洛

浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。

愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。

最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

Related Articles:

沒完沒了的出軌：感情背叛過後，為何還選擇留下？

Editor’s Pick：睡眠質素差，好像一晚沒睡過？編輯推介助眠好物，讓你翌日精神奕奕

海島國出遊！必攜好物小清單





Follow us on facebook: https://www.facebook.com/diva.etnet.com.hk

etnet財經‧生活網(www.etnet.com.hk)提供全面及專業的財經新聞及資訊，包括為用戶提供免費實時股票及期貨報價、專家點評等。同時《生活副刊》頻道，涵蓋財智、管理、世事政情、健康養生、消閒購物及數碼科技等資訊，盡享健康樂活之道。於2014年更推出《DIVA 品味派》潮拜頻道，集五大品味內容及視頻專案於一站 - Fashion、Beauty & Love、Watch & Jewelry、 Art & Living及 Travel & Dining，日日更新，秒秒矚目。