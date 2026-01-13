無懼年底入「五」 觀月阿里莎拍廣告晒長腿

【on.cc東網專訊】日本女星觀月阿里莎，曾獲封「八頭身美少女」，拍劇又唱歌風靡一時。4歲便入行做模特兒的她，最近重操故業，為牛仔褲品牌擔任模特兒拍攝廣告硬照。49歲的她依然弗爆，以Bra top襯外套騷身材，又穿上牛仔短裙上陣，大晒一雙招牌長腿。

此外，觀月客串男星玉木宏主演的新劇《專業保險調查員天音蓮》第2集，將於本周四播出。她早前便趁年尾長假期，與結婚11年的富商老公青山光司雙雙到夏威夷度假叉電。

