無放寬100港元印花稅適用物業門檻 議員關注政府是否憂稅收減少

地產業界早前促請放寬100港元印花稅適用物業門檻，但新一份施政報告未作放寬，有議員今日(6日)在立法會財經事務委員會上，關注政府是否憂慮造成稅收減少，又指「小財不出，大財不入」。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指物業印花稅適用範圍是否擴展至細價樓，絕非單純財政考慮，亦視乎整體房屋安排、本地市民房屋需求情況，要綜合考慮。

虛擬資產交易及託管服務提供者發牌制度諮詢於8月底結束。財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇表示，收到80多份意見，正在分析，爭取明年上半年將法例提交立法會審議。她指會由證監會統籌發牌，強調要有統一發牌機構。

