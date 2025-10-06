中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
無放寬100港元印花稅適用物業門檻 議員關注政府是否憂稅收減少
【on.cc東網專訊】地產業界早前促請放寬100港元印花稅適用物業門檻，但新一份施政報告未作放寬，有議員今日(6日)在立法會財經事務委員會上，關注政府是否憂慮造成稅收減少，又指「小財不出，大財不入」。
財經事務及庫務局局長許正宇回應指物業印花稅適用範圍是否擴展至細價樓，絕非單純財政考慮，亦視乎整體房屋安排、本地市民房屋需求情況，要綜合考慮。
虛擬資產交易及託管服務提供者發牌制度諮詢於8月底結束。財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇表示，收到80多份意見，正在分析，爭取明年上半年將法例提交立法會審議。她指會由證監會統籌發牌，強調要有統一發牌機構。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
山寨水風波招標受質疑 財庫局：價錢非採購唯一或首要標準
【on.cc東網專訊】政府早前爆出「山寨水」招標風波，財經事務及庫務局設專責小組檢視現有採購制度，並邀審計署進行審計。財經事務及庫務局局長許正宇今日(6日)在立法會相關事務委員會上強調，價錢並非唯一或首要標準，在採購時，價及質都兼顧是當局過去奉行的要求，未來亦會on.cc 東網 ・ 9 小時前
全省增3181宗基孔肯雅熱 江門啟動Ⅲ級響應
【on.cc東網專訊】廣東省疾控局周日（5日）發布通告，上周全省新增報告3,181宗基孔肯雅熱本地個案，無報告重症和死亡個案，其中江門2,480宗佔最多。傳染病防控首席專家康敏指出，近期江門市爆發疫情，當地已啟動突發公共衞生事件Ⅲ級響應，全力以赴開展防控工作。on.cc 東網 ・ 9 小時前
2項國際體育活動獲「M」品牌認可 委員會：促進旅業具經濟效益
【on.cc東網專訊】大型體育活動事務委員會今日(6日)公布，「Chubb UTS Hong Kong with Humansa」及「保誠香港網球公開賽2025」獲頒授「M」品牌認可。<br/> <br/>委員會表示，上述兩項頂級網球on.cc 東網 ・ 9 小時前
採訪日誌｜市建局分享未來業務發展方向／薄扶林村及大坑都有中秋舞火龍
【Now新聞台】今日(10月6日)市建局提交工作報告，又分享未來業務發展方向。 另外，今日是中秋節，薄扶林村及大坑都有舞火龍。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
現場直擊｜佐敦五車連環相撞釀八傷 警拘肇事私家車司機
【Now新聞台】上海街與佐敦道交界發生5車相撞意外，釀成多人受傷，本台記者劉倩桐下午四時許身處車禍現場，指其身旁的灰色私家車早前由佐敦駛向西九龍期間，已先後與兩部巴士及一輛私家車相撞，其後再駛至現場佐敦道與上海街交界時，再撞向一輛白色私家車，導致該輛私家車失控，剷上行人路撞倒途人。 現場可見肇事的灰色私家車嚴重損毀停在安全島上，而警方已拘捕該私家車司機，並押同他到肇事私家車蒐證。至於被撞的白色私家車亦嚴重損毀，事件中有八人受傷，幸各傷者俱清醒。有目擊者表示，肇事灰色私家車當時車速頗快，警方仍在現場調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
免簽改變旅遊偏好 俄客上月赴華預訂量激增3.5倍
【on.cc東網專訊】中國和俄羅斯日前先後宣布將相互實施免簽政策，俄媒引述當地旅遊平台統計數據指，上月俄羅斯赴華旅遊的預訂量較去年同期急升3.5倍，其中前往北京、上海的遊客激增。on.cc 東網 ・ 9 小時前
十一中秋假期前半程交通出行數創新高 破12億人次
【on.cc東網專訊】交通運輸部周日（5日）發布消息，十一、中秋假期前半程全社會跨區域人員流動量再創歷史新高，累計約12.43億人次，日均值超過3.1億人次，展現出強勁的出行活力。港珠澳大橋珠海公路口岸亦迎來跨境出行熱，在假期前4天錄得出入境車流逾8.98萬輛次。on.cc 東網 ・ 10 小時前
海關查入境車輛檢值240萬依托咪酯 司機及乘客被捕
【Now新聞台】海關偵破首宗以7人車經港珠澳大橋販運依托咪酯入境香港案件，檢獲240萬元依托咪酯粉末及煙彈，司機及乘客被捕。 海關人員周六在港珠澳大橋香港口岸截停入境7人車清關，在車內一個包裹檢獲約850克依托咪酯粉末，收藏於2個奶粉膠樽內，並在乘客隨身物品搜獲依托咪酯煙彈，41歲司機及49歲乘客被捕。海關相信，販毒集團以迂迴路線將毒品經由馬來西亞寄到澳門，再派人提貨經陸路偷運本港。兩名男子分別被控一項販運危險藥物罪，乘客再被加控管有危險藥物罪，周一在西九龍裁判法院提堂。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
曼谷打卡｜Hello Kitty × Butter Bear超萌曼谷BTS！小香風＋Y2K造型登場，可愛到捨不得落車
泰國7-Eleven早前推出Hello Kitty × Butter Bear聯乘系列，兩位超人氣角色戴著對方的頭套萌爆登場，除可消費儲印花換領超可愛聯乘產品，活動更滲入曼谷空鐵BTS，推出療癒滿點的超萌列車「Stamp Hello」，車身及車廂內都找到兩位主角的蹤影，尤如走入童話世界之中，可愛到捨不得下車！Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
交銀國際上調新世界(00017)目標價至9.7元 維持「買入」評級
交銀國際發表報告,將新世界發展(00017)目標價調高至9.7港元,維持「買入」的投資評級。該行指,新世界2025財年業績大致符合預期,營收為276.8億港元,按年減少23%。扣除撥備及其他一次性非現金影響,來自持續經營業務之核心盈利,核心經營利潤為60.2億港元,年減少13%,較該行估算核心利潤約為5億港元,稍低於預期。新世界2025年香港實現應佔合約銷售約110億港元,並於中國內地物業取得合約銷售為140億元人民幣。公司設定2026財年全年銷售目標為270億港元,較去年同期增加4%。該集團2025財年淨負債約1201億港元,表年減約45億港元,同時短期債務減少至約66億港元。該集團於2025年6月成功完成882億港元貸款再融資,增強了財務彈性。交銀國際相信,新世界發展約0.13倍的市淨率已充份反映市場對其負債之擔憂,同時在利率可能下降,加上房地市場復甦的情況下獲得重估。該行以資產淨值估算80%折讓,調高目標價至9.70港元,維持「買入」的投資評級。 (BC)#交銀國際 #新世界發展infocast ・ 7 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 10 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 1 天前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 11 小時前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前