中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
無業樓民 劇情｜劉松仁 伍詠薇 江華 張燊悅 廖啟智主演 重溫90年代金融風暴港人眾生相
金融風暴下，香港泡沫經濟破裂。身居要職的洪大龍（劉松仁飾）慘遭解僱，由他投資的豪宅也變為負資產。為了應付按揭付款，他將豪宅一分為四分租給三伙人。羅鏽蘭（伍詠薇飾）和高級公務員的丈夫結婚多年，因丈夫投資失利而獻盡積蓄，豈料枕邊人竟移情別戀，提出離婚。鏽蘭為保面子決定隱瞞離婚事實，繼續供養家人，在銀根短缺的情況下租住洪宅，與大龍成為鬥氣冤家，其他房客還包括炒賣樓花失利的地產經紀孫碧玲（張燊悅飾）、客貨車司機古漢雲（廖啟智飾）和他好高婺遠的妻子沈珍美（郭少芸飾）及兩個子女。 幾個身份背景不同的人住在同一屋簷下，產生了不少矛盾。由於租金收入不穩定加上失業多時，大龍萌發了創業的念頭。好友凌希斯（江華飾）發現龍對調弄食物醬料甚有心得，提議開辦醬汁生意，漢雲也決定加入。三個大男人，人到中年開始創業，他們會成功嗎？大龍最終發現鏽蘭離婚的事實，兩人漸生情愫，但碧玲也向大龍展開追求，大龍將情歸何處呢？
第1集
任職大公司人力資源部主管的洪大龍，手握裁員大權，意氣風發，同事恨之入骨。龍與炒賣股票住宅的好友凌希斯買下豪宅柏寧苑炒賣，龍叫價千六萬出售。龍的老闆Peter請來顧問羅繡蘭進行大裁員，蘭建議從中層開刀。斯為人花弗，對地產經紀孫碧鈴大獻殷勤，鈴乘機讓他買樓。斯父凌波是醬園老闆，為人古板，常與斯有磨擦。
第2集
龍被炒，眾同事搭機揶揄，接著斯告訴他簽下臨時買賣合約，龍怒趕至地產公司，借意找出合約碎掉，可惜拿錯別人的合約碎了。斯賠償十萬擺平碎掉合約一事，鈴竊笑。晚上鈴扮作富家女，四出釣金龜子。龍不敢告訴兒子寶自己失業，但悄悄將寶新買的音響退貨。股市再度下挫，樓價下跌，龍憂心不已。蘭與夫戴德廣表面是對模範夫妻，私下蘭強悍霸道，強要廣參選議員。有買家出千四萬買柏寧苑，龍慌忙答應，簽約時買家卻…
第3集
來拖車的竟是有一面之緣的古漢雲，龍見他一身兼數職，感詧異。龍被銀行追討三個月供款，始知被斯取走，於是怒然找他，斯說炒股票才出此下策，龍怒踢他。 柏寧苑跌破按揭價，龍變成負資產，決定賣去現居週轉，接著找斯晦氣，發現人去樓空。原來斯在赤柱地攤拍賣家中物品，還錢給龍。龍到醬園找斯，斯知道後大發雷霆。斯母吳曉庭知斯經濟拮据，暗中替他還錢給龍。
第4集
龍的鐘點工人卿買下龍的現居，但限龍七日內搬走。龍決定將柏寧苑間成三個單位分租。蘭積極為廣拉票，但廣興致缺缺。蘭接到診所來電，始知廣有外遇且懷孕三月，廣提出離婚。蘭要廣裝病退出競選及低調處理離婚。鈴為龍找到租客，龍駭然發現第一個租客竟是蘭。 龍嚷著不租給蘭，另一租客雲與妻沈珍美對龍的反應感奇怪。鈴指毀約要賠十二萬，龍只好罷休。雲夫婦為了女兒真能進入名校，除搬入豪宅外，不惜上教會兩年，可惜功虧一簣無法領洗，雲想出去菲律賓洗禮。
第5集
寶使計令龍與斯和好如初。龍怕斯會發現庭暗中替他還錢，庭遂請來朋友Fanny假裝租下斯的單位，以租金還錢。斯於是搬進龍家，龍暗氣。 龍決定悄悄當傳銷商，藉口替朋友取貨丹的街頭肥妹買減肥食品。丹發現龍悄悄搬入豪宅，怒與細仔大鳳找上門，看見開門的是蘭‥‥
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
AV界「國民義父」36年傳奇！ 田淵正浩片場霸業驚人內幕！
想像一下，20多歲的橫濱大學生田淵正浩，本來在工地打零工，誰知前輩突然說：「來試試AV吧！」他當時心想，這也太尷尬了！😅 1990年1月，他半推半就出道，從此一頭栽進這行。Japhub日本集合 ・ 7 小時前
被笑與碧咸細仔玩姊弟戀 巴西歌手女友終極反擊
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）妻子Victoria日前於法國《巴黎時裝周》舉行個人品牌時裝騷，除了家人現身支持之外，「3仔」告斯（Cruz）的巴西歌手女友Jackie Apostol亦陪男友出席。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
華山論劍︳又一金庸《射雕英雄傳》改編劇 周一圍 高偉光 孟子義 陳都靈主演
又一金庸《射雕英雄傳》改編劇 周一圍 高偉光 孟子義 陳都靈主演Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
大埔寶鄉里兩車相撞釀一死三傷 私家車司機涉危駕被捕
【Now新聞台】大埔寶鄉里兩車相撞，一死三傷，60歲的私家車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。 警方以綠色帳篷遮蓋女死者遺體，輕型貨車車身及車尾凹陷，私家車車頭損毀，有多名警員及救護車在場，警員檢走證物，有傷者家屬到場了解情況。現場是大埔寶鄉里，下午約4時，一輛私家車與一輛輕型貨車相撞，一名34歲印尼籍女人死亡，一名88歲女士昏迷，送往威爾斯醫院。另外，一名輕型貨車男司機及一名私家車女乘客送往那打素醫院。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
網民聲稱評張蔓姿走音後即被封鎖：乜而家啲明星唔接受人批評
近來不少網民都會將自己的個人意見，在threads大膽表達，今日就有一則貼文，直指女歌手張蔓姿走音，事後更被對方封鎖，批評對方不接受意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
賀蘭自揭入球秘密：親子讓我抽離足球
【Now Sports】賀蘭近期入球停不了，問他箇中秘密時，說穿了就是做湊仔公。賀蘭（Erling Haaland）在周日曼城英超對賓福特，射入全場唯一的入球，是他本季在球會及挪威國家隊共11場比賽的第18個入球，期間只有熱刺成功阻止他取得士哥。他坦言自己目前心理與身體狀況，都是加盟曼城3年以來最好的。他未敢居功，卻把功勞歸於自己去年12月誕生的孩子：「我從沒感覺得比現在好，這關乎準備，為球賽準備就緒。你可以體能上準備好，但也需要精神上準備好。擁有孩子讓你變得更好，因為我比以前更抽離，不去想足球。」「當你年輕的時候，也許會為事情憂心，但當我回家就更放鬆，我認為該向兒子致意。」他續說。now.com 體育 ・ 12 小時前
通州街公園露宿者案 4罪成警員提上訴 2026年3月聆訊
8 名警員被控於 2020 年 2 月執勸期間，兩度進行反毒品行動掃蕩深水埗通州街公園時，襲擊露宿者、砸爛家當、誣衊藏毒；當中 6 人即警長林華嘉，以及警員梁飛鵬、龐雋詩、莫志成、尹栢詩、陳守業被裁定意圖妨礙司法公正罪成，被判囚 2 年 1 個月至 3 年 5 個月。法庭線 ・ 6 小時前
張栢芝做完空中飛人終返港 即蒲街市被嗌：靚姐！
【on.cc東網專訊】「顏霸」張栢芝於9月頭擔任完林家謙紅館演唱會嘉賓獻唱代表作《任何天氣》後，即飛抵上海隨大隊前往蒙古拍攝內地旅綜節目《一路繁花2》，之後再趕往北京及重慶分別出席時尚及品牌活動，飛來飛去做「空中飛人」一個月，她終於可以返港休息。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。10月06日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！Yahoo Food ・ 11 小時前
巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月3日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張智霖內地綜藝節目突落淚嚇親在場人士 坦言憶起錯過兒子人生重要時刻
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），18歲嘅魔童已於早前往英國留學，並由袁詠儀暫時放下工作，陪同到當地升學。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
麥德姆回顧｜烈風區僅與香港擦身而過 風力數據：比個別八號風球熱帶氣旋強｜Yahoo
熱帶氣旋麥德姆遠離本港，天文台在周日（5 日）晚上 10 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台在昨日發布的「天氣隨筆」回顧指，本港主要受麥德姆的強風區影響；麥德姆最接近本港時，在本港西南面約 330 公里掠過，而麥德姆東北面烈風區半徑範圍約為 280 公里，「麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過」。在三號風球下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風；天文台又預料，今日中秋節本港天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔寶鄉里嚴重車禍 貨車私家車相撞釀一死三傷 途人被夾燈柱｜Yahoo
大埔發生一宗奪命車禍，今日（6日）下午 3 時許，一輛客貨車與私家車於寶鄉里對開相撞，導致一死三傷。網上圖片顯示，客貨車剷上行人路，行人路上有人被蓋上白布。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
天氣報告｜間中有狂風驟雨 最高氣溫約31度
【Now新聞台】本港今日(10月5日)天氣預測，吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。 展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對
國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。BossMind ・ 2 小時前
《亞股》憧憬「高市經濟學」日經半日飆2,065點創歷史高 半導體及重工股熱炒 圓匯急跌1.6%
日股今早(6日)顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後，早段升幅顯著擴大，曾升2,103點，高見47,873點創歷史高，半日升2,065點或4.5%，報47,835點。AASTOCKS ・ 9 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前