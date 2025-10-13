張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
無業樓民 劇情｜劉松仁 伍詠薇 江華 張燊悅 廖啟智主演 重溫90年代金融風暴港人眾生相
金融風暴下，香港泡沫經濟破裂。身居要職的洪大龍（劉松仁飾）慘遭解僱，由他投資的豪宅也變為負資產。為了應付按揭付款，他將豪宅一分為四分租給三伙人。羅鏽蘭（伍詠薇飾）和高級公務員的丈夫結婚多年，因丈夫投資失利而獻盡積蓄，豈料枕邊人竟移情別戀，提出離婚。鏽蘭為保面子決定隱瞞離婚事實，繼續供養家人，在銀根短缺的情況下租住洪宅，與大龍成為鬥氣冤家，其他房客還包括炒賣樓花失利的地產經紀孫碧玲（張燊悅飾）、客貨車司機古漢雲（廖啟智飾）和他好高婺遠的妻子沈珍美（郭少芸飾）及兩個子女。 幾個身份背景不同的人住在同一屋簷下，產生了不少矛盾。由於租金收入不穩定加上失業多時，大龍萌發了創業的念頭。好友凌希斯（江華飾）發現龍對調弄食物醬料甚有心得，提議開辦醬汁生意，漢雲也決定加入。三個大男人，人到中年開始創業，他們會成功嗎？大龍最終發現鏽蘭離婚的事實，兩人漸生情愫，但碧玲也向大龍展開追求，大龍將情歸何處呢？
第1集
任職大公司人力資源部主管的洪大龍，手握裁員大權，意氣風發，同事恨之入骨。龍與炒賣股票住宅的好友凌希斯買下豪宅柏寧苑炒賣，龍叫價千六萬出售。龍的老闆Peter請來顧問羅繡蘭進行大裁員，蘭建議從中層開刀。斯為人花弗，對地產經紀孫碧鈴大獻殷勤，鈴乘機讓他買樓。斯父凌波是醬園老闆，為人古板，常與斯有磨擦。
第2集
龍被炒，眾同事搭機揶揄，接著斯告訴他簽下臨時買賣合約，龍怒趕至地產公司，借意找出合約碎掉，可惜拿錯別人的合約碎了。斯賠償十萬擺平碎掉合約一事，鈴竊笑。晚上鈴扮作富家女，四出釣金龜子。龍不敢告訴兒子寶自己失業，但悄悄將寶新買的音響退貨。股市再度下挫，樓價下跌，龍憂心不已。蘭與夫戴德廣表面是對模範夫妻，私下蘭強悍霸道，強要廣參選議員。有買家出千四萬買柏寧苑，龍慌忙答應，簽約時買家卻…
第3集
來拖車的竟是有一面之緣的古漢雲，龍見他一身兼數職而感訝異。龍被銀行追討三個月供款，始知被斯取走，於是怒然找他，斯說炒股票才出此下策。 柏寧苑跌破按揭價，龍變成負資產，決定賣去現居週轉，接著找斯晦氣，發現人去樓空。原來斯在赤柱地攤拍賣家中物品，還錢給龍。龍到醬園找斯，斯知道後大發雷霆。斯母吳曉庭知斯經濟拮据，暗中替他還錢給龍。
第4集
龍的鐘點工人卿買下龍的現居，但限龍七日內搬走。龍決定將柏寧苑間成三個單位分租。蘭積極為廣拉票，但廣興致缺缺。蘭接到診所來電，始知廣有外遇且懷孕三月，廣提出離婚。蘭要廣裝病退出競選及低調處理離婚。鈴為龍找到租客，龍駭然發現第一個租客竟是蘭。 龍嚷著不租給蘭，另一租客雲與妻沈珍美對龍的反應感奇怪。鈴指毀約要賠十二萬，龍只好罷休。雲夫婦為了女兒真能進入名校，除搬入豪宅外，不惜上教會兩年，可惜功虧一簣無法領洗，雲想出去菲律賓洗禮。
第5集
寶使計令龍與斯和好如初。龍怕斯會發現庭暗中替他還錢，庭遂請來朋友Fanny假裝租下斯的單位，以租金還錢。斯於是搬進龍家，龍暗氣。 龍決定悄悄當傳銷商，藉口替朋友取貨丹的街頭肥妹買減肥食品。丹發現龍悄悄搬入豪宅，怒與細仔大鳳找上門，看見開門的是蘭‥‥
第6集
丹誤以為蘭與龍同居，喜孜孜地回家。蘭父彬瀚指離婚蘭也要負上責任，蘭若有所思。龍三人吃火鍋，雲與美毫不客氣加入，龍暗氣。龍發現蘭本來也住在柏寧苑，更是她丟下公仔令他受傷入院，找蘭晦氣，蘭表現冷漠，龍氣炸。 蘭決定另覓食居所，到地產公司找鈴時發現廣的新歡竟是鈴的同事Bonnie，蘭痛哭起來，鈴安慰她。蘭無意間關掉總掣，令龍的電腦熄滅而錯過賺錢機會，內疚地幫他打工。鈴不慎洩漏蘭離婚一事給龍知道，當龍向記者申辯沒有與蘭同居時，也口快說出蘭已離婚。
第7集
記者追問蘭離婚及廣欠債失蹤真相，蘭對廣欠債一事感到愕然。數宗生意因欠債謠言遭擱置，蘭感苦惱。龍閃縮地到傳銷公司取貨，其後遇到舊同事，謳稱正在搞健康食物生意。龍到鈴的地產公司，見斯眾女職員買傳銷產品的技倆，自嘆不如。蘭與廣在TCClub開記者會澄清沒有離婚及欠債，廣証稱將到加拿大拓展業務。美哥哥勝材為了搬回家，與妻欣一起嚇真及她哥哥聚，聚帶著妹妹離開婆婆家去找媽媽但迷路，幸遇到蘭。記者拍攝到廣與Bonnie買嬰兒用品，蘭感氣憤，決定離婚。
第8集
美與雲想帶一對子女到柏寧苑住，但怕龍反對。鳳得知龍已離職，龍叫他保守秘密，豈料丹從龍的秘書口中知道龍被炒過。蘭突然改變初衷，不想離婚，原來蘭拒絕離婚另有隱衷，原來離婚後公司要放盤，否則蘭要買下廣的股份。 丹使計向鳳及寶逼供，寶更洩漏豪宅分租事，龍知道後自尊心受損，加上遭TCClub的管理員白眼，怒然獨自回家。蘭不小心倒瀉龍的麵，龍罵她是剋星，繼而二人互數對方不肯認衰的死穴。蘭反覆思量龍的指責，加上瀚金錢上的支持，正式與廣離婚。
第9集
斯發現庭暗中付租金幫助自己，感傷心。龍在泳池找到斯，見不懂游泳的他跳入泳池，大驚小怪。龍發現聚與真搬進，限他們一星期搬走，雲與美感旁徨。寶說有來信請龍見工，龍知道是蘭的公司推介，氣說不領情，其後有感自己不是傳銷的材料，欲取回見工信，被寶撞破。斯在髮廊遇見鈴，看見鈴吃番茄的習慣頓時一呆。龍正式上班，看見全女班同事感訝異，更看不慣她們工作懶散。
第10集
聚為了能與妹妹留下，挑戰龍比賽乒乓球，龍輸了但反駁說沒有答應應戰條件，眾不值龍的行為。真知道聚掛念自己及美，深夜打電話慰問他。 Minnie因病入院，龍請纓接替她的工作。美發現真沒有上學，四處找尋不果。真迷路了，飢寒交逼在街上。眾人幾經艱苦下終找回真。龍見真與聚兄妹情深，答應二人留下。蘭幫龍完成佈置宴會場地的裝飾，且受客人讚賞，龍感謝。
