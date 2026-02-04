無業漢涉庭上辱罵裁判官並自稱三合會成員，被控兩罪還押候訊。(資料圖片)

一名無業男子被指於去年在西九龍裁判法院內，侮辱裁判官及自稱為三合會成員，被控兩罪，案件今日(4日)在西九龍裁判法院首提堂。辯方申請將案件押後至4月13日再訊，待向控方索取文件獲批，期間被告須還押。

被告馬浩鏘(28歲)，被控「向裁判官使用侮辱性言語或使用侮辱性言語以涉及裁判官」、「聲稱是三合會社團成員」，控罪他於去年12月3日，在西九龍裁判法院第14號庭，在當值裁判官蘇文隆執行其裁判官職責時，向該裁判官或在該裁判官席前使用侮辱性的詞句，或使用涉及裁判官的侮辱性詞句；另在同日同地方，聲稱是三合會社團的成員。

案件編號：WKCC588/2026

