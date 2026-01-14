無業漢隨機斬殺七旬翁後扮精神病人，判終身監禁。(資料圖片)

一名無業漢涉在屯門海珠路遊樂場涼亭，以斧頭斬死一名素未謀面的七旬老翁，他否認謀殺罪，但不爭議殺害死者的事實。法官郭啟安今日(14日)在高等法院判刑時指，被告與死者素無怨仇卻無故斬殺死者，手法極為凶殘，事件對死者家人造成不可磨滅的傷害，認為被告必須就其極端及反社會行為，承擔法律後果，依例判處終身監禁。

被告萬日林(35歲)，被控於2021年8月5日，在新界屯門豐景園輕鐵站附近海珠路遊樂場內涼亭，謀殺張國炎。案情指，當晚9時許，路人經過時發現死者張國炎浴血躺臥在涼亭附近，頭骨破裂、多處頸傷，遂報警求助。救護員到場發現死者已無生命跡象，當場證實死亡。

辯方主要抗辯理由為「減責神志失常」，即被告當時受分裂型人格障礙及精神分裂症影響，案發時神志失常，殺人行為只屬誤殺。惟5女2男陪審團一致裁定被告謀殺罪成，不接納被告的精神辯護。兩名政府精神科醫生的臨床觀察亦顯示，被告並無思覺失調，亦未曾服用精神科藥物，只是有人格問題及反社會特質，辯稱受精神病影響屬「裝病」之舉。

稱「天狼星人」通靈下令行兇

被告與警方及精神科醫生會面時，曾稱他並非預謀跟蹤死者，只是偶然目睹對方吸煙，突然有聲音指示他斬殺對方，他便從後拿斧頭連砍死者數次，導致身首幾乎分離，在死者倒地後再補刀，事後入公廁自殘近半小時以求速死。被告自述他曾是「天狼星人」及中國首位君主，後來投胎成為泰王拉瑪，因遭暗殺而無法再投胎，故需要殺人報復，又指「天狼星人」透過通靈下令他行兇，堅稱為「天注定的」。

案件編號：HCCC421/2023

