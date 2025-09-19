10大「無氧運動」排行榜，燃脂、增肌、代謝全提升！比跑步更易打造不反彈「易瘦體質」

施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
想減肥卻發現每天跑步效果有限？其實光靠有氧運動並不足以真正塑造理想體態。無氧運動才是燃脂、增肌的隱藏最佳訓練！透過短時間高強度的訓練，無氧運動能同時鍛鍊肌力與線條，還能提升基礎代謝率，讓你在休息時也持續消耗熱量，徹底改變身體的燃脂模式。比起只追求體重下降，更重要的是肌肉與脂肪的黃金比例。以下10大最高效無氧運動帶來的「後燃效應」會延長燃脂時間，有效打造出令人嚮往的易瘦體質，讓瘦身成果更持久！
10大無氧運動排行榜
無氧運動排行榜10. 跳躍運動
無論跳高、跳遠還是跳箱訓練，各類跳躍運動都要求下肢的快縮肌纖維在毫秒之間產生強大的推蹬力和彈跳力，將身體推向空中。這種訓練主要動用大腿、臀大肌及小腿肌肉，能有效刺激下肢快肌纖維。
無氧運動排行榜9. 深蹲
深蹲能同時訓練到身體最大的肌群——腿部與臀部，並強力激活核心肌群。高強度的深蹲訓練不僅能刺激肌肉生長，更能顯著提高身體的整體新陳代謝率，有助於高效燃燒脂肪，加上負重更能進一步提升效果。
無氧運動排行榜8. 啞鈴舉重
以啞鈴進行推舉、彎舉、飛鳥等經典動作，可以精準地針對特定肌群進行高強度刺激。這種反覆的負重訓練能夠有效撕裂並重建肌肉纖維，從而促進肌肉生長和力量提升，讓線條更加明顯。
無氧運動排行榜7. 壺鈴訓練
進行壺鈴擺動、抓舉或高腳杯深蹲等動作時，會在短時間內運用全身協調性，爆發出強大力量來完成動作。這種訓練方式不僅能顯著提升肌力與爆發力，更能全面強化核心穩定性。
無氧運動排行榜6. 拉力繩訓練
對新手而言，拉力繩訓練是絕佳的選擇。利用拉力繩的阻力，進行快速、爆發性的拉伸或對抗動作，例如彈力帶推胸或划船。只要確保動作在高強度、短時間內完成，並在組間安排充分休息，這種訓練便能有效模擬無氧運動的模式，安全地刺激肌肉增長。
無氧運動排行榜5. 引體上升
引體上升運用到背部和手臂肌群的強大力量，快速將整個身體拉起，直至下巴越過單槓。這個動作不僅需要相對肌力，還要求具備一定的爆發力。每一次成功的拉起，都是對肌力與心率的雙重挑戰，屬於典型的高強度、短時間爆發型無氧訓練。
無氧運動排行榜4. 短跑
短跑便是對身體瞬時爆發力的極致考驗，無論是100或200米的全力衝刺，身體都必須在數十秒內動用所有能量，瞬間爆發出最大力量與速度。在這個過程中，心率會急速接近最大心率，是典型的無氧爆發訓練。
無氧運動排行榜3. 伏地挺身
這個動作主要依靠上肢肌群發力，全面鍛鍊胸大肌、三角肌前束與肱三頭肌，同時還能有效提升肩關節的穩定性與靈活性。以快速、高頻率的方式進行時，心率會迅速攀升，不僅能加速燃脂，更能改善上半身線條，並提升肩關節穩定。
無氧運動排行榜2. 仰臥起坐
此動作要求在短時間內集中力量到腹肌，將上半身抬起，屬於典型的高強度腹部訓練。執行時務必專注於腹部發力，切忌用雙手猛拉頸部，並確保上半身抬起時下背部盡量貼合地面，避免腰部承受過度壓力。
無氧運動排行榜1. 平板支撐
平板支撐這個看似靜止的動作，實則是全身肌肉訓練。它能一次鍛鍊腹直肌、斜肌與下背肌的深層肌群，全面提升身體的穩定性，是強化核心穩定的首選。每當你努力維持身體呈一直線時，肩膀、臀部及大腿肌肉亦需全力參與，從而高效地鍛鍊全身，長期練習不僅能改善姿勢，還能塑造出肌肉線條。
