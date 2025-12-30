宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
無煙香港｜周四（1月1日）起「排隊食煙」即罰$3,000、禁煙區再擴大，一文睇清最新控煙辣招細節！
無煙香港｜2026年香港控煙政策迎來重大轉變，根據政府最新公布，《2025年控煙法例（修訂）條例》 下的多項新規定即將於本周四（1月1日）正式生效。對於全港煙民而言，最直接的衝擊莫過於罰款金額翻倍，由原本的 $1,500 大幅提高至 $3,000。衞生署更強調，控煙酒督察執法時將採取「零容忍」態度，即時票控而不予事先警告。
編輯：Medical Inspire｜圖片來源：
無煙香港｜周四（1月1日）起「排隊食煙」即罰$3,000、禁煙區再擴大，一文睇清最新控煙辣招細節！
2026年香港控煙政策迎來重大轉變，根據政府最新公布，《2025年控煙法例（修訂）條例》 下的多項新規定即將於本周四（1月1日）正式生效。對於全港煙民而言，最直接的衝擊莫過於罰款金額翻倍，由原本的 $1,500 大幅提高至 $3,000。衞生署更強調，控煙酒督察執法時將採取「零容忍」態度，即時票控而不予事先警告。
無煙香港｜「一根煙」代價翻倍！定額罰款加碼至$3,000
是次修例的核心在於加重違規成本，政府已明確表示，吸煙罪行的定額罰款金額將由現時的 $1,500 提高至 $3,000。這意味著煙民若在法定禁煙區內「吞雲吐霧」，被捉獲的代價將等同於不少基層市民半個月的伙食費。
衞生署控煙酒辦公室已就相關新增罪行制訂了實施指引，並與各部門建立協作機制，以確保執法過程流暢。署方提醒市民，控煙酒督察在禁煙區內發現違例吸煙時，會採取即時票控的行動，不會先作口頭警告。此外，針對私煙的罰則以及禁止向18歲以下人士提供吸煙產品的措施，已早於今年9月19日起先行實施。
排隊禁煙範圍全面涵蓋，連「佢哋」門口3米都唔食得
除了罰款金額提升，新例亦大幅擴張了禁煙版圖，特別針對人流密集的排隊區域及弱勢社群出入的地點。
最新禁煙區域及規定3大重點：
擴大禁煙區：
幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心的專用出入口三米範圍內的公眾地方，將全面納入法定禁煙區。
禁止排隊吸煙：
凡在指定公共交通工具地點輪候時，或在劃定範圍內逗留時，均禁止吸煙。
處所輪候限制：
輪候進入指定處所或在處所內輪候時，亦不得吸煙。
這項修訂有助減少公眾被迫吸入二手煙的機會，對於家長與長者而言，醫院與學校門口的「3米禁煙區」無疑提供了一層額外的健康保障。
無煙香港｜電子煙、加熱煙人士留意！明年4月起全面禁止管有
雖然周四（1月1日）生效的修例主要針對傳統煙草與排隊行為，但使用另類吸煙產品的市民亦需提防「倒數時間」。根據條例，明年4月30日起，政府將全面禁止在公眾地方管有另類煙用物質，這包括常見的電子煙油、煙彈以及加熱煙支。目前相關法例已進入分階段推行期，市民應及早留意，以免誤觸法網。
二手煙包含超過 7,000 種化學物質，其中數百種具毒性，更有約 70 種可致癌。特別是對於幼兒中心及醫院出入的群體，兒童的肺部尚未發育完成，吸入二手煙會顯著增加患上哮喘、支氣管炎及肺炎的風險。
而將禁煙區延伸至出入口三米範圍，能有效減少「二手煙牆」效應——即吸煙者聚集在門口，導致所有進出人士必須被迫吸入高濃度煙霧的情況。
衞生署已加強推動預防吸煙及戒煙服務，提高公眾對吸煙禍害的認識。若市民希望尋求專業協助，可致電戒煙熱線 1833 183。該熱線由註冊護士接聽，能提供專業的戒煙輔導，並可根據個人需要轉介至多元化的免費戒煙服務。
肺癌是全球最常見的癌症之一，尤其在吸煙者中發病率更高。根據世界衛生組織的數據，肺癌每年導致數百萬人死亡。
肺癌同為香港頭號癌症殺手，據香港癌症資料統計中心2020年數據，肺癌新症有5,422宗，較10年前急升21%，死亡個案更錄得3,910宗。在亞洲肺癌患者，有80%屬非小細胞癌，最常見是與表皮生長因子受體（EGFR）基因變異有關。另一種常見的基因突變是ALK（間變性淋巴瘤激酶）。而與吸煙有關的小細胞肺癌，僅佔整體肺癌個案不足20%。
由於肺癌早期可完全無病徵，再加上難以分辨，但原來腫瘤可透過血液，把癌細胞轉移上腦。在各種基因變異肺癌中，EGFR患者確診時有三至五成已出現腦擴散，超過五成ALK患者確診時有腦擴散。香港防癌會癌症教育小組委員會委員李浩勳醫生指出：「當癌細胞影響腦部，就可能出現認知及語言能力受損，當中包括口齒不清、記憶力衰退和混亂、頭痛，嚴重者更可能失憶、失去自理能力等。當中部分徵狀與長新冠的腦霧很相似。」患者有機會誤以為「腦霧」，並透過自行購買保健品來改善徵狀，有機會因此錯過最佳治療時間。病人存活期有機會僅得3至6個月，惟若及時接受標靶治療藥，存活期可延長至3年或以上。
早期肺癌缺乏明顯症狀，大部分肺癌病人有機會因為病情進一步惡化，才出現以下明顯病徵：
持續咳嗽
如腫瘤位於氣管，氣管受到刺激便會咳。咳嗽未必嚴重，但屬持續性，如持續咳嗽一個月沒好轉。很多長期吸煙者本身已經常常有咳嗽，因此有機會不易察覺此病徵
痰中帶血
當位於大氣管的腫瘤流血時，咳嗽時痰便會帶血
氣喘
當腫瘤阻塞氣管，造成氣喘。同時當腫瘤分散到肺部不同位置，影響肺功能。若然腫瘤擴散至胸膜，造成肺積水，令肺部不能澎漲而影響呼吸，氣喘會令病人減弱活動能力
胸痛
肺部腫瘤本身可令人感胸痛，又或腫瘤擴散到胸膜，當咳嗽或大笑時磨擦肺膜會感胸痛
聲沙
聲帶神經線於肺中間經過，當腫瘤壓著聲帶神經線，便會影響聲帶的活動，導致聲沙
體重下降
沒有明顯原因的體重下降
整體身體不適
如很容易疲累
頸部淋巴有腫塊
若摸到頸部有腫塊，應求醫檢查
其他人也在看
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 21 小時前
聖誕派對「大餐急救」明星減肥方法合集！趙露思7日減肥餐單大公開、陳松伶行斜路機甩肉20kg變纖瘦「美魔女」
聖誕節日就是一連串的派對活動，應該都很有「食福」吃很多好吃東西吧！不想把肉肉帶到2026年的朋友，來吧！我們一起來「大餐急救」，做運動來「還債」。給大家一系列的減肥瘦身大法，從飲食到運動內至外瘦回來，一起加油努力！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
新增基孔肯雅熱輸入個案 35歲女曾到肇慶39名團友接受醫學監察
【Now新聞台】本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，患者參加兩日一夜肇慶旅行團，近40名團友須接受醫學監察。 該35歲女子住葵青區，本月20日與家人到肇慶旅遊，在郊外被蚊叮後出現關節痛、皮疹及發燒等症狀，到瑪嘉烈醫院求醫，目前情況穩定。其三名同行家人暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。衞生防護中心表示會主動聯絡其餘39名團友，提供健康建議及醫學監察。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜35歲女曾到肇慶旅行列輸入個案 39名團友接受醫學監察
【Now新聞台】本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，患者參加兩日一夜肇慶旅行團，近40名團友須接受醫學監察。 該35歲女子住葵青區，本月20日與家人到肇慶旅遊，在郊外被蚊叮後出現關節痛、皮疹及發燒等症狀，到瑪嘉烈醫院求醫，目前情況穩定。其三名同行家人暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。衞生防護中心表示會主動聯絡其餘39名團友，提供健康建議及醫學監察。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
堃博醫療(02216.HK)斥1,500萬美元向啟明醫療(02500.HK)購Valgen股權
堃博醫療-B(02216.HK)公布，其全資附屬Broncus China Holding Corporation，斥資1,500萬美元，向啟明醫療(02500.HK)購入Valgen Holding Corporation的15.78萬股B系列優先股，該股佔該公司按全面攤薄及轉換基準計算的發行在外股份的1.05%。 堃博醫療相信，收購事項提供了讓集團得以實現心肺疾病綜合診斷及治療的機會。此外，由於結構性心臟病及肺部疾病的治療均涉及介入療法，故收購事項亦為集團提供了提升其研發能力的機會，將其結構性心臟病的治療技術應用於肺部疾病的治療。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
復旦張江(01349)：FZ-P001鈉新適應症II期臨床試驗申請獲受理
復旦張江(01349.HK)宣布，公司收到國家藥品監督管理局核准簽發的《受理通知書》，注射用FZ-P001鈉用於已知或疑似肺癌患者術中惡性病變可視化的II期臨床試驗申請獲得受理。注射用FZ-P001鈉為公司自主研發的化學藥品1類新化合物，公司此次向國家藥監局註冊申請事項為該藥物用於卵巢癌術中惡性病變可視化的I期臨床試驗期間，擬開展新適應症的藥物II期臨床試驗申請。 (ST)infocast ・ 1 天前
康寧傑瑞製藥(09966.HK)：國家藥監局受理JSKN033一項II期臨床試驗IND申請
康寧傑瑞製藥(09966.HK)公布，JSKN033聯合鉑類化療聯合或不聯合貝伐珠單抗一線治療晚期宮頸癌的一項II期臨床試驗申請，已獲國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)正式受理。 JSKN033-202是一項開放、多中心、II期臨床試驗，旨在評估JSKN033聯合鉑類化療聯合或不聯合貝伐珠單抗一線治療晚期宮頸癌患者的安全性、有效性及藥代動力學/藥效學特徵。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
福森藥業(01652.HK)複合磷酸氫鉀注射液獲批上市
福森藥業(01652.HK)公布，全資附屬嘉亨(珠海橫琴)醫藥科技研發的「複合磷酸氫鉀注射液」，商標為膳 維喜，上市申請已獲得國家藥品監督管理局批准，批准作為磷酸補充劑。 該藥是國家醫療保障局醫保乙類品種，主要用於治療當口服或腸內營養無法進行、不足或有禁忌時，以腸外營養補充，或患有低磷血症的成人和兒童患者。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
71歲成龍罕談與房祖名關係 生日賀壽慘遭責罵後斷聯 自稱不是好父親：沒一句好話
現年71歲的國際武打巨星成龍，前日（12月28日）在自己主演的電影《過家家》首映禮上罕有談及作為父親的感受，他自評「我不是一個好父親，但是我是一個負責任的爸爸」，又自爆對兒子房祖名太嚴苛，說話又太強硬，結果曾因1句話把兒子罵走，父子斷了聯絡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒
張柏芝與謝霆鋒當年因拍攝《老夫子2001》認識兼傳緋聞，二人於2006年結婚，張柏芝先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），有傳Marcus爸爸係英籍型男工程師，但張柏芝始終未有透露Marcus生父嘅身份。日前，張柏芝於內地綜藝節目《一路繁花2》罕談當年剖腹產後辛酸往事，引起外界關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 1 天前
林俊傑JJ貼合照 認愛細20年廣東網紅：愛不需要長篇大論
人稱「行走的CD」的44歲華語歌王林俊傑（JJ）公開認愛！今日（29日）JJ在社交平台放閃，大方認愛細20年廣東網紅七七，並與林媽媽一同慶生，確認正印地位。 其實今年2月，已有傳他戀20歲的廣東網紅「七七」（Annalisa），二人先後多次被拍到外出約會，甚至曾被目擊身穿情侶裝外出，JJ經理人公司未有正面回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
屯門多區突傳臭味影響樓價？網民：唔使買康城都「心曠神怡」
屯門多區近日突傳臭味，環保署指或與堆填區工程及季候風有關。事件再引發市場關注臭味、明渠及河道問題，對住宅環境及置業觀感以至樓價的潛在影響。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展
唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
鍾柔美又有錫面相曝光 被另一行內猛人啜面珠仔...
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，她前日出席新城頒獎禮斬釘截鐵堅稱仍是A0之身，指男方只是「死黨」，她指被「死黨」錫面是玩Truth Or Dare的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 1 天前