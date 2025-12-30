無煙香港｜周四（1月1日）起「排隊食煙」即罰$3,000、禁煙區再擴大，一文睇清最新控煙辣招細節！

無煙香港｜2026年香港控煙政策迎來重大轉變，根據政府最新公布，《2025年控煙法例（修訂）條例》 下的多項新規定即將於本周四（1月1日）正式生效。對於全港煙民而言，最直接的衝擊莫過於罰款金額翻倍，由原本的 $1,500 大幅提高至 $3,000。衞生署更強調，控煙酒督察執法時將採取「零容忍」態度，即時票控而不予事先警告。

無煙香港｜周四（1月1日）起「排隊食煙」即罰$3,000、禁煙區再擴大，一文睇清最新控煙辣招細節！

對於全港煙民而言，最直接的衝擊莫過於罰款金額翻倍，由原本的 $1,500 大幅提高至 $3,000。衞生署更強調，控煙酒督察執法時將採取「零容忍」態度，即時票控而不予事先警告。

無煙香港｜「一根煙」代價翻倍！定額罰款加碼至$3,000

是次修例的核心在於加重違規成本，政府已明確表示，吸煙罪行的定額罰款金額將由現時的 $1,500 提高至 $3,000。這意味著煙民若在法定禁煙區內「吞雲吐霧」，被捉獲的代價將等同於不少基層市民半個月的伙食費。

衞生署控煙酒辦公室已就相關新增罪行制訂了實施指引，並與各部門建立協作機制，以確保執法過程流暢。署方提醒市民，控煙酒督察在禁煙區內發現違例吸煙時，會採取即時票控的行動，不會先作口頭警告。此外，針對私煙的罰則以及禁止向18歲以下人士提供吸煙產品的措施，已早於今年9月19日起先行實施。

排隊禁煙範圍全面涵蓋，連「佢哋」門口3米都唔食得

除了罰款金額提升，新例亦大幅擴張了禁煙版圖，特別針對人流密集的排隊區域及弱勢社群出入的地點。

最新禁煙區域及規定3大重點：

擴大禁煙區：

幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心的專用出入口三米範圍內的公眾地方，將全面納入法定禁煙區。 禁止排隊吸煙：

凡在指定公共交通工具地點輪候時，或在劃定範圍內逗留時，均禁止吸煙。 處所輪候限制：

輪候進入指定處所或在處所內輪候時，亦不得吸煙。

這項修訂有助減少公眾被迫吸入二手煙的機會，對於家長與長者而言，醫院與學校門口的「3米禁煙區」無疑提供了一層額外的健康保障。

無煙香港｜電子煙、加熱煙人士留意！明年4月起全面禁止管有

雖然周四（1月1日）生效的修例主要針對傳統煙草與排隊行為，但使用另類吸煙產品的市民亦需提防「倒數時間」。根據條例，明年4月30日起，政府將全面禁止在公眾地方管有另類煙用物質，這包括常見的電子煙油、煙彈以及加熱煙支。目前相關法例已進入分階段推行期，市民應及早留意，以免誤觸法網。

二手煙包含超過 7,000 種化學物質，其中數百種具毒性，更有約 70 種可致癌。特別是對於幼兒中心及醫院出入的群體，兒童的肺部尚未發育完成，吸入二手煙會顯著增加患上哮喘、支氣管炎及肺炎的風險。

而將禁煙區延伸至出入口三米範圍，能有效減少「二手煙牆」效應——即吸煙者聚集在門口，導致所有進出人士必須被迫吸入高濃度煙霧的情況。

衞生署已加強推動預防吸煙及戒煙服務，提高公眾對吸煙禍害的認識。若市民希望尋求專業協助，可致電戒煙熱線 1833 183。該熱線由註冊護士接聽，能提供專業的戒煙輔導，並可根據個人需要轉介至多元化的免費戒煙服務。

肺癌是全球最常見的癌症之一，尤其在吸煙者中發病率更高。根據世界衛生組織的數據，肺癌每年導致數百萬人死亡。

肺癌同為香港頭號癌症殺手，據香港癌症資料統計中心2020年數據，肺癌新症有5,422宗，較10年前急升21%，死亡個案更錄得3,910宗。在亞洲肺癌患者，有80%屬非小細胞癌，最常見是與表皮生長因子受體（EGFR）基因變異有關。另一種常見的基因突變是ALK（間變性淋巴瘤激酶）。而與吸煙有關的小細胞肺癌，僅佔整體肺癌個案不足20%。

由於肺癌早期可完全無病徵，再加上難以分辨，但原來腫瘤可透過血液，把癌細胞轉移上腦。在各種基因變異肺癌中，EGFR患者確診時有三至五成已出現腦擴散，超過五成ALK患者確診時有腦擴散。香港防癌會癌症教育小組委員會委員李浩勳醫生指出：「當癌細胞影響腦部，就可能出現認知及語言能力受損，當中包括口齒不清、記憶力衰退和混亂、頭痛，嚴重者更可能失憶、失去自理能力等。當中部分徵狀與長新冠的腦霧很相似。」患者有機會誤以為「腦霧」，並透過自行購買保健品來改善徵狀，有機會因此錯過最佳治療時間。病人存活期有機會僅得3至6個月，惟若及時接受標靶治療藥，存活期可延長至3年或以上。

早期肺癌缺乏明顯症狀，大部分肺癌病人有機會因為病情進一步惡化，才出現以下明顯病徵：