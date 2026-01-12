跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
無線遊戲耳機組「Arctis Nova 7 Gen2」即將上市！搭載最長約50小時續航力電池，全新「洋紅」配色登場
SteelSeries推出電池續航力較前代提升40%，最長可達約50小時，並新增「洋紅」配色的無線遊戲耳機組「Arctis Nova 7 Gen 2」。
2026年1月16日(五) 起，將於全國家電量販店、Amazon.co.jp、樂天市場陸續發售。
無線遊戲耳機組「Arctis Nova 7 Gen2」即將上市！
「Arctis Nova 7 Gen 2是於2022年9月發表的「Arctis Nova 7」之第二代後繼機型。
採用釹磁性音頻驅動單元，實現震撼的360度空間音效。
不僅在遊戲體驗中，即使是觀賞電影或聆聽音樂時，也能提供高度的沉浸感。
2.4GHz無線與藍牙的同時連接・同時播放
支援2.4GHz無線與藍牙的同時連接・同時播放。
透過使用隨附的USB-C轉接器，即可實現超低延遲的2.4GHz無線通訊，可同時享受遊戲音效與行動通話的雙重體驗。
支援與專用應用程式「SteelSeries Arctis Companion」的連動
新增支援與專用行動應用程式「SteelSeries Arctis Companion」的連動功能。
搭載超過300種遊戲標題與音樂類型專屬的音效EQ預設，只需選擇即可輕鬆切換。
電池續航力長達約 50 小時
電池效能比第一代提升了約 40%。
最長可連續使用約50小時，支援USB-C快速充電，僅需充電15分鐘即可使用約6小時。
ClearCast Gen 2雙向麥克風降噪技術
ClearCast Gen 2雙向麥克風支援高效能降噪技術，實現清晰通話品質。
透過結合Sonar技術，連鍵盤敲擊聲或電腦風扇運轉聲等雜訊也能徹底消除。
兼具耐用性與舒適性的內置頭帶
機身採用鋼材框架與柔軟織物內頭帶設計，兼具耐用性與舒適性。
除黑、白兩色外，全新洋紅配色登場，共三款可供選擇。
「Arctis Nova 7 Gen 2」的售價為33,310日圓(含稅)。
詳細資訊請參閱「Arctis Nova 7 Gen 2」產品頁。
產品概要
Arctis Nova 7 Gen 2
325g
40mm
最長54小時(2.4GHz無線) / 42小時(Bluetooth) / 38小時(2.4GHz+BT同時使用時)
2.4GHz、Bluetooth5.0
ワイヤレスゲーミングヘッドセット
「Arctis Nova 7 Gen 2」発表！！ 🎧
✨ 2026/1/16(金) 国内順次発売 ✨
新色「マゼンダ」が可愛すぎる🥺︎︎💘
🛜 2.4GHz超低遅延ワイヤレス × Bluetooth 同時接続＆再生◎
🔋 最長50時間のロングバッテリー
⚡ USB-C急速充電対応
┗… pic.twitter.com/RPLnK3gMvv
— SteelSeries Japan (@SteelSeriesJP) January 8, 2026
