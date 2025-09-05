無螢幕、無月費，Polar Loop 健康手環主打無感偵測你的睡眠、日常活動

現在市場主流的智能手錶都主打大大的、亮亮的螢幕，讓用戶可以一看就知道現在的身體狀況。不過來到要追蹤睡眠品質，這樣的設計反而帶來阻礙，難以放輕鬆入眠吧？專業運動追蹤產品品牌 Polar 一反主流，推出了無螢幕、無按鍵、無干擾偵測的 Polar Loop 健康手環，最重要的還是無月費！只要 HK$1,410 買下手環，就能全面使用 Polar Flow app 裡的各項數據分析。

Polar Loop 由芬蘭團隊設計，以極簡約北歐風為主軸，僅 29g 的手環是以柔軟紡織腕帶搭配纖細錶扣，就如精品飾物一樣的外觀。因此用戶可以搭配本來就在佩戴的傳統手錶，甚至是有專門用途的其他智能手錶同時使用。為什麼近年智能手錶都在強調可以追蹤睡眠品質？因為有一夜好眠，用戶的身體才能有更好的恢復，藉此提升日間的生活水平。

Polar Loop 香港售價 HK$1,410，備有沙金、夜黑、啡銅三種配色，另有定價 HK$150 的顏色腕帶可以選配。9 月 3 日已經開放官網預訂，9 月 10 日正式發售。

