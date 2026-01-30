無視川普警告 英相施凱爾強化與中國關係

（法新社北京30日電） 致力改善中英關係的英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天無畏美國總統川普的警告，表示英國「能給中國的東西還有很多」。

正在中國訪問的施凱爾是8年來首位訪中的英相。在川普執政下跨大西洋關係出現不穩，施凱爾也加入其他西方領袖行列訪中，尋求地緣平衡。

近幾週，法國、加拿大和芬蘭等國領袖紛紛前往北京，作為對川普想奪取格陵蘭及對北大西洋公約組織（NATO）盟國威脅加徵關稅的回應。

川普被媒體問及英國將與中國展開商業合作時，警告這對英國來說「非常危險」。

施凱爾昨天與中國國家主席習近平和國務院總理李強會晤，雙方皆強調加強合作必要性。

施凱爾今天上午告訴中英兩國商界代表，兩國「互動熱絡」且「取得實質進展」。

他在中英企業論壇發表談話時說：「英國能給的還有很多。」稱昨天與中方高層的會面「正是我們所期望的互動層次」。

他昨天與中方簽署一系列協議，包括北京允許持英國護照者赴中國將享有30天免簽入境。

施凱爾稱這些協議「象徵雙邊關係的新進展」。

他30日下午將前往經濟重鎮上海，之後亞洲轉赴日本短暫停留，與日相高市早苗會面。

新的免簽政策讓英國加入現有約50個享有中國免簽待遇國家之列，之前包括法、德、澳洲、日本及日前加拿大，都獲中方這個待遇。

中英雙方簽署的協議還涵蓋合作打擊人口走私供應鏈、促進英國出口中國及雙方在衛生及強化貿易等領域合作。

非法移民問題對施凱爾來說極具敏感性，他已承諾嚴打人口販運者，以遏止助長極右勢力支持度上升的偷渡潮。

根據英國首相府說法，中方也同意將進口英國威士忌的關稅從10%降為5%。

習近平昨天告訴施凱爾，在當前「國際局勢複雜交織」背景下，兩國應加強對話與合作。

英國製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）昨宣布，將於2030年前在中國投資150億美元，擴大藥品生產與研發領域布局，未來在中國的員工規模將超過2萬人。阿斯特捷利康執行長索西歐（Pascal Soriot）也是這次隨施凱爾訪中的企業團成員。