無視槍殺民眾引公憤 川普將派更多幹員赴明尼阿波利斯

（法新社明尼阿波利斯11日電） 美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）今表示，將派數百名聯邦執法人員前往明尼阿波利斯市，全然不理會民主黨籍市長要求聯邦幹員撤離。日前海關暨移民執法局幹員在當地開槍擊斃一名女性抗議者引起譁然。

諾姆在多個電視訪談中為開槍幹員辯護，稱其在射殺37歲女子古德（Renee Nicole Good）時是依法執行職務。古德之死在全美各地激起新一波針對美國總統川普強硬移民政策的抗議行動。

諾姆重申，她認為古德7日在中西部明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯的行為構成「國內恐怖主義」，並表示幹員是在自衛情況開槍。

包括明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）和明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）在內多名重量級民主黨人強烈反駁諾姆與川普政府人員說法。他們指出，網路瘋傳的現場影像顯示，古德的車輛正慢速轉離對方，未對幹員生命造成威脅。

當CNN一再追問，為何能在調查剛展開時就下定論時，諾姆堅稱她和政府的立場正確。

她說：「為什麼我們要在維護人民安全的總統面前爭辯？」

諾姆另在保守派的福斯新聞網（Fox News）受訪時表示，近日還會有數百名警力抵達，以確保移民官員「能在明尼阿波利斯市安全執勤」。

她並在Sunday Morning Futures節目中強調，若有抗議者「對執法人員發動暴力，或妨礙我們的行動，那是犯罪行為，我們會依法追究責任」。