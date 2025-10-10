無論你是E人還是I人? 因患癌而求醫時主動問 才可以發現其他的可能

潮流興討論大家究竟是E人(外向人)，還是I人(內向人)。不過面對癌症治療選擇，這個重要時刻便不容許內向，主動發問最為關鍵！當你自己或家人、朋友不幸確診癌症時，可以主動問醫生甚麼問題？

以下有四大問題可以幫到你：

1.「我」有甚麼治療選擇 ?

當確診癌症那一刻，心裡面一定很難接受，但現時的治療方法日新月異，醫生會為你作出最適合的個人化治療方案建議。1癌症治療有機會由多個不同專科醫生組成的跨專科醫療團隊執行，例如外科醫生和腫瘤科醫生共同合作治療一個病人。2想了解更多? 立即看臨床腫瘤科專科醫生、香港防癌會癌症研究小組委員會委員羅振基醫生的解說。

2. 甚麼是免疫治療 ?

免疫治療 ，顧名思義就是透過加強癌症病人的自身免疫系統，增強身體辨認及對抗癌細胞的能力，從而有效地攻擊它們。3免疫治療是近年來比較有突破性，而並且持續有新臨床數據發佈的治療方案。4同時，免疫治療能用於廣泛的癌症種類，亦有長期數據證明它們在對不同癌症有整體存活效益，並且已經獲得美國國家癌症資訊網（NCCN）、美國臨床腫瘤學會（ASCO）及歐洲腫瘤學學會（ESMO）等等國際指南推介薦使用。5–9想了解更多? 立即看臨床腫瘤科專科醫生楊善如的解說。

3. 免疫治療適合「我」嗎 ?

在不同國家，免疫治療的藥物已獲認證用來治療多各種的癌症。5香港亦引入了各種類型的免疫治療藥物至今已達十年10，針對超過10個癌症種類，例如肺癌、腎癌、大腸癌、食道癌、黑色素瘤、膀胱癌、經典霍奇金淋巴瘤、高度微衛星不穩定性（MSI-H）或錯配修復功能缺陷（dMMR）的癌症、子宮內膜癌、頭頸鱗狀細胞癌、三陰性乳癌、胃癌等。然而，部分患者對免疫治療的反應可能較佳，因此某些腫瘤的患者會先接受免疫生物標記測試「PD-L1蛋白測試」，讓醫生判斷最合適的治療方案，包括免疫治療或者聯合治療。11,12想了解更多? 立即看臨床腫瘤科專科醫生潘智文的解說。

4. 有甚麼癌症治療資助計劃或支援幫到「我」 ?

與你的醫生找出最適合你的治療方案後，治療開支可能是考慮因素，因此尋找資助計劃和支援為抗癌的重要下一步。現時不論是政府，或是社福機構均對癌症患者提供了很多不同的支援，所以不用太擔心。想了解更多? 立即看臨床腫瘤科專科醫生、香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生的解說。

如果想見醫生前做足功課，問診懶人包可以幫到你 : https://bit.ly/4nrd5Bp

「免疫治療: 現在問 發現更多可能」由美國默沙東藥廠 (MSD) 和香港防癌會攜手合作，計劃網站內容包括各種癌症的疾病和治療資訊，還有患者和醫生的分享。網址 : https://www.icancerhk.com。 此資訊由MSD 及香港防癌會聯合提供以作公眾教育用途。以上資料只供參考用途，詳情必須向醫生查詢。

HK-KEY-01044 Sep/2025

