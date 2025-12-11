聖誕好去處九龍區合集
「無限亮」2026：宣揚多元共融 你我不只一種想像
十一個精彩節目 雲集本地不同能力海外藝術家 門票於城市售票網發售
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月11日 - 由香港藝術節與香港賽馬會慈善信託基金聯合呈獻的第八屆「無限亮」，將以「你我不只一種想像」為主題，於2026年2月27日（星期五）正式揭開序幕，引領觀眾從共融視角重新詮釋多元價值，共同見證本地與海外不同能力藝術家的卓越藝術成就。
「無限亮」2026將帶來11個破格節目，涵蓋音樂、戲劇、舞蹈及電影，合共29場演出。同場加推超過20項賽馬會「無限亮」教育及社區外展活動，包括校園巡迴演出、工作坊、公眾展演及國際研討會。這些活動旨在促進社區之間更深入的認識、創意和連結。
本年計劃更創新猷 — 首度與香港兩大旗艦藝團「香港舞蹈團」及「香港中樂團」攜手，製作跨界共融節目。是次嶄新合作，展現共融藝術進一步邁向香港主流文化界。
踏入第八屆，今年的主題「你我不只一種想像』反映了「無限亮」致力發掘多元價值的豐富內涵，並以藝術連結彼此。透過促進共融與跨界合作，「無限亮」期望能啟發新視野，開拓多元所帶來的無限想像。延續 2025 年「無限亮」國際研討會的豐碩成果，致力推動亞洲共融藝術夥伴網絡持續擴展，透過區域合作與活動的深入開展，亞洲地區的共融發展越見聚焦和緊密，充分印證「無限亮」的願景 — 讓共融藝術成為推動本地與地區藝術發展的變革力量。
演出門票現於城市售票網URBTIX公開發售。正價票限時八折優惠至2026年1 月5日。全日制學生、殘疾人士及看護人、綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠。(www.urbtix.hk/series/124?bannerCode=NL2026)
社區節目則無須預先登記，觀眾可免費即場參與。至於網上電影，觀眾屆時可進入官方網頁www.nolimits.hk免費觀看。
「無限亮」一如既往地與香港展能藝術會合作，提供多項藝術通達服務，包括口述影像、香港手語傳譯、通達字幕、點字及語音場刊，以及自在劇場、額外輪椅位、亦歡迎攜同導盲犬。
除精彩的節目外，「無限亮」更把共融精神從舞台延伸至日常生活，推出三款全新無障礙主題盲盒公仔。凡以單一交易購買價值HK$500 或以上的「無限亮」節目門票，可獲贈「無限亮」盲盒公仔一款。數量有限，換完即止。
現場節目
開幕節目：《無邊狂想曲》
享譽國際的帕拉管弦樂團，作為全球首個專業共融樂團，將帶來一場受諾貝爾獎物理學家理查·費曼啟發的沉浸式交響舞蹈劇場體驗。結合現場管弦樂、當代舞蹈及觀眾互動，這場突破性演出將重新定義共融藝術的邊界。
日期：2026年2月27日至3月1日，葵青劇院演藝廳
《遊延》
香港舞蹈團與中國香港輪椅體育舞蹈運動協會聯合製作的原創戶外演出。以道家哲思汲取靈感，糅合傳統中國舞蹈與輪椅舞蹈運動，探索多元身體美態，以及超越身體局限的自由之境。
日期：2026年2月28日至3月1日，大館檢閱廣場
《弦上光影》
香港中樂團與視障二胡新星楊恩華攜手呈獻融合傳統與當代的中樂盛宴。音樂會中將演奏從視障人士的感官體驗出發的全新委約作品。
日期：2026年3月28日，荃灣大會堂演奏廳
《雪山深處德川女盲人按摩師—埋火》
「無限亮」委約導演谷野九郎創作，打造一部感人至深且視覺震撼的戲劇作品，靈感源自古時的盲人按摩師。此世界首演劇作探討了信任、自主與歸屬等的生命命題。
日期：2026年3月27至29日，香港文化中心劇場
《脆絲z》
瑞士編舞家亞歷山德羅·夏塔雷拉攜三位身障表演者，以原創音樂及舞蹈將脆弱轉化為慶祝差異的力量。幽默而真摯的演繹，展現身體多樣性的璀璨光芒。
日期：2026年3月13至15日，葵青劇院黑盒劇場
《破障主意》
維也納藝術家米高·圖林斯基以輪椅上的哲思獨舞，探討身體、時間與空間的關係，挑戰對殘障軀體的社會期待與既定框架。
日期：2026年3月17至18日，西九文化區自由空間大盒
《脈律趴！》
德國不萊梅劇院與匈牙利編舞家阿德里安·學德合作的獲獎舞作，透過不同能力舞者的身體對話，解構舞蹈中的常規認知，呈現共融編舞的無限可能。
日期：2026年3月21至22日，西九文化區自由空間大盒
免費放映及網上節目
「無限亮」2026呈獻一系列圍繞共融、韌性及人文體驗主題的精彩電影及紀錄片。所有放映費用全免，觀眾可於大館洗衣場石階現場觀影，亦可透過「無限亮」網站於網上觀賞*。
《共行時光》（里卡多·塞爾維尼及尼克·陶西格）
一部真摯動人的紀錄片，記錄一個家庭養育兩名患有杜興氏肌肉營養不良症兒子的歷程。透過訪談及真實的家庭錄像，去探討他們的韌性及支援社群的角色。
日期：2026年1月17日（六）及 1月18日（日），下午3時20分
語言：英語，設中英文字幕、粵語配音及粵語口述影像
《當愛留在遺忘時》（莎拉·波莉）
一部關於愛、記憶與失去的感人劇情片，講述一對結婚超過40年的夫婦面對早發性阿茲海默症的故事。改編自愛麗絲·門羅的短篇小說集《越過記憶的山頭》。
日期：2026年1月17日（六）及 1月18日（日），下午4時50分
語言：英語，設中英文字幕、粵語配音及粵語口述影像
《青春的裂縫》（嘉露蓮·卡瓦爾坎蒂）
一部講述友誼與理解的巴西短片。兩名青少年——一位是失聰的滑板高手，另一位是沉迷饒舌的年輕人——透過手語和共同奮鬥而結緣。
日期：2026年2月28日（六）及3月1日（日），下午5時45分；3月7日（六）及 3月8日（日），下午3時10分
語言：葡萄牙語，設中英文字幕、粵語配音及粵語口述影像
《富士山綿花田》（青柳拓）
一部發人深省的紀錄片，其以一所為不同能力人士提供服務的「未來農場」為背景，探索他們的日常生活、創意和社群之美。靈感源自法國紀錄片《塞納河上的心靈之舟》。
日期：2026年3月7日（六）及 3月8日（日），下午3時35分
語言：日語，設中英文字幕、粵語配音及粵語口述影像
*由2026年3月30日至5月25日，所有精選電影將提供免費網上觀賞，讓不同地區的觀眾都能欣賞這些鼓舞人心的作品。每部電影均設有中英文通達字幕、粵語及英語配音，以及雙語口述影像服務。觀眾可於指定期間內，瀏覽 https://www.nolimits.hk免費串流觀看這些電影。
賽馬會「無限亮」教育及社區外展節目
賽馬會「無限亮」教育及社區外展節目透過一系列具影響力的活動，持續推廣共融與創意，包括社區公眾展演、學校巡迴節目、先導培訓計劃、國際研討會及創新的研究計劃。
社區公眾展演及現場放映會
於2026年1月17日至18日及3月7日至8日在大館洗衣場石階舉行。這些展演呈現先導培訓計劃學員與社區機構共同創作的成果。活動亦包括現場表演、演後分享會及電影放映。活動設有口述影像、手語傳譯及中英文字幕等通達服務以確保共融。免費入場，無須登記。
先導培訓計劃
此計劃與英國艾克克舞團（Candoco Dance Company）合作，於2025年9月至10月主持兩項培訓課程：
基礎課程：專為 0至2年經驗的教學藝術家而設，重點學習共融教學方法。
進階課程：專為具有經驗的教學藝術家而設，探索具反思性及創新的教學實踐。
參與之導師將於社區機構展開為期三個月的實習，為不同能力人士提供共同創作工作坊，並將於社區公眾展演，共展創作成果。
學校巡迴音樂會：《身活日常》
於2026年3月，無伴奏合唱音樂會將在學校巡迴演出，由不同能力人士組成的合唱團演繹以真實故事為靈感的原創及流行歌曲。表演探索我們如何透過身體和情感表達自我，並邀請學生參與合唱及律動活動。學校可電郵至 outreach@nolimits.hk 查詢。
國際研討會：「人文與科技── 引領共融革新，重塑人類未來」
於2026年3月8日在大館賽馬會立方舉行。此研討會匯聚來自藝術、科技、城市規劃、醫療健康及社群倡議等領域的專家，共同探討創意與科技如何推動共融。議題涵蓋藝術普及化、城市規劃中的感官科技應用，以及與殘疾人士共同創造。活動費用全免，並設有粵語及英語傳譯。
本地創作研究計劃
為期九個月的計劃，配對本地藝術家與不同能力人士，共同創作探索共融實踐的新作品。重點包括：
Jezrael Lucero x 朱肇塏：探索 Lucero 作為視障菲律賓爵士音樂家的歷程。
羅妙妍x岑宗達：透過聲音與觸感經驗，重新定義地圖製作。
陳一云x朱柏：透過陶瓷與光影，探討創意與社會規範。
潘子懷x方奔元：結合機械人技術與木偶戲，創新故事敘事方式。
研究成果將於「無限亮」2026期間呈獻，向觀眾展示共融藝術的潛力。
藝術通達服務
「無限亮」一如既往地與香港展能藝術會合作，提供多項藝術通達服務，包括口述影像、香港手語傳譯、通達字幕、點字及語音場刊，以及自在劇場、額外輪椅位、亦歡迎攜同導盲犬。
如欲了解更多活動詳情，請瀏覽「無限亮」網頁：www.nolimits.hk
節目詳情請按此：www.nolimits.hk/programme
城市售票網Urbtix：https://www.urbtix.hk/series/124?bannerCode=NL2026
按此下載項目圖片。
附錄
節目表
日期
節目名稱
表演者 / 導演
地點
重點節目
2026年2月27日至3月1日
《無邊狂想曲》
帕拉管弦樂團
葵青劇院演藝廳
2026年2月28日至3月1日
《遊延》
香港舞蹈團及中國香港輪椅體育舞蹈運動協會
大館檢閱廣場
2026年3月13日至15日
《脆絲z》
亞歷山德羅．夏塔雷拉及團隊
葵青劇院黑盒劇場
2026年3月17日至18日
《破障主意》
米高 ·圖林斯基
西九文化區自由空間大盒
2026年3月21日至22日
《脈律趴！》
破形舞所 / 不萊梅劇院 / 阿德里安．學德
西九文化區自由空間大盒
2026年3月27日至29日
《雪山深處德川女盲人按摩師—埋火》
谷野九郎
香港文化中心劇場
2026年3月28日
《弦上光影》
香港中樂團（小組演奏） 楊恩華（獨奏及重奏）
荃灣大會堂演奏廳
「無限亮」國際研討會
2026年3月8日
「人文與科技── 引領共融革新，重塑人類未來」
大館賽馬會立方
免費放映及網上節目
免費現場放映@大館洗衣場石階
「無限亮」
節目名稱
導演
2026年1月17日至18日
2026年3月30日至5月25日
《共行時光》
里卡多．塞爾維尼及尼克．陶西格
2026年1月17日至18日
2026年3月30日至5月25日
《當愛留在遺忘時》
莎拉．波莉
2026年2月28日至3月1日， 3月7日至8日
2026年3月30日至5月25日
《青春的裂縫》
卡羅琳．卡瓦爾坎蒂
2026年3月7日至8日
2026年3月30日至5月25日
《富士山綿花田》
青柳拓
Hashtag: #無限亮
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港藝術節
香港藝術節於1973 年正式揭幕，是地區內舉足輕重的表演藝術節，亦是國際藝壇中重要的文化盛事。藝術節於每年2 月至3 月期間呈獻眾多優秀本地及國際藝術家的演出，節目式式俱備，既顧及古典傳統口味，亦兼備大膽創新的表演形式。藝術節多年來積極委約及製作本地全新的戲劇、音樂、室内歌劇及當代舞蹈創作，不少作品更已在香港及海外多度重演。藝術節每年亦舉辦逾二百五十項深入社區的「加料節目」及針對大、中、小學生的多元化藝術教育活動，致力豐富香港的文化生活。此外，透過與香港賽馬會慈善信託基金聯合呈獻的「無限亮」計劃，藝術節致力創造共融空間，讓不同能力人士均可以一同欣賞、參與、擁抱藝術。
欲知更多有關香港藝術節的資訊，請瀏覽
。
關於「無限亮」
「無限亮」由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合呈獻，於2019年首次舉辦。計劃致力透過藝術活動，創造無障礙的環境，促進社會的包容與共融。
第八屆「無限亮」將於2026年繼續呈獻多個音樂、舞蹈、戲劇及電影等節目。由一眾來自世界各地與本地不同能力藝術家，衝破界限，創造出無限精采的藝術世界，為觀眾帶來獨一無二的表演。
2026「無限亮」除了現場節目，亦包括線上免費電影放映及國際研討會、多元的教育及社區外展節目豐富社會各界的藝術體驗，並讓年輕人與不同能力人士一同分享藝術帶來的喜悅。
「無限亮」透過優質的藝術項目輔以力臻完善的通達服務，讓不同喜好或身處不同環境的朋友無障礙地欣賞演出，將共融的信息滲透至社區。
欲知更多有關「無限亮」的資訊，請瀏覽：
。
新聞稿由客戶提供
