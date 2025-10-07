如何「專注當下」減低焦慮享受生活？經歷嚴重過勞的澳洲百萬Podcaster分享《零雜念的簡單生活》｜誠品書店《閱見自己》

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
焦慮很無形，當感受到焦慮時又可以應對呢？由經歷嚴重過勞的澳洲百萬人氣Podcaster，布茹珂．麥卡拉莉（Brooke McAlary），以過來人的身份分享關於「專注當下」的生活模式，從而慢慢減低焦慮、內耗，拿回情緒主導權，令自己更平靜繼而享受時刻。
「你不再是以回應周遭的刺激，來開始一天的生活，而是主動去創造你想要的一天」──蒂許．奧森瑞德（Tsh Oxenreider）
在這個節奏飛快的時代，「活得像放假」並非遙不可及的夢想，而是一種一轉念就可以實踐的生活態度。誠品書店會每星期為讀者挑選書本介紹，從不同角度，為你指引方向。這期主題為「活得像放假」，誠品書店這次來推薦各位來閱讀這本《零雜念的簡單生活》，教你透過極簡儀式與專注當下，剔除生活贅餘，找回內心平靜與自由。
「生命中發生的許多事情，根本不受我們的控制。然而，我們仍然可以控制自己如何去應對。」
澳洲百萬人氣Podcaster布茹珂．麥卡拉莉經歷過嚴重過勞，在本書中，她將自己改變生活模式的方法授予每一位渴望簡單生活的讀者，用一個個日常儀式為重覆沈悶的事務賦予重要性和意義，建立如樂曲般流動的生活節奏。把注意力放在當下，很多時侯，不允許自己平靜、悠閒的，就是一直被告訴「要為未來打算」的自己。
《零雜念的簡單生活》
作者｜布茹珂．麥卡拉莉
出版｜大牌
關於「活得像放假」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。
Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店
作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。
網站：誠品書店專頁
專欄頁：《閱見自己》
專欄相關文章：
收工後還在想工作？擺脫「工作腦」，100件收工後待辦的「正經事」讓你好好休息充電｜誠品書店《閱見自己》
今日宜不努力，才不跌入「懶惰焦慮」！90道生活練習讓你放過自己「擇日重來」｜誠品書店《閱見自己》
工作讓人心情糟，但你可以心態超好！職場心態書藉推薦，120條職場另類心法讓你調整心情｜誠品書店《閱見自己》
