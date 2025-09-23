今日宜不努力，才不跌入「懶惰焦慮」！90道生活練習讓你放過自己「擇日重來」｜誠品書店《閱見自己》

有無試過自己會因為「太得閒」而感到焦慮？在生活也好，在職場也好，有時我們也會因為覺得自己「不努力」而感到不安，但其實「不努力」有錯嗎？也許這本《今日宜不努力》會給你一些啟發。

在這個節奏飛快的時代，「活得像放假」並非遙不可及的夢想，而是一種一轉念就可以實踐的生活態度。誠品書店會每星期為讀者挑選書本介紹，從不同角度，為你指引方向。這期主題為「活得像放假」，誠品書店這次來推薦各位來閱讀這本《今日宜不努力》，作者是來自台灣的郝慧川，鼓勵你接納自己的節奏，擁有「擇日再來」的勇氣。

「你沒有過膩閒散的日子，嚐到生活的無聊又怎麼會有振作的動力？」

現代人進求效率，做事要快要急還要準，稍稍落後就跌入「不努力」的焦慮。《今日宜不努力》用90道生活練習，讓你擁有「擇日重來」的勇氣。每日走來經已不易，有努力的時候，當然也有懶惰的時候，放一天假，明天再次上路，原來慢慢走也會到。

《今日宜不努力》

作者｜郝慧川

出版｜時報文化

關於「活得像放假」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。

Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店

作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。

