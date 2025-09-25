焦浩軒憑《愛·回家》艾頓壯入屋 重返《流行都市》擔任主持 觀眾集氣多拍劇

焦浩軒憑TVB劇《愛·回家之開心速遞》的阿壯一角成功入屋，形象不錯的他甚有觀眾緣，一直被外界看好。不過，曾離開《流行都市》的他近日重返節目擔任主持，令觀眾擔心他會否繼續拍劇。

焦浩軒上月遠赴英國探親

焦浩軒近日重返《流行都市》

參加第27期TVB藝員訓練班入行的焦浩軒既是主持又是演員，他於《開心速遞》飾演的艾頓壯備受注目，令觀眾留下深刻印象。他先後於《文化新領域》、《都市閒情》、《流行都市》、《巴打秘景遊》擔任主持，並於2003年宣布離開拍攝了6年的《流行都市》。正當外界以為焦浩軒將會主力拍劇之時，他近日被發現重返《流行都市》擔任主持，而劇集方面則有份客串現正播放的《俠醫》。從焦浩軒的IG可見，他上月到英國探親，而最近則赴新疆旅遊，希望他充電過後再為觀眾帶來更多新作。