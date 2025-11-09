拿鐵食譜｜焦糖椰香拿鐵

賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！

東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前