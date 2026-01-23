【煎堆食譜】煎堆想圓得持久有竅妙！奶黃餡加一樣嘢就非常香

煎堆轆轆，金銀滿屋。年晚煎堆，人有我有。挨年近晚，阿媽阿婆，梗會買幾個煎堆，返嚟屋企討個好意頭。又係嘅，煎堆圓碌碌，寓意團圓。金黃顏色，象徵富貴。食落熱辣辣、脆卜卜，煙韌韌、甜膩膩，簡直就係喜氣洋洋嘅化身。食煎堆，玩穿越，看看這個小圓球，如何跨越千多年，歷久嘗新。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

年晚做煎堆

臨近歲晚，某中菜廳廚房有個人正在做煎堆。材料一大堆，放滿枱面。糯米粉、水、糖、澄麵、生粉、滾水、豬油，這是用來做皮的。麵粉、吉士粉、奶粉、糖、煉奶、花奶、雞蛋、牛油、椰汁，這是用來做餡的。

廣告 廣告

打奶黃餡，他喜歡落煉奶，取其有一股獨特香甜。

「煎堆皮一般只用糯米粉做，好快謝。我哋加咗澄麵和生粉，可以持久啲。奶黃餡呢，好多人都唔落煉奶，我落，我鍾意佢多啲香味。」這小煎堆的配方，他作了些改良。他是張樂文，前星宴中餐廳點心主廚，有超過二十年點心經驗。他是中華廚藝學院第一屆畢業生，做過屋邨酒樓點心部，也曾在帝京酒店、迪士尼酒店、金域假日酒店，萬麗海景酒店工作過，由學徒開始，一步一步晉升，成為獨當一面的點心主廚。「做點心好辛苦，半夜兩三點返，天寒地凍起身好大考驗，人家去玩我又冇得去。」對年輕人來說，這真是肺腑之言。

煎堆食譜份量

煎堆皮材料

糯米粉 262g

水 187g

糖 131g

澄麵 131g

生粉 13g

滾水 131g

豬油 168g

芝麻 適量

奶黃餡材料

麵粉 75g

吉士粉 75g

奶粉 75g

糖 262g

煉奶 93g

花奶93g

雞蛋 225g

牛油225g

椰汁112g

看他的手靈活轉動，不一會就搓成一個小圓波。

心靈手又巧

可是，不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香。看他做煎堆，氣定神閒，手勢流麗，就知當天那些苦日子，都是來得有價值。看他做皮，先落澄麵和生粉下滾水搓，撞熟的澄麵和生粉，搓起來才有筋度。然後糯米粉和糖加室溫水搓，直搓到糖都溶化入粉糰中，這時才加豬油，讓皮炸起來更鬆軟。做皮的粉糰預備好，放入雪櫃半小時，待稍稍變硬。這時就做奶黃餡，麵粉、奶粉、吉士粉和糖撈勻，下椰汁、花奶和煉奶再拌。然後下雞蛋，加強蛋味。

張樂文，前星宴中餐廳點心主廚，16歲入行，曾效力不同酒店，已有逾廿年點心經驗。

餡料拌成漿，用篩隔走顆粒，下牛油蒸十分鐘，再拿出來攪拌，等牛油全溶進餡漿裏，如是者，重複三次，確保油分與餡漿融為一體，最後放入雪櫃，雪到硬身就完成。「我入行第一個部門就係點心，點心可以訓練耐性，我以前心急，做事三分鐘熱度，點心講耐性，正好訓練我。」他說。這耐性，唐朝時的人已學懂了。唐初詩人王梵志有詩：「貪他油煎䭔，愛若菠蘿蜜。」煎䭔，其實就是煎堆。據說這物事，是隨中原人南遷，帶到南方來，沿路一直傳播，最後傳遍大江南北，不同地方又有不同稱謂。

煎堆包好，要撈芝麻，芝麻黏在皮上，還要用人手拍實才可以炸。

千年到今日

中國東北，煎堆被稱作麻圓；華北地區，稱為麻糰；江浙一帶，叫作麻球；武漢曰歡喜坨；廣西稱油堆；海南叫做珍袋；福建喚作馬蛋；台灣也有，稱為芝麻球。名字雖多，但做法大同小異，都以糯米粉團炸起，加上芝麻而製成，有些包有麻茸、豆沙等餡料。廣東人最多變化，西樵煎堆，軟腍腍空心無餡的。佛山九江，硬掘掘有爆米、糖桐餅、花生碎同砂糖做餡。順德龍江煎堆，外形大過拳頭，以糯米及粘米粉團炸起，外有大量芝麻，內有花生碎及糖漿。還有一種石榴花煎堆，上面有紅色花狀物體，形似石榴，寓意多子。

炸好的煎堆，泛着金黃，熱騰騰的，叫人垂涎。

張樂文做的奶黃煎堆仔，就糅合上述幾種的長處。既有西樵煎堆的軟糯，又有香膩的奶黃餡料，而且一口一個，細緻小巧，正合現今人吃得精緻的胃口。「皮同餡最佳比例係22g配12g，咁就不甜不膩嘞。」他說罷，就將備好的皮餡搓合起來，變成一團小圓球，然後沾點水，放進芝麻堆裏滾動。

皮饀比例剛剛好，一口一個，吃得過癮。

「芝麻千祈唔好炒過，因為等陣會炸，炒過才炸就會好快變色，唔係金黃，唔好睇。」他說。一鑊熱油，早已準備就緒。油溫以攝氏百四度最理想，只見他用手凌空探一探油溫，將煎堆滾放油中，然後金火睛火眼望實，見煎堆旁邊起小泡，就代表油溫恰當了。「太猛會燶，唔夠熱又只會發脹，變大成空心煎堆。」他說。炸七至八分鐘，期間一動不動。轉中火，作最後定型。直至煎堆浮面，轉大火，把油份迫出來，就可撈起，大功告成。剛炸好的煎堆，最好待一會才吃。一啖咬下，咔嚓一聲，表皮帶着芝麻脆香，內裏連住軟皮的香糯，而奶黃餡料的香甜，在咀中散發，好吃得，像穿越千年的時空，回到唐朝時代，那個中國人高度文明的盛世。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

浸發海味相關文章

浸發冬菇│冬菇泡發兩大貼士半小時搞掂│附冬菇鮑魚雞煲食譜

瑤柱浸發│暖水浸軟拆絲後可蒸或炸（附瑤柱炒桂花食譜）

海參浸發│想發得更大條最重要落夠水？有種材料萬萬不能碰！

花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）

更多賀年食譜

金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素

【蛋散食譜】南乳芝麻脆蛋散！想酥脆最重要用一樣嘢試油溫

【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火

【煎堆食譜】煎堆想圓得持久有竅妙！奶黃餡加一樣嘢就非常香

【年糕做法】4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

【年糕做法】大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

更多農曆新年賀年食品推介

盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞

年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕

蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉

新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣

團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位

團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略

迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠

蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆

蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品

賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標

賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子

年糕做法│4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

年糕做法│大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

辦年貨│破解5大花膠迷思！深色代表靚貨？蒸後縮水係次貨？

過年海味│超市發現「假花膠」？教你揀靚花膠三大貼士

賀年食品│四大賀年食品卡路里陷阱 最危險竟然係……

中醫養生│新年健康飲食貼士！過年食錯可致濕疹暗瘡易發作

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？