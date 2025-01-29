年糕食譜│大廚教完美煎糕技巧！4招煎出焦糖脆面不黏鍋年糕

煎糕講求技巧，人人都煎年糕，唔通人人都識煎年糕？小小一塊年糕是每年農曆新年各家各戶的廚藝大考驗，若果煎年糕煮失手，小則黏成一團，賣相欠佳，大則煎到外層焦燶但內裡仍然不夠熱。為此我們訪問了入廚逾四十年，中式糕點大廚「周新師傅」，想煎糕煎到出得廚房，入得廳堂，到底有何秘訣？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

周師傅十來歲入行，點心糕點做了超過四十年，經驗老到。

周師傅十來歲入行，點心糕點做了超過四十年，經驗老到。曾創立月餅品牌《望月》，其後離巢後再自創自家品牌《臻》，在坊間口碑非常不錯，也一直有開烹飪班，很清楚一般人入廚常遇到的難題。

廣告 廣告

想煎出塊塊分明，外脆內軟的年糕，就要謹記以下四大貼士。

想煎出塊塊分明，外脆內軟的年糕，就要謹記以下四大貼士：

1. 先把廚具掃上油

年糕質地黏糯，不好擺佈，不少人在切糕時就已經把年糕完全「摧毀」，這邊切去一角，那邊切去一塊。想解決，只要把所有會和年糕接觸的廚具都掃上一層薄油，之後年糕就會乖乖聽話，不會左黏右黏。

砧板首先要上油。

刀也要上油。

周師傅提醒，油不用太多，把油掃來回一兩次，添一層薄油，即可。

不少人誤以為「油多=年糕不會燶」。周師傅說年糕易燶是因為其成份糯米粉，如果煎錯了，無論你下幾多油，年糕一樣會燶；相反只要煎對了，就這樣一層薄薄的油，也不會燶，年糕也不會「油林林」，影響味道。

2. 糕身留有一定厚度

「年糕薄身 = 易煎」是另一誤解，周師傅說年糕太薄反而會令年糕在鑊中煎翻時更難，一翻就爛；相反，切糕時留有厚度，煎翻時更乾淨利落，入口亦更能享受到軟糯之感。

年糕不用太薄，像圖中就有約1.5cm厚。

3. 先蒸，後煎

想避免年糕「外層焦燶但中心不夠熱」的情況，煎糕之前，先把年糕蒸幾分鐘，令年糕不用太依靠煎煮來加熱，因為年糕中心已熱透，煎糕時只需煎香表面即可。

煎糕前，先蒸數分鐘，就可以避免「外燶但內裡不夠熱」的情況。

油滾，落鑊(細至中火)，每件年糕相隔一隻手指距離即可。

切忌胡亂翻、揭、移動。

4. 糕邊起煙才翻糕

年糕由落鑊至上碟，全程只需翻糕兩三次。當中以第一次最為重要，周師傅教路，只要見到年糕邊起煙，就可以翻第一次。

如圖，見到糕面冒起一層白色，糕邊起煙，就可以翻糕。全程只需翻糕兩三次。

一翻，已經見到年糕面焦化變脆而不燶，鑊面乾乾淨淨，完全不黏鑊。

基本上已煎好，糕面包上一層像焦糖一樣的脆脆。

糕身不會黏成一團，亦不會因為下太多油而變得油膩。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

浸發海味相關文章

浸發冬菇│冬菇泡發兩大貼士半小時搞掂│附冬菇鮑魚雞煲食譜

瑤柱浸發│暖水浸軟拆絲後可蒸或炸（附瑤柱炒桂花食譜）

海參浸發│想發得更大條最重要落夠水？有種材料萬萬不能碰！

花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）

更多賀年食譜

金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素

【蛋散食譜】南乳芝麻脆蛋散！想酥脆最重要用一樣嘢試油溫

【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火

【煎堆食譜】煎堆想圓得持久有竅妙！奶黃餡加一樣嘢就非常香

【年糕做法】4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

【年糕做法】大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

更多農曆新年賀年食品推介

盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞

年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕

蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉

新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣

團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略

迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠

蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆

蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品

賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標

賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子

年糕做法│4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

年糕做法│大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

辦年貨│破解5大花膠迷思！深色代表靚貨？蒸後縮水係次貨？

過年海味│超市發現「假花膠」？教你揀靚花膠三大貼士

賀年食品│四大賀年食品卡路里陷阱 最危險竟然係……

中醫養生│新年健康飲食貼士！過年食錯可致濕疹暗瘡易發作

>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，並以Yahoo電郵免費登記成為會員，即時可完成簡單任務賺取Ypoints，憑分即可換領不同獎賞！ 新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！