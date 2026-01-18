煎餅食譜｜櫻花蝦蘿蔔絲煎餅

踏入新一年，想好用甚麼應節美食跟家人朋友「開年」未？今個新年，美心以「糕手過椒」為主題，集合一系列創意與傳統兼備的賀年糕點，從經典蘿蔔糕到玩味十足的椒味新品一應俱全，早前更舉行試食會，率先讓大家感受今年的年味與心思。 今年主題「糕手過椒」，玩味十足之餘亦充滿好意頭：既有「高手過招」的氣勢，又寓意過關過難、步步高陞，適合送禮亦適合自己在家開飯團年。 品牌延續一貫「新舊並存」路線，一方面保留港人最熟悉的傳統年糕及蘿蔔糕口味，另一方面就加入麻辣、椒香等元素，迎合近年大家愈來愈愛「少少辣、多多滋味」的喜好。 傳統年糕與蘿蔔糕：經典不失手 傳統賀年糕點依然是全場焦點，包括質感軟糯、帶焦糖香的年糕，以及加入足料臘味的蘿蔔糕等人氣款式。 口感方面偏向港人熟悉的家常風：蘿蔔比例足、入口帶微微蔬菜甜味，臘腸、臘肉和蝦米分佈平均，煎香後外層微脆、中心保持柔軟，十分適合早午餐或團年聚會上逐塊慢慢品嚐。 由於考慮到現代家庭煮食時間有限，部分產品亦主打冷藏後易於處理，只需簡單解凍、氣炸鍋或平底鑊小火煎香，便可以在家做出接近酒樓水準的口感與賣相。 對於要同時應付拜年、開年飯與工作節奏的都市人來說，方便度是一...

men’s Reads ・ 13 小時前