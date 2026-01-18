曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
煎餅食譜｜櫻花蝦蘿蔔絲煎餅
呢款蘿蔔絲煎餅可以話係煎蘿蔔糕及炸油糍的混合簡易版，不妨一試
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
蘿蔔 300g
臘腸 半條
潤腸 半條
蔥花 適量
雞蛋 1隻
中筋麵粉 100g
櫻花蝦 適量
調味
鹽 1/2茶匙
糖 1茶匙
雞粉 1茶匙
胡椒粉 適量
五香粉 適量
麻油 適量
作法:
1 ：
蘿蔔刨絲
2 ：
加入調味拌勻，醃10分鐘
3 ：
臘味洗淨蒸10分鐘
4 ：
切小粒
5 ：
臘味、蔥加入蘿蔔絲內拌勻
6 ：
加入雞蛋拌勻
7 ：
加入中筋粉拌勻
8 ：
加入櫻花蝦拌勻
9 ：
放入煎pan內煎至金黃
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55034
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
