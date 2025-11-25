煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我

早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面，惟在約定前半小時，Mic Lau致電記者表示不會赴約，拜託對方向爸爸轉述自己還沒準備好，「畀多少少時間我，咁我都要搞掂我屋企啲嘢先」。煒烈到場後知道兒子失約，雖然有些憤怒和不開心，但對於有機會跟兒子見面仍是開心，又期待未來真的有機會相見。

煒烈與兒子原在日前約定見面，但兒子突然爽約。

名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。（Threads截圖）

煒烈依時間抵達餐廳，原本因兒子失約而不快，但聽到兒子的留言錄音後心情平伏下來，講述有機會重遇兒子的心情，坦言前一晚完全不能入睡，想像見到兒子後的情況，父子會如何打開話題，以及想知道兒子現今的生活狀況，包括做甚麼工作，是否已成家立室等等。沒料到滿心期待卻是迎來失望。他坦言感到不開心，但仍期待未來能與兒子再見。

廣告 廣告

對於兒子失約，煒烈坦言失望，但仍期待父子未來有機會見面。

談及跟兒子的母親的相識到分離，煒烈指當時女方只有20歲，懷孕後二人便同居，女方任職巴士司機，下班後經常跟同事去喝酒和吃宵夜，「飲到醉醺醺返嚟，係好多次啦」，經過一段時間後，他跟女方坐下來商談，表示因性格不合要分手，「佢答得好快，話『好呀』」。當時兒子尚未夠一歲，煒烈要求讓兒子跟他，但對方不答應，兩星期後帶同兒子搬走，而煒烈強調自己並非負心漢。

煒烈參演過不少電視劇。（《新四十二章》截圖）

直至兒子9歲那年，女方找上煒烈，要求他照顧兒子兩星期，成為父子難得的相處時光。煒烈形容兒子「幾叻，清靚白淨幾靚仔」，但頗瘦削，個子與正常小孩無異。惟其後兒子被女方接走後，兒子從此斷了音訊，如今兒子已經28歲。

煒烈於62歲時跟女友Amy譜黃昏戀，惟對方於去年癌病復發病逝。（網上圖片）

早前兒子在網上尋親，煒烈接獲傳媒查詢時承認照片中的小孩是其兒子，名叫劉盈灃Michael，而他曾提及「要驗」，他認為自己表達不好，因而令人傳媒誤會他是要求兒子驗DNA，他強調不是要驗基因或滴血，「我只想問佢幾個問題，你答得就得啦，希望你唔好怪Daddy」。