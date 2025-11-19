煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面

早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。

煒烈兒子網上發帖尋父

尋父網民以Mic Lau為名，帖文附上年青時嘅煒烈與小童合照，並寫道「希望搵返失散多年嘅老豆，各位脆友幫幫手。本人父親係香港綠葉演員 煒烈 劉永偉，當年雙親分開之後曾經見過幾面，幾年前佢大壽嘅時候屋企亦都收過請帖，只係知道佢已經建立新家庭冇去到，亦都唔見咗佢嘅聯絡電話。人大咗突然覺得有啲嘢唔做以後就冇得後悔，好想同佢食餐飯。真心希望有人可以幫到手，將我嘅聯絡方式留到俾佢」。

煒烈

帖文下有人留言搵《東張西望》幫手，Mic回應指「唔知道東張會做呢啲嘢，少留意香港電視」。另外有人搵到煒烈facebook，但Mic指話個帳戶好耐冇用，唔知係咪爸爸本人所有，因此一直唔敢留言。至於點解父親大壽發埋請帖都唔到，Mic表示「家庭關係複雜，以前細個都冇得選擇」。而Mic嘅尋父post已被刪除。

煒烈收到傳媒查詢時承認，合照中嘅小孩係佢個仔，名字叫劉盈灃Michael，應該有廿八九歲。煒烈話兒子生母細佢十幾年，生完之後仍然唔定性，不時去飲酒，煒烈工作忙管唔嚟，唔駛開工時佢會湊返個仔。不過由於煒烈媽媽唔接受仍未過門嘅「新抱」咁樣，煒烈決定同女友分手，當時兒子Michael未夠一歲。

煒烈

分手時煒烈提出要照顧個仔，但兒子生母唔肯，而且只能由女方單方面聯絡，煒烈話舊愛多數搵佢係攞錢，令佢好心淡而冇提出見吓個仔。直到Michael 9歲嗰年，舊愛叫煒烈照顧個仔幾個禮拜，父子難得一起生活，煒烈盡責照顧起居飲食有求必應，但兒子被接走後雙方又再失聯。

對於有否發帖邀請兒子到壽宴，煒烈否認其事，懷疑係舊愛呃個仔。煒烈不時提及父子關係同舊愛有關，例如Michael話家庭環境複雜，煒烈認為係因為舊愛嘅行為造成，又表示分手時曾叮囑唔可以俾其他人對個仔郁手；煒烈亦表明，唔會因為同舊愛分開令兒子於單親家庭成長而內疚，因為係對方唔俾佢見個仔。一旦可以再見個仔，煒烈相信會好開心，畢竟自己年紀大，想想有生之年見一面，但未必激動。

