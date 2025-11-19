貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。
尋父網民以Mic Lau為名，帖文附上年青時嘅煒烈與小童合照，並寫道「希望搵返失散多年嘅老豆，各位脆友幫幫手。本人父親係香港綠葉演員 煒烈 劉永偉，當年雙親分開之後曾經見過幾面，幾年前佢大壽嘅時候屋企亦都收過請帖，只係知道佢已經建立新家庭冇去到，亦都唔見咗佢嘅聯絡電話。人大咗突然覺得有啲嘢唔做以後就冇得後悔，好想同佢食餐飯。真心希望有人可以幫到手，將我嘅聯絡方式留到俾佢」。
帖文下有人留言搵《東張西望》幫手，Mic回應指「唔知道東張會做呢啲嘢，少留意香港電視」。另外有人搵到煒烈facebook，但Mic指話個帳戶好耐冇用，唔知係咪爸爸本人所有，因此一直唔敢留言。至於點解父親大壽發埋請帖都唔到，Mic表示「家庭關係複雜，以前細個都冇得選擇」。而Mic嘅尋父post已被刪除。
煒烈收到傳媒查詢時承認，合照中嘅小孩係佢個仔，名字叫劉盈灃Michael，應該有廿八九歲。煒烈話兒子生母細佢十幾年，生完之後仍然唔定性，不時去飲酒，煒烈工作忙管唔嚟，唔駛開工時佢會湊返個仔。不過由於煒烈媽媽唔接受仍未過門嘅「新抱」咁樣，煒烈決定同女友分手，當時兒子Michael未夠一歲。
分手時煒烈提出要照顧個仔，但兒子生母唔肯，而且只能由女方單方面聯絡，煒烈話舊愛多數搵佢係攞錢，令佢好心淡而冇提出見吓個仔。直到Michael 9歲嗰年，舊愛叫煒烈照顧個仔幾個禮拜，父子難得一起生活，煒烈盡責照顧起居飲食有求必應，但兒子被接走後雙方又再失聯。
對於有否發帖邀請兒子到壽宴，煒烈否認其事，懷疑係舊愛呃個仔。煒烈不時提及父子關係同舊愛有關，例如Michael話家庭環境複雜，煒烈認為係因為舊愛嘅行為造成，又表示分手時曾叮囑唔可以俾其他人對個仔郁手；煒烈亦表明，唔會因為同舊愛分開令兒子於單親家庭成長而內疚，因為係對方唔俾佢見個仔。一旦可以再見個仔，煒烈相信會好開心，畢竟自己年紀大，想想有生之年見一面，但未必激動。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓
享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【中環解密】「無語哥」獲邀訪港學整鹹蛋
香港旅遊發展局近年積極邀請網紅來港體驗，並通過他們在社交媒體「說好香港故事」，局方最新公布，早前安排TikTok粉絲數量第一（逾1.6億）、以「無語哥」形象風靡全球的網紅Khaby Lame（Khaby）到訪本港，期望藉着Khaby的體驗分享，吸引更多國際旅客，親身來港感受這座城市的獨特魅力。信報財經新聞 ・ 10 小時前
千萬富翁｜調查：每14個香港人就有一個千萬富翁 身家中位數2050萬
花旗香港公佈的「香港千萬富翁調查報告2025」結果顯示，截至今年中 ，本港千萬富翁人口約39.5萬人，較去年多...BossMind ・ 18 小時前
港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠
應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」 陳柏霖等藝人遭求重判
【on.cc東網專訊】台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌花360萬新台幣（下同，約90萬港元），透過「逃兵集團」偽造文書逃兵役遭逮捕，佢依家按規定服一年替代役；同時，案件牽扯出另外多位男藝人包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人同涉閃兵。王大陸今日（18日）現身東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡
「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 6 小時前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
胡杏兒馬來西亞晒美肩 吳尊寧願湊仔唔拍劇
【on.cc東網專訊】藝人吳尊與胡杏兒日前到訪馬來西亞，出席珠寶品牌開幕典禮，兩人吸引大批粉絲前來追星，場面墟冚。杏兒以一襲露肩黑色晚裝配以翡翠珠寶現身，盡顯貴氣，她應邀在台上網絡行catwalk，期間頻向粉絲比心，掀起一陣陣尖叫聲。受訪時她透露自己向來是翡翠愛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前