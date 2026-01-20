煤氣公司引入無人機巡查高壓管道 加快掌握管道最新狀態 大減上山巡查時間︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】本港近年超強颱風及特大暴雨等極端天氣頻繁出現，為加強戶外高壓燃氣輸送管道的檢查工作，煤氣公司引入管道巡檢無人機，透過科技加快及更精準掌握管道最新狀態，若發現破損可即時跟進維修，進一步保障燃氣供應的安全與穩定。

煤氣公司表示，新引入的管道巡檢無人機配備激光氣體檢測功能，並結合 3D 地形比對技術，可在空中沿既定管道路線監測，一旦偵測到氣體洩漏，系統會即時發出報告，工程團隊隨即安排維修工作。

煤氣公司的工程人員每次檢測也要攀山涉水，以檢查川龍至大欖一帶的高 壓管道。

大減上山巡查所需時間

任職輸氣操作部系統維修組的陳廸奇是首批接受公司培訓，並取得進階等級資格的無人機遙控駕駛員之一。他表示，在未使用無人機前，輸氣操作部人員除需親身到現場沿管道巡查外，亦須最少每三個月檢測一次沿線的「陰極防蝕設備」，以進一步掌握地下管道狀況；每逢颱風或黑色暴雨等惡劣天氣過後，亦必須安排額外檢測。

陳廸奇指出，引入無人機後，大幅減省工程人員上山巡查所需時間，報告定位亦更為精準，有助提升維修效率。他表示，過往背負裝備上山下山雖然辛苦，但最具挑戰的是颱風或暴雨後的檢測工作，往往需等待天氣及環境條件許可，期間還要應對山林環境的變化。

他續稱，以往出發前往山區檢查前，團隊往往難以及時掌握現場狀況；現時可先安排無人機拍攝，即時監察管道一帶環境，令工程人員更安心。如需進行管道修復，亦可先透過無人機了解周邊叢林情況，減低進入密集叢林工作的風險。

每次檢測，煤氣公司的工程人員必須帶備不同的檢測工具上山，透過專業 儀器探測並分析管道狀態。

以往山上步行檢查約需 16 小時

煤氣公司助理總經理（輸氣操作）許庭茵表示，以往每次管道檢查均需三名工程人員為一組，以川龍至大欖一段路線為例，沿管道在山上步行檢查約需 16 小時，並需分兩日完成；引入無人機後，可讓工程人員更有效調配時間，專注其他重要工作。

許庭茵指，無人機巡檢只是公司響應新質生產力發展的第一步，煤氣公司已計劃參與政府下一輪沙盒計劃，目標實現約 15 公里的超視距操作，屆時可將無人機巡查範圍覆蓋整段共 15 公里的管道，進一步提升檢測效率。

煤氣公司助理總經理–輸氣操作許庭茵認為無人機的應用可進一步優化檢 測流程，同時透過數據收集及分析能更有效掌握管道狀況。

輸氣操作部系統維修組的陳廸奇 (Dicky)每次上山都帶著不同工具進行各 項檢測。

煤氣公司的無人機設於川龍西煤氣檢管站內，能有效監察地下管道。