【照亮可持續時尚藝術】 亞洲時尚盛事時尚高峰（香港）11月12 日至12月2日盛大回歸

3 大時尚亮點：國際高峰會、國際時裝匯演及時尚展覽

「藝遊時尚」工作坊及導賞團 11 月 15 日率先登場

匯聚 11 位世界各地著名設計師活現可持續時尚美學

首推「香港藝術時尚地圖」 探索21大城市永續時尚脈絡

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月11日 - 延續2024主題「推動永續時尚業務」的可持續時尚浪潮，由製衣業訓練局（CITA）主辦、文創產業發展處（CCIDA）資助年度亞洲時尚盛事時尚高峰（香港）2025將於11月12日至12月2日隆重舉行。今年主題「照亮可持續時尚藝術」聚焦可持續時尚與藝術的跨界對話，國際高峰會和國際時裝匯演將分別於12月1日與2日於香港故宮文化博物館舉行。時尚高峰（香港）2025匯聚來自全球各行各業的領袖、知名學者及可持續發展專家，共同探討如何將藝術美學與時尚產業融入永續發展理念。本次盛事不僅為世界各地及中國香港設計師提供國際級時尚舞台，更致力於推動業界將創新思維與永續實踐深度結合。時尚高峰（香港）長期以來為本地時裝界引入尖端永續方案，透過高峰會、時裝匯演、展覽及多元公眾活動，促成業界與公眾共同探索可持續時尚的未來可能性，進一步鞏固香港作為亞洲乃至全球永續時尚關鍵樞紐的地位。





廣告 廣告

時尚高峰（香港） Fashion Summit (Hong Kong) 2025



時尚高峰（香港）將率先於11月12日至29日起在中環交易廣塲中央大廳舉辦時尚展覽，展示11位來自世界各地及本地設計師匠心打造的時尚藝術作品和服裝，展覽設有導賞團及「藝遊時尚」工作坊，由設計師與專業導師帶領參加者創作可持續創意手作，讓公眾實踐可持續時尚，將藝術融入生活。今屆更特別推出「香港藝術時尚地圖」，匯集21個時尚打卡熱點及工作坊，串聯支持可持續理念的中國香港設計師品牌、零售店鋪及文化藝術地標，邀請公眾及遊客透過城市漫步，探索香港綠色創意脈動。



活學時尚！國際高峰會及國際時裝匯演於故宮啟航 共創未來時尚新模式



時尚高峰（香港）2025將於12月1日在香港故宮文化博物館舉行國際高峰會，匯聚全球時裝界領袖、知名學者、非政府組織代表、媒體及跨行業決策者。聚焦永續時尚和藝術的核心趨勢、創新科技與市場機遇，就永續材料藝術化應用、文化藝術與永續設計融合等方向，展開深度對話與前瞻性交流。此高峰會旨在搭建國際級交流平台，推動產業創新與跨界合作，重塑未來時尚產業模式，全方位鞏固香港作為亞洲永續創意時尚樞紐的地位。次日（12月2日）將於香港故宮文化博物館舉辦國際時裝匯演，邀得6位世界各地及中國香港設計師在此國際舞台展示以永續理念為核心的創意時裝設計，呈現一場融合文化底蘊、藝術美學與創新技術的時裝匯演，引領觀眾沉浸於多元文化交融的無窮魅力。





時尚高峰（香港）2025國際高峰會



日期：12月1日 (一)



時間：09:30 – 17:00（09:00開始登記）



地點：西九文化區香港故宮文化博物館



立即登記：https://www.fashionsummithk.com/onlineReg（費用全免）

時尚高峰（香港）2025國 際 時 裝 匯 演



日期：12月2日 (二)



時間：18:00 – 19:00（17:30開始入場）



地點：西九文化區香港故宮文化博物館



立即登記：https://show.fashionsummithk.com/onlineReg（費用全免）





玩轉時尚！時尚展覽、「藝遊時尚」工作坊及導賞團登陸中環





國際高峰會 International Conference



時尚高峰（香港）2025時尚展覽將於11月12日至29日進駐中環交易廣塲中央大廳，除了展示11位來自中國內地、中國香港、英國、意大利、法國及韓國知名設計師的永續時裝系列外，還於11月15日至29日期間推出「藝遊時尚」體驗工作坊及導賞活動，包括「平安結鞋花工作坊」、「非遺竹編杯墊工作坊」、「立體時裝貼畫工作坊」、「再生蕾絲飾物工作坊」、「手織編花鑰匙扣工作坊」、「手編蝴蝶結掛飾工作坊」及「手工Tassel匙扣工作坊」。每場活動均由設計師與專業導師親自帶領，參加者既可透過導賞深入理解永續時尚的設計理念與創作歷程，更能親身體驗非遺技藝與升級再造設計，親手製作融合實用功能與藝術美學的時尚手作。此系列豐富活動將打破傳統時裝展覽框架，讓永續時尚從行業議題走進公眾日常生活，推動可持續消費模式的實踐。



工作坊最新日程將於時尚高峰（香港）2025的官方社交媒體及網站公布，敬請關注。活動免費向公眾開放，每節工作坊限額10位，先到先得，額滿即止。



立即報名：https://www.fashionsummit.hk/fs_enrolment/





時尚高峰（香港）2025時尚展覽



日期：11月12日至29日



時間：10:00 – 18:00



地點：中環交易廣塲中央大廳



（費用全免）





漫遊時尚！「香港藝術時尚地圖」 發掘 21 大香港時尚打卡熱點



今年特別策劃的「香港藝術時尚地圖」涵蓋21個精選打卡熱點，從街頭藝術與時尚文藝匯聚的中上環區域，延伸至蘊藏中西文化瑰寶的西九文化區，聯乘多個支持永續理念的中國香港設計師品牌、零售店舖及文化藝術地標，共同打造永續風格城市探索體驗。此地圖旨在引領公眾與遊客深度走訪香港可持續時尚生態圈，在提升本地永續設計師與品牌曝光度的同時，凝聚永續時尚愛好者深入城市脈絡，體驗充滿驚喜的藝術之旅，呈獻香港作為「創意之都」的蓬勃活力。



更多有關時尚高峰（香港）的詳情，請瀏覽：https://www.fashionsummit.hk/zh–hant/。

Hashtag: #時尚高峰香港2025



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

有關時尚高峰（香港）

由製衣業訓練局（CITA）主辦、文創產業發展處（CCIDA）資助年度亞洲時尚盛事時尚高峰（香港）2025於11月12日至12月2日隆重舉行。自2017年起，時尚高峰（香港）舉辦 國際高峰會，並號召時裝界翹楚、知名學者、非政府組織代表、傳媒，以及來自各行各業的領袖和決策者在香港聚首一堂，互相交流可持續時尚的最新動向、創新科技、解決方案及機遇等意見和心得，齊心締造時裝業可持續發展。



時尚高峰（香港）2025 的主題為「照亮可持續時尚藝術」，深度探索藝術與可持續時尚的融合，旨在透過創意表達與科技創新，重新定義時尚美學與價值。今年，時尚高峰（香港）率先於11月在中環交易廣塲中央大廳舉辦時尚高峰（香港）2025時尚展覽，展出11位來自世界各地及本地設計師的時尚藝術作品和服裝，同場舉辦「藝遊時尚」趣味工作坊及導賞團，更特別推出「香港藝術時尚地圖」，引領公眾探索21大城市永續脈絡，讓可持續時尚與藝術元素融入走進大眾日常生活。時尚高峰（香港）亦將於12月在香港故宮文化博物館舉行為期一天的國際高峰會，聚焦永續時尚藝術。此外，六位設計師亦將在香港故宮文化博物館的國際時裝匯演上展示他們的創意和設計，吸引永續時尚愛好者。我們誠摯邀請您參加時尚高峰（香港）的活動，共同探索永續時尚藝術，並協助其成功傳承！





新聞稿由客戶提供

