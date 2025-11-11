HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
【照亮可持續時尚藝術】 亞洲時尚盛事時尚高峰（香港）11月12 日至12月2日盛大回歸
3大時尚亮點：國際高峰會、國際時裝匯演及時尚展覽
「藝遊時尚」工作坊及導賞團11月15日率先登場
匯聚11位世界各地著名設計師活現可持續時尚美學
首推「香港藝術時尚地圖」 探索21大城市永續時尚脈絡
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月11日 - 延續2024主題「推動永續時尚業務」的可持續時尚浪潮，由製衣業訓練局（CITA）主辦、文創產業發展處（CCIDA）資助年度亞洲時尚盛事時尚高峰（香港）2025將於11月12日至12月2日隆重舉行。今年主題「照亮可持續時尚藝術」聚焦可持續時尚與藝術的跨界對話，國際高峰會和國際時裝匯演將分別於12月1日與2日於香港故宮文化博物館舉行。時尚高峰（香港）2025匯聚來自全球各行各業的領袖、知名學者及可持續發展專家，共同探討如何將藝術美學與時尚產業融入永續發展理念。本次盛事不僅為世界各地及中國香港設計師提供國際級時尚舞台，更致力於推動業界將創新思維與永續實踐深度結合。時尚高峰（香港）長期以來為本地時裝界引入尖端永續方案，透過高峰會、時裝匯演、展覽及多元公眾活動，促成業界與公眾共同探索可持續時尚的未來可能性，進一步鞏固香港作為亞洲乃至全球永續時尚關鍵樞紐的地位。
時尚高峰（香港）將率先於11月12日至29日起在中環交易廣塲中央大廳舉辦時尚展覽，展示11位來自世界各地及本地設計師匠心打造的時尚藝術作品和服裝，展覽設有導賞團及「藝遊時尚」工作坊，由設計師與專業導師帶領參加者創作可持續創意手作，讓公眾實踐可持續時尚，將藝術融入生活。今屆更特別推出「香港藝術時尚地圖」，匯集21個時尚打卡熱點及工作坊，串聯支持可持續理念的中國香港設計師品牌、零售店鋪及文化藝術地標，邀請公眾及遊客透過城市漫步，探索香港綠色創意脈動。
活學時尚！國際高峰會及國際時裝匯演於故宮啟航 共創未來時尚新模式
時尚高峰（香港）2025將於12月1日在香港故宮文化博物館舉行國際高峰會，匯聚全球時裝界領袖、知名學者、非政府組織代表、媒體及跨行業決策者。聚焦永續時尚和藝術的核心趨勢、創新科技與市場機遇，就永續材料藝術化應用、文化藝術與永續設計融合等方向，展開深度對話與前瞻性交流。此高峰會旨在搭建國際級交流平台，推動產業創新與跨界合作，重塑未來時尚產業模式，全方位鞏固香港作為亞洲永續創意時尚樞紐的地位。次日（12月2日）將於香港故宮文化博物館舉辦國際時裝匯演，邀得6位世界各地及中國香港設計師在此國際舞台展示以永續理念為核心的創意時裝設計，呈現一場融合文化底蘊、藝術美學與創新技術的時裝匯演，引領觀眾沉浸於多元文化交融的無窮魅力。
時尚高峰（香港）2025國際高峰會
時尚高峰（香港）2025國 際 時 裝 匯 演
玩轉時尚！時尚展覽、「藝遊時尚」工作坊及導賞團登陸中環
時尚高峰（香港）2025時尚展覽將於11月12日至29日進駐中環交易廣塲中央大廳，除了展示11位來自中國內地、中國香港、英國、意大利、法國及韓國知名設計師的永續時裝系列外，還於11月15日至29日期間推出「藝遊時尚」體驗工作坊及導賞活動，包括「平安結鞋花工作坊」、「非遺竹編杯墊工作坊」、「立體時裝貼畫工作坊」、「再生蕾絲飾物工作坊」、「手織編花鑰匙扣工作坊」、「手編蝴蝶結掛飾工作坊」及「手工Tassel匙扣工作坊」。每場活動均由設計師與專業導師親自帶領，參加者既可透過導賞深入理解永續時尚的設計理念與創作歷程，更能親身體驗非遺技藝與升級再造設計，親手製作融合實用功能與藝術美學的時尚手作。此系列豐富活動將打破傳統時裝展覽框架，讓永續時尚從行業議題走進公眾日常生活，推動可持續消費模式的實踐。
工作坊最新日程將於時尚高峰（香港）2025的官方社交媒體及網站公布，敬請關注。活動免費向公眾開放，每節工作坊限額10位，先到先得，額滿即止。
立即報名：https://www.fashionsummit.hk/fs_enrolment/
時尚高峰（香港）2025時尚展覽
漫遊時尚！「香港藝術時尚地圖」 發掘21大香港時尚打卡熱點
今年特別策劃的「香港藝術時尚地圖」涵蓋21個精選打卡熱點，從街頭藝術與時尚文藝匯聚的中上環區域，延伸至蘊藏中西文化瑰寶的西九文化區，聯乘多個支持永續理念的中國香港設計師品牌、零售店舖及文化藝術地標，共同打造永續風格城市探索體驗。此地圖旨在引領公眾與遊客深度走訪香港可持續時尚生態圈，在提升本地永續設計師與品牌曝光度的同時，凝聚永續時尚愛好者深入城市脈絡，體驗充滿驚喜的藝術之旅，呈獻香港作為「創意之都」的蓬勃活力。
更多有關時尚高峰（香港）的詳情，請瀏覽：https://www.fashionsummit.hk/zh–hant/。
Hashtag: #時尚高峰香港2025
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關時尚高峰（香港）
由製衣業訓練局（CITA）主辦、文創產業發展處（CCIDA）資助年度亞洲時尚盛事時尚高峰（香港）2025於11月12日至12月2日隆重舉行。自2017年起，時尚高峰（香港）舉辦 國際高峰會，並號召時裝界翹楚、知名學者、非政府組織代表、傳媒，以及來自各行各業的領袖和決策者在香港聚首一堂，互相交流可持續時尚的最新動向、創新科技、解決方案及機遇等意見和心得，齊心締造時裝業可持續發展。
時尚高峰（香港）2025 的主題為「照亮可持續時尚藝術」，深度探索藝術與可持續時尚的融合，旨在透過創意表達與科技創新，重新定義時尚美學與價值。今年，時尚高峰（香港）率先於11月在中環交易廣塲中央大廳舉辦時尚高峰（香港）2025時尚展覽，展出11位來自世界各地及本地設計師的時尚藝術作品和服裝，同場舉辦「藝遊時尚」趣味工作坊及導賞團，更特別推出「香港藝術時尚地圖」，引領公眾探索21大城市永續脈絡，讓可持續時尚與藝術元素融入走進大眾日常生活。時尚高峰（香港）亦將於12月在香港故宮文化博物館舉行為期一天的國際高峰會，聚焦永續時尚藝術。此外，六位設計師亦將在香港故宮文化博物館的國際時裝匯演上展示他們的創意和設計，吸引永續時尚愛好者。我們誠摯邀請您參加時尚高峰（香港）的活動，共同探索永續時尚藝術，並協助其成功傳承！
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 14 小時前
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜林定國：各界投入程度關係中央對港看法 楊何蓓茵：公務員可短暫離崗投票｜Yahoo
立法會換屆選舉投票日為 12 月 7 日，政府官員近期不斷呼籲社會各界支持選舉，鼓勵投票。律政司司長林定國表示，立法會選舉的結果，直接關係到香港的治理素質，社會各界對選舉的支持與投入程度，「也關係到中央對香港的看法」。他認為，要確保「一國兩制」行穩致遠，「很重要的一點是讓中央對香港市民有信心、對香港發展感到安心」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
港大論文爆「AI 幻覺」爭議 涉引虛假文獻 葉兆輝稱博士生未檢查 港大：展開核查｜Yahoo
近日一篇由香港大學博士生任第一作者，並且由港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的學術論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表，引起外界廣泛關注，質疑有違學術誠信。港大表示，高度重視相關指控，已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
2025秋冬長靴7款推薦：從《暴君的廚師》姜漢娜同款穿搭找靈感
無論潮流如何更迭，「長靴」始終是秋冬造型裡的風格定錨。從伸展台到街頭，2025秋冬長靴再度成為時髦焦點，不僅修飾比例、延伸腿部線條，更能在冷冽季節中展現俐落氣場。近期在韓劇《暴君的廚師》以飾演姜漠珠展露頭角的的姜漢娜，以一身簡約造型示範黑色長靴的百變魅力，將知性與力量融合成恰到好處。本文編輯特別精選7款本季必入手的長靴清單，從經典馬術靴到貼腿高筒靴，帶你一次掌握2025秋冬的穿搭關鍵詞。bella儂儂 ・ 17 小時前
曾志偉回應陳百祥指入TVB為炒余詠珊 笑指對方係「演藝界特朗普」
無綫總經理曾志偉出席尋日活動期間，回應陳百祥（叻哥）指佢入TVB為炒余詠珊一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
結業潮2025｜韓國廚神白種元旗下「新村食堂」尖沙咀店開業不到一年火速退場
韓國廚神白種元旗下燒肉品牌「新村食堂」上年12月登陸香港，當時適逢《黑白大廚》節目爆紅，作為評審之一的白種元在香港人氣亦水漲船高，開幕初期曾掀起排隊熱潮，幾乎每晚都有數十人在門外排隊入座。豈料事隔不足一年就傳出結業消息，店員回覆媒體查詢時亦稱原址將改為另一韓燒品牌，預計年底重開。Yahoo Food ・ 1 天前
KKday雙11優惠2025｜11.11連續12小時激派低至$11優惠！再送東京來回機票 即睇7大精選優惠+加推優惠碼
KKday一連22日「11週年慶叠加雙11大折日」，11月11日正式進入最終日，平台將推出最激優惠，由早上11點至晚上11點連續12小時、每小時推出低至$11、$111、買一送一優惠，包括香港迪士尼樂園門票、澳門及深圳酒店住宿、日本溫泉券等，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別。今日（11日）除了加推3個超抵優惠碼，當日累積最高消費額可獲東京來回機票！Yahoo購物專員整合了適用的旅遊優惠碼，以及7大優惠，立即睇睇KKday今年最後一擊雙11優惠吧！Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
全運會｜手球港隊惜負北京名列第4創最佳 網球港青男團入4強穩袋牌
第十五屆全國運動會周一（11日）正式揭開戰幔，港隊在多個項目分途出戰，當中手球隊出戰銅牌戰，力爭隊史首面獎牌，雖然最終力戰以25：33不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第4名已寫下香港手球歷史新一頁。此外，網球港隊則於男子青年團體賽8強以直落場數2：0淘汰河北隊打入四強，不設銅牌戰下穩袋獎牌，明日硬撼江蘇隊爭奪決賽席位。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
雙11優惠2025正進行得如火如荼，繼之前介紹過Lululemon、Adidas、Asics、New Balance等運動品牌後，Yahoo購物專員發現HOKA波鞋在網購平台FARFETCH都有限時快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，包括近年爆紅的Clifton、Bondi、Hopara等人氣系列，而且不少款式的碼數都仍然幾齊，非常難得！超厚底波鞋兼行山鞋HOKA近年攻佔潮流界，想趁特價追上潮流的話，今次FARFETCH雙11優惠絕對是大好機會！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
大東山再現上山人龍 爛頭營屋仔投資無門
大東山芒草獲小紅書推介，近日再現上山睇芒草人龍，直到入黑山上邊照舊人山人海，據報落山閒閒地逾百人等巴士。有人流代表有商機，難得大東山上邊有屋仔，買間用來做民宿士多究竟有無得諗？Yahoo 地產 ・ 19 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
Jennie街頭穿搭全靠「它」！2025平價瑪莉珍運動鞋推薦8款
Jennie的穿搭向來都是甜中帶酷的代表，而在她私服的混搭公式正是以瑪莉珍運動鞋（Mary Jane Sneakers） 提升完整度，這雙兼具復古與活力的鞋款，將少女感與街頭氣勢完美融合，不論搭配牛仔褲、西裝褲或洋裝，都能展現俏皮又不失高級感的時髦平衡。bella儂儂 ・ 18 小時前