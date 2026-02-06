照顧照顧者系列（二）｜社工：未經他人苦 不如做樹窿

伊利沙伯醫院病人資源中心主任鍾振邦

不少人會認為照顧家人是照顧者的必然責任，即使辛苦亦不應該抱怨，表面上好像很有道理。但我們都只是「旁觀者」在旁觀著他人的痛苦，假如有一天我們成為了「當事人」，還會作出相同的結論嗎？

照顧者無償照顧家人需要承受巨大壓力，部份人要一邊工作、一邊照顧家人就仿如「打兩份工」，身心俱疲是常態。伊利沙伯醫院病人資源中心主任鍾振邦表示︰「身邊人能夠做『樹窿』，讓照顧者『呻下』，感到被理解，已經差好遠。」

「阿媽湊大你，你照顧她有甚麼好怨？」說出這句的通常都並非照顧者，一句說話沒有成本，對照顧者卻有千斤重量。阿邦提到，照顧者最感難堪往往都是身邊人的指責，沒得到認同反而被質疑，所謂「未經他人苦，莫勸他人善」，總要提自己「我們永遠不知道每個人背後的辛酸及難處」，具體支持比千言萬語來得實在。

阿邦希望照顧者明白三大重點，第一是別把所有責任壓在自己身上。有時為患病家人做決定，事後回看很容易會認為做錯決定而感到內咎及自責，要清楚作出該決定的考慮及原因，肯定已是在當下情況作出最適切的決定；第二是分拆問題解決，如果你有十個問題，願意去求助透過其他人或社區服務能解決一個問題，便少一個煩惱；第三是做好計劃預算。有需要時及早為家人輪候院舍、申請社區服務，或與家人商討照顧計劃，會讓照顧路易行一點。

