照顧照顧者（一）｜妻患病丈夫不離棄親身照顧拒送院舍 憶當初不知病情公院「零解釋」

9 月 21 日是「世界認知障礙症日」，在人口老化的社會如香港，認知障礙也已經成為一大公共衞生難題，至 2039 年，預料患病人口會達到 30 萬人。比起其他如中風以至癌症等長者常見的病症，認知障礙症因影響病者的表達、思維等能力，對照顧者構成的壓力尤其沉重，而基於認知障礙症的患病多為長者，因此不少照顧者的年齡也不輕，甚至「以老護老」的情況也所在多數。雖然家人支援、照顧者支援都並非新課題，但在認知障礙症的病例上，其需要更見逼切。

現年 81 歲的岑先生，年輕時從澳門來港，在一間油站工作，「那時是 60 年代……其他人會來油站取水，她的爸爸是做大排檔的，會來取水，就認識了她。」他笑言，自己當時在香港舉目無親，「見到有個後生女，又漂亮，就每天幫她推水回去大排檔。」他與年輕十年的太太，就這樣開始交往，「太約拍拖年多後，就結婚了。」

廣告 廣告

在太太身體較好時，岑先生經常與她出遊。

年輕時獲包容 患病也不離棄

他自言自己一直不算是好丈夫，「愛賭。那時和同事們，下班後總會打麻將，所以也很少帶錢回去……她從來不管我的。她就當車衣工，又到碼頭工作，帶錢回家……可能太辛苦吧，她試過下班回家時，暈倒了，我之後才知道。」

坐在一旁的太太，雖然已有點神智不清，但聽到這兒，仍然笑著說了一句，「本身是不行的。（丈夫不帶錢回家）」

對太太於心有愧，成為二人同偕白首後，太太患病之下，他仍不離不棄的原因。岑先生憶述，二人退休後，一度搬回內地居住，大約是 2019 年，當時兩人住在中山，一晚太太飯後離家散步，竟然自行到了第二個鎮，「很多人一起找，第二天才終於找到她，是到了旁邊的市鎮……而她是不知發生了甚麼事。」

岑先生說自己一直不是好丈夫，感謝太太包容，因此更應照顧太太。

「醫生甚麼都沒解釋」

岑先生說，自己一直不知道「認知障礙症」是甚麼，「沒聽過。」當時他見太太沒大礙，仍不以為意。之後兩人回港，到 2020 年初，兩人逛街時太太突然不適，住院一星期，再獲轉介到精神科，「我問醫生為甚麼要轉介精神科，他甚麼都沒有解釋，就是說報告沒事，就是轉介。」

一直到精神科護士再轉介太太，到住所樓下的長者社區中心，在中心社工的解釋下，岑先生才開始明白，太太患的是認知障礙症，「本身我連有這間中心也不知道。」太太確診至今 5 年，現時在記憶、自理能力、語言表達及行動方面，均明顯退化，大部分時間神情呆滯，說話紊亂，「和她聊天，是『亂晒籠』的。」幾乎所有日常生活均需由丈夫協助。

雖然岑先生身體不錯，但畢竟已年逾八旬，也患有痛症，他也坦言，照顧太太是件苦差事，「她控制不了大小二便，有時早上醒來，見她已失禁了……我在床上也很難為她換片，她怎也不願動……」說罷摸摸自己兩邊肩膊，「我雙手也很累，不行了。」

看到太太睡著才放心入睡

太太患病後，連帶日常的生活習慣也截然不同，早上嗜睡，晚上反而活躍起來，也會在床上重覆一些，像是摺衣服之類的行為。岑先生無奈地說，這些時候自己惟有先出房外，「在廳看著她，到她睡了，我才回去睡。」

身邊也有人建議，不如把太太送到院舍，「在（中心的）照顧者小組，聊天時，也有人提過，」但他斬釘截鐵地說，一日自己仍能照顧，都不會送太太到院舍，「有時我照顧她，也會氣上心頭，例如為她換褲，她踏著褲腳，怎樣也不願動……有時真的很氣，會罵她，但罵了一句，就會對自己說，不行，要冷靜。」

自己也有「激心」時 「院舍一定更沒愛心」

「如果我也會這樣，院舍的人一定更缺乏愛心……很可憐的。」他亦提到，在太太住院期間，醫護人員曾因擔心她跌倒而綁住她，「院舍也一定會綁吧，我自己覺得，去院舍真的太殘忍。」

但岑先生也承認，如何愛妻也好，若果要全天候照顧，也是吃不消。因此他現在有使用日間中心的暫託服務，「星期一至五，九點到三點……至少有點自己的時間。」他也會參與長者中心的活動和訓練課程，「在醫院時，（醫生）甚麼都不說……在中心，照顧者可以一起上堂，會告訴我（關於認知障礙症的事情）。」

岑先生說，有時也會因太太而動氣，但很快便會制止自己。

日間暫託成最重要支援

負責營運長者中心的鄰舍輔導會，其安老服務總監李蔭國便解釋，照顧者很多時候都需要喘息空間，「以往的服務，針對對象多數是病者，但近年會多了『照顧者為本』的服務，例如岑伯伯有些痛症，中心也會就此為他提供支援，也會做照顧者教育，告訴他認知障礙症是甚麼。」

岑先生說，之前太太身體較好，兩人也會參與一些由中心舉行的活動，像是一日遊之類，「現在就少了。」目前他最需要的，始終是日間暫託服務，讓他可以稍微「鬆一鬆」。雖然照顧太太不容易，但他每聽到「院舍」二字，還是會堅定地說「不去！」，「幾十年夫妻，她也沒對我怎樣（不好），除非我走不動了，否則一定不會送她去院舍。」