照顧照顧者（二）｜許諾亡父侍母終老 忘記自己、被打仍伴在旁 調節心態準備「畢業」

認知障礙症患者需要長期照顧，不少子女因為親情，在幾乎「無可選擇」的情況下成為照顧者。68 歲的鍾女士，過去十年來獨力照顧現年 98 歲的母親。一場「以老護老」的漫長旅程，當中難免有無奈與疲憊。

鍾女士說，母女情以外，自己的不離不棄，還是與 30 年前，父親病塌旁自己的承諾有關，「答應他，我會照顧媽媽。」就因為一聲許諾，她決意侍母終老。母親高齡，她也坦言自己作為照顧者「畢業」的一天終將到來，「這麼多年在一起，也會想像如果她不在，我反而不知會怎樣……始終重心都放在照顧她身上。」

鍾女士說，她曾承諾亡父，會好好照顧母親。

母親曾明火「烘衣」燒傷 辭職全身照料

鍾女士憶述，大約十年前，逐漸察覺母親「論論盡盡，有啲唔同」。經檢查後確診為認知障礙症，獲轉介至長者中心跟進。十年以來，媽媽狀況日漸惡化，更出現過一些驚險畫面，「有一次她用明火烘乾衣物，燒破了衣服，還燒傷自己……但她完全不知道這件事。」本身為照顧媽媽，鍾女士擔任夜更保安，至發生意外後，她決意全身心投入照護，毅然辭職。

同時，她也把家中設備全數「改良」，「不會再有明火，全部都用電。」

雖然母親行動能力不錯，更喜歡外出活動，但因認知障礙而出現幻覺與幻聽，「行得走得」和好動的性格，反而令照顧出現更多挑戰。鍾女士說，幾年前有一晚，自己被家中小貓吵醒，赫然發現母親正拿着刀具，「我立即叫住她，她才醒一醒。」自此她把家中所有利器收起來，「全部鎖在櫃內。」

承諾亡父成堅持主因

她苦笑說，母親近年狀況日差，已經不時會忘記自己是誰，也會忘了鍾女士是誰，「會不記得自己有兒有女，有孫……問得最多的是『我是誰』、『我在哪』，已經不能像日常般傾談。」

鍾女士說自己與母親、家人的關係一向良好，但亦直言自己的另外三個兄弟，因各有家庭，都沒法抽身照顧母親，責任只能落在自己身上。不過她絲毫沒有表達不滿，只是認為兄弟都有家室，只有自己獨身，便剛好可以由自己照顧。

再細說下，她雙眼開始泛紅，談到 30 多年前，父親離世之前，自己曾在病塌旁向他承諾，會好好照顧媽媽，「那一天是十號風球，媽媽因為擔心婆婆，和幾個兒子先回家，只有我在爸爸身旁，那時他剛好『迴光返照』，清醒過來。」

「他都插著喉，說不到甚麼，我就在他身邊說，我會照顧媽媽。」這個承諾，成為她這十年來從不言棄的力量。雖然在實在乏力照顧的時候，她有考慮過送媽媽到院舍，但最終還是打消念頭，

「佢識行識走，好活躍，如果送去院舍，一定會俾人綁住……同埋佢一定覺得我哋唔要佢。」既已走過這漫長的一段路，她決意要侍奉終老。「我的底線是，只要我還照顧到，都會照顧她。」

雖然母親年近百歲，但鍾女士笑言她仍「行得走得」。

學習終將「畢業」

長期投身照顧母親，鍾女士無奈地說，自己的朋友圈子也漸漸淡薄疏遠。目前她唯一能獲得的 「me time」，就只有日間暫託服務，每天獲得數小時的喘息。現時，長者中心的服務成為她重要的支撐，「起碼唔係單打獨鬥。」不論是照顧者教育課程、茶聚分享，還是臨時短暫的外出活動，都令她感到有出路、有同路人。

母親年屆 98 歲，她也不諱言，自己始終會迎來「畢業」。但她亦說，自己多年來都全身心照顧媽媽，如果有一天媽媽離開，自己也會失去重心。近年她也參加一些教導照顧者如何迎接「畢業」的課堂，「都是教你怎樣調節心態。」

「但說是這樣說，到實際發生，也是不同的。」

鍾女士說，多得日間暫託服務。，她才有一點喘息空間。

NGO 安老總監：目前仍欠「照顧管理」框架

鄰舍輔導會安老服務總監李蔭國指出，過去支援多以病者為主，或「如何幫助照顧者，更好照顧長者」，但近年亦有更多服務，會「以照顧者為本」，強調照顧者自身的需要。他認為，除了技巧訓練，照顧者更需要休息、發展空間，以及能夠參與自己喜歡活動的機會。

但他亦表示，現時資源和配套仍不足，舉例說若想體貼每名照顧者的不同需要，便需要做到「照顧管理」（care management），在制定計劃前，先評估了解照顧者的需要。但在現實中，社工人手有限，一名社工往往要同時跟進上百名個案，難以深入處理。像他們這間長者中心，便約莫有 200 名照顧者接受服務，但中心負責相關個案的，只有 3 名社工。

他強調，無論基層還是中產家庭，都需要政策、制度上調配更多資源，才能提供配套，協助照顧者在照顧家人之餘，也擁有屬於自己的生活。