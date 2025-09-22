許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
照顧照顧者（二）｜許諾亡父侍母終老 忘記自己、被打仍伴在旁 調節心態準備「畢業」
認知障礙症患者需要長期照顧，不少子女因為親情，在幾乎「無可選擇」的情況下成為照顧者。68 歲的鍾女士，過去十年來獨力照顧現年 98 歲的母親。一場「以老護老」的漫長旅程，當中難免有無奈與疲憊。
鍾女士說，母女情以外，自己的不離不棄，還是與 30 年前，父親病塌旁自己的承諾有關，「答應他，我會照顧媽媽。」就因為一聲許諾，她決意侍母終老。母親高齡，她也坦言自己作為照顧者「畢業」的一天終將到來，「這麼多年在一起，也會想像如果她不在，我反而不知會怎樣……始終重心都放在照顧她身上。」
母親曾明火「烘衣」燒傷 辭職全身照料
鍾女士憶述，大約十年前，逐漸察覺母親「論論盡盡，有啲唔同」。經檢查後確診為認知障礙症，獲轉介至長者中心跟進。十年以來，媽媽狀況日漸惡化，更出現過一些驚險畫面，「有一次她用明火烘乾衣物，燒破了衣服，還燒傷自己……但她完全不知道這件事。」本身為照顧媽媽，鍾女士擔任夜更保安，至發生意外後，她決意全身心投入照護，毅然辭職。
同時，她也把家中設備全數「改良」，「不會再有明火，全部都用電。」
雖然母親行動能力不錯，更喜歡外出活動，但因認知障礙而出現幻覺與幻聽，「行得走得」和好動的性格，反而令照顧出現更多挑戰。鍾女士說，幾年前有一晚，自己被家中小貓吵醒，赫然發現母親正拿着刀具，「我立即叫住她，她才醒一醒。」自此她把家中所有利器收起來，「全部鎖在櫃內。」
承諾亡父成堅持主因
她苦笑說，母親近年狀況日差，已經不時會忘記自己是誰，也會忘了鍾女士是誰，「會不記得自己有兒有女，有孫……問得最多的是『我是誰』、『我在哪』，已經不能像日常般傾談。」
鍾女士說自己與母親、家人的關係一向良好，但亦直言自己的另外三個兄弟，因各有家庭，都沒法抽身照顧母親，責任只能落在自己身上。不過她絲毫沒有表達不滿，只是認為兄弟都有家室，只有自己獨身，便剛好可以由自己照顧。
再細說下，她雙眼開始泛紅，談到 30 多年前，父親離世之前，自己曾在病塌旁向他承諾，會好好照顧媽媽，「那一天是十號風球，媽媽因為擔心婆婆，和幾個兒子先回家，只有我在爸爸身旁，那時他剛好『迴光返照』，清醒過來。」
「他都插著喉，說不到甚麼，我就在他身邊說，我會照顧媽媽。」這個承諾，成為她這十年來從不言棄的力量。雖然在實在乏力照顧的時候，她有考慮過送媽媽到院舍，但最終還是打消念頭，
「佢識行識走，好活躍，如果送去院舍，一定會俾人綁住……同埋佢一定覺得我哋唔要佢。」既已走過這漫長的一段路，她決意要侍奉終老。「我的底線是，只要我還照顧到，都會照顧她。」
學習終將「畢業」
長期投身照顧母親，鍾女士無奈地說，自己的朋友圈子也漸漸淡薄疏遠。目前她唯一能獲得的 「me time」，就只有日間暫託服務，每天獲得數小時的喘息。現時，長者中心的服務成為她重要的支撐，「起碼唔係單打獨鬥。」不論是照顧者教育課程、茶聚分享，還是臨時短暫的外出活動，都令她感到有出路、有同路人。
母親年屆 98 歲，她也不諱言，自己始終會迎來「畢業」。但她亦說，自己多年來都全身心照顧媽媽，如果有一天媽媽離開，自己也會失去重心。近年她也參加一些教導照顧者如何迎接「畢業」的課堂，「都是教你怎樣調節心態。」
「但說是這樣說，到實際發生，也是不同的。」
NGO 安老總監：目前仍欠「照顧管理」框架
鄰舍輔導會安老服務總監李蔭國指出，過去支援多以病者為主，或「如何幫助照顧者，更好照顧長者」，但近年亦有更多服務，會「以照顧者為本」，強調照顧者自身的需要。他認為，除了技巧訓練，照顧者更需要休息、發展空間，以及能夠參與自己喜歡活動的機會。
但他亦表示，現時資源和配套仍不足，舉例說若想體貼每名照顧者的不同需要，便需要做到「照顧管理」（care management），在制定計劃前，先評估了解照顧者的需要。但在現實中，社工人手有限，一名社工往往要同時跟進上百名個案，難以深入處理。像他們這間長者中心，便約莫有 200 名照顧者接受服務，但中心負責相關個案的，只有 3 名社工。
他強調，無論基層還是中產家庭，都需要政策、制度上調配更多資源，才能提供配套，協助照顧者在照顧家人之餘，也擁有屬於自己的生活。
其他人也在看
Yahoo娛樂圈 ｜《鱷魚之吻》專訪 談善言首演舞台劇做新「阿寶」葉念琛不在乎haters多：其實好多人比我更介意
葉念琛，暗黑愛情題材代表，有人會形容他的作品「MK」，但不得不承認，它們確是千禧年代經典。最近他有新嘗試，首度參與舞台劇，一手籌備、編劇兼投資Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
俠醫 ｜麥皓兒「自毁顏值」演基層家庭媽咪冇人認得？「我覺得作為一個演員應該係咁！」
踏入結局周，《俠醫》劇情發展高潮迭起。凌為民（陳豪飾）因謙仔病情惡化入院備受千夫所指、影響醫館及脈脈通聲譽。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 13 小時前
微盟集團(02013.HK)成立微盟出海 成為Genstore.ai戰略合作夥伴
微盟集團(02013.HK)公布，正式成立「微盟出海」全新業務單元，以獨立站為核心，提供全鏈路的出海解決方案，面向有跨境出海需求的商家。 同時，成為「 Genstore.ai 中國區獨家戰略合作夥伴」，依托其AI原生建站技術與AI Agents智能體矩陣，並與Genstore.ai的北美核心市場形成互補，幫助中國跨境品牌輕鬆獲得全鏈路的數智化出海服務，從而更好的走向全球市場。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 19 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 19 小時前
官媒稱華沒賣掉TikTok在美業務 無知識產權流失
【on.cc東網專訊】中美經貿談判團隊日前宣布就TikTok問題達成框架協議，美方第4度延長TikTok「不賣就禁」法令暫緩期到今年12月16日。有中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」周一（22日）發文稱，中國和TikTok母公司字節跳動沒有賣掉該短片分享應用程式on.cc 東網 ・ 1 天前
葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國
（法新社紐約21日電） 繼英國、加拿大和澳洲之後，葡萄牙今天宣布承認巴勒斯坦國。英國、加拿大和澳洲今天稍早宣布承認巴勒斯坦國，這使得英國和加拿大成為最先這麼做的七大工業國集團（G7）成員。法新社 ・ 1 天前
「毛」與倫比的愛
辛勞工作一整天，打開家門即看見搖著尾巴、守候已久的毛孩興奮地撲向自己，心靈上頓時得到慰藉。這些看似簡單又平凡不過的日常，對因重病需要長時間住院的病人來說，卻是無比珍貴。Yahoo 健康 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 19 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 2 天前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 19 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 10 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 1 天前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 10 小時前