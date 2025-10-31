照顧者悲歌｜社聯最新調查：香港64％照顧者高負擔！每週平均耗42小時，比返全職工更捱！

照顧者悲歌｜社聯最新調查：香港64％照顧者高負擔！每週平均耗42小時，比返全職工更捱！

香港雖然獲稱國際都市，但光鮮背後，卻隱藏著一群沉默的「無名英雄」──照顧者。他們肩負著家庭重擔，日夜為長期病患、認知障礙或晚期親人付出，但他們的辛勞與壓力，正悄悄地將他們推向崩潰邊緣。香港社會服務聯會（社聯）最新發布的《照顧者生死素養研究報告》指出，本港有 60%至64% 的受訪照顧者屬於「高負擔」群組，他們平均每週投入的照顧時數高達 42小時。這個時數，已等同於一份標準全職工作的工時！

這項調查於今年6月進行，訪問了300名照顧者。結果顯示近八成受訪者本身是在職人士，當中包括66.3%全職及14.3%兼職，而約一半受訪者年齡介乎35至54歲，正值事業和家庭的黃金時期。這些「三文治」一代的打工仔，白天為生計奔波，晚上則要應對照護挑戰，負擔之沉重可見一斑。

逾四成照顧者身心俱疲

長期的無償照顧，讓照顧者本身的健康狀況響起紅色警號。報告顯示，逾四成照顧者承認有持續的健康問題。最常見的症狀包括：

．疲累 (32%)

．睡眠困擾 (17.7%)

．情緒問題 (13.3%)

這種長期、高壓、缺乏休息的狀態，極易引發「照顧者倦怠」(Caregiver Burnout)。 而持續的壓力會導致身體釋放過多的皮質醇，長遠影響心血管健康、免疫系統，並極大可能誘發抑鬱症或焦慮症等精神健康問題。

臨終關懷「迷茫」求救

除了體力上的透支，精神上的壓力更源於對晚期照顧知識的不足。調查首次引入「生死素養指數」，涵蓋了照顧病患、討論生死、掌握離世法例及舒緩療護等知識、經驗與能力。結果令人憂慮：香港照顧者的生死素養平均得分僅 4.97分（10分滿分），甚至低於新加坡的 5.66分。

最薄弱的環節，被社聯形容為「痛點」，是他們對於涉及死亡的法例、安寧療護服務及社區支援的認識嚴重不足，尤其是對「在家離世的法例」 了解最為薄弱。

社聯政策研究及倡議總主任何俊傑先生強調，照顧者正面對一個「惡性循環」的核心困境：

「高負擔導致無暇學習相關知識，低素養又進一步加劇照顧壓力。」

當病人在醫院情況轉差時，醫生會問照顧者：「救還是不救？要插喉之類嗎？」在這些關鍵時刻， 照顧者往往感到 「很迷茫，不知如何決定」。這份迷茫，源於他們缺乏與被照顧者進行晚期規劃討論。

為何討論「預設照顧計劃」如此重要？

調查發現，超過四成照顧者不清楚晚期安排，例如預設照顧計劃（ACP） 及預設醫療指示（AD）如何訂立，更有超過半數人未曾與被照顧者討論相關安排，他們表示主要的障礙是：

．不清楚如何訂立 (41.2%)

．擔心討論會帶來情緒壓力 (33%)

預設照顧計劃 （ACP） 是一種跨專業的溝通過程，讓病患（被照顧者）在健康或患病初期，與家人和醫護人員討論和記錄對未來醫療護理的意願，包括當生命末期或失去決策能力時，是否接受維生治療（如插喉、心肺復甦術）。至於預設醫療指示（AD） 則是病患根據ACP討論結果，以書面形式預先指示在特定情況下拒絕某類維生治療的法律文件。

事實上，設立AD的人數極少，只有1.3%的受訪者已設立。

社聯報告強調，高達近七成的照顧者認為需要第三方（如醫生62.5%、專職醫療人員46.1%及社工44.8%）協助一起討論預設照顧計劃才有用。

建議參考新加坡推「生命管理」框架，減輕照顧者負擔

面對人口高齡化以及照顧者「捱到病」的嚴峻情況，社聯促請政府正視問題。他們提出四大政策方向，並特別強調政府必須建立 「生命管理及預設照顧計劃」 的政策框架。

社聯業務總監黃健偉先生指出，政府應推動生死教育常態化，讓照顧者及被照顧者能夠及早準備，減輕照顧壓力。社聯建議當局訂立清單，讓被照顧者在生命的各個階段討論合適的話題，例如個人心願、生活喜好、居住、財務及殯葬安排。

此外，社聯建議政府參考新加坡的做法，建立「促進員制度」，培訓社工、護士等專業人員，協助家庭開展晚期安排討論。同時，建議為有長期照顧需要的長者及晚期病患提供額外的 社區照顧服務券，涵蓋醫療、心理及法律支援。

只有當社會全面強化對照顧者的支援系統，並提升全體市民的「生死素養」，才能真正落實 「居家安老為本、院舍照顧為後援」的施政方針，讓香港市民能夠有尊嚴地走完生命的最後一程。

– 照顧者求助熱線 –

照顧者支援專線：182 183

明愛賽馬會照顧者資源及支援中心：3892 0101

香港婦女中心協會：2654 6266

心晴行動慈善基金：2301 2303

社會福利署熱線：2343 2255

生命熱線：2382 0000