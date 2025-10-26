照顧者支援專線助申資助 為雙老綜援家庭延續治療

【on.cc東網專訊】晝夜關顧受疾病或各類身心障礙折磨的家人，照顧者同樣飽受折磨，香港不時發生涉及照顧者和以老護老等情況的倫常悲案。而社會福利署於2023年設立的照顧者支援專線，為照顧者提供諮詢、輔導和暫託服務配對等支援，在過去兩年緩解多個照顧者甚至家庭壓力，其中就包括84歲的李先生和74歲的李太。

李太於今年年中接受膝關節置換手術，手術後需要以輪椅代步，並定期到醫院覆診和接受物理治療，然而李生因安裝心臟起搏器而無法用力推動輪椅，加上院舍陪診服務一天5小時收費600港元，超時則追加每小時100港元，即使李生深明物理治療對太太恢復行動能力極為重要，但該筆開支始終讓作為雙老綜援家庭的他們非常為難，李太直言本已生活拮据，面對收費更不知道如何是好。

後來李生的妹妹得悉情況，便將照顧者支援專線告知，而李生亦撥打專線尋求協助，社工接獲來電後隨即便探訪李生和李太並評估他們的情況，經過審批後，夫婦二人便獲發支援暫託服務的宿費和雜費津貼，並安排陪診服務獲資助相關費用，同時亦協助二人申請綜合家居照顧服務，幫助他們應對日常生活會遇到的困難。

