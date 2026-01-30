照顧認知障礙症患者 十年辛苦有誰知？

【照顧照顧者系列（一）｜十年辛苦有誰知？】

自從阿珊的媽媽在十多年前確診認知障礙症，她的生活模式便進入「雙軌制」；清晨五點上班前餵媽媽食早餐後，送她到日間中心，工作一天下班後再接她回家。這只是表面「可見」的行程，真正的考驗可是來自「不可見」的壓力。

母親在患病初期不願意接受病情，情緒較易波動，也會向阿珊「發脾氣」，在照顧過程中時常與媽媽發生爭執，心力交瘁。有時候上班途中會接到母親走失的緊急電話，需要立刻離開工作崗位，雖然得到公司體諒，但那種時時懸著心的焦灼，肩有千斤重的壓力無人會明白。放假與朋友約會因為擔心媽媽一個人在家，所以也會帶上她。

阿珊唯一的喘息空間，是每晚媽媽睡著後，透過畫畫放鬆繃緊了一整天的神經。

去到病情較後期，阿珊媽媽已經不認得她，甚至會問「你可以當我的女兒嗎？」阿珊沒有抱怨，認為「媽媽記不起我沒關係，我照顧她是因為我記得她，我知道她是我媽媽。」最令她崩潰的並非照顧本身，而是來自旁人的不理解和指責。阿珊還有其他兄弟姊妹，但照顧媽媽的重擔主要由阿珊獨力承擔，家人甚少參與照顧，卻對她的照顧方式不太認同，甚至批評她「連家裡都打理不好」，本應是後盾卻成了對她最大的傷害。

護老照顧者平均照顧年期超過八年，四成照顧者跟阿珊一樣是上班一族，壓力之大可想而知。阿珊之所以跟媽媽參加伊院病人資源中心的活動，就是認為有專業人士的支援以及參考同路人的經驗非常重要，鼓勵照顧者毋須怕尷尬或覺得尋求協助是懦弱表現，「照顧家人之前，你先要照顧自己。」