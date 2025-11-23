BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
煲仔菜食譜│沙茶雜菌煲 杏鮑菇咁樣整入味又Q彈
天氣終於開始冷起來，熱辣辣的煲仔菜便最合時，沙茶醬的獨特風味，除了配牛羊，配菇菌也是非常適合。杏鮑菇在加入沙茶醬同煮前，先拍上木薯粉略煎，可以令質感更挺實，也會更容易吸收醬汁，蔬菜也事前先汆燙過，可以縮短烹調時間，減少出水的機會，即睇如何製作沙茶雜菌煲：
沙茶雜菌煲（3人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
本菇半盒
秀珍菇10隻
金菇半包
杏鮑菇3隻
唐芹2棵
紫洋葱半個
蒜頭3瓣
芫荽2棵
甘筍6小片
西蘭花6小朵
木耳(已浸開)100克
粉絲(已浸)1紮
水200毫升
木薯粉1湯匙
黑椒碎少許
辣椒1隻
調味：
沙茶醬2湯匙
蠔油1湯匙
老抽1茶匙
鹽少許
糖少許
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
