煲仔菜食譜│沙茶雜菌煲 杏鮑菇咁樣整入味又Q彈

人氣韓團組合2PM成員之一玉澤演，最近為了拍戲需在台中逗留一段長時間，更不時在社交平台Instagram透露其在台中的所到之處，如台中公園、夜市及坐巴士等，意外掀起台中旅遊熱，亦有不少幸運粉絲表示在台中曾偶遇玉澤演。日前玉澤演更在Instagram發出多個IG Story，全部均是不同的粵菜美食，想知道Oppa到訪台中哪間餐廳品嚐同款美食，原來該餐廳大有來頭，就連星宇航空都有聯乘合作，想知詳情就要看看Yahoo Food的內文介紹！

Yahoo Food ・ 1 小時前