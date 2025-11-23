焦點

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排

煲仔菜食譜│沙茶雜菌煲 杏鮑菇咁樣整入味又Q彈

天氣終於開始冷起來，熱辣辣的煲仔菜便最合時，沙茶醬的獨特風味，除了配牛羊，配菇菌也是非常適合，即睇Yahoo食譜：

天氣終於開始冷起來，熱辣辣的煲仔菜便最合時，沙茶醬的獨特風味，除了配牛羊，配菇菌也是非常適合。杏鮑菇在加入沙茶醬同煮前，先拍上木薯粉略煎，可以令質感更挺實，也會更容易吸收醬汁，蔬菜也事前先汆燙過，可以縮短烹調時間，減少出水的機會，即睇如何製作沙茶雜菌煲：

沙茶雜菌煲（3人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

本菇半盒

秀珍菇10隻

金菇半包

杏鮑菇3隻

唐芹2棵

紫洋葱半個

蒜頭3瓣

芫荽2棵

甘筍6小片

西蘭花6小朵

木耳(已浸開)100克

粉絲(已浸)1紮

水200毫升

木薯粉1湯匙

黑椒碎少許

辣椒1隻

調味：

沙茶醬2湯匙

蠔油1湯匙

老抽1茶匙

鹽少許

糖少許

做法

1. 杏鮑菇滾刀切塊，撒鹽和黑椒碎調味，撒入木薯粉拌勻，把多餘粉篩走。燒熱油，把杏鮑菇煎至表面金黃，撈起備用。
1. 杏鮑菇滾刀切塊，撒鹽和黑椒碎調味，撒入木薯粉拌勻，把多餘粉篩走。燒熱油，把杏鮑菇煎至表面金黃，撈起備用。
2. 其他菇菌分成食用大小。唐芹切段，甘筍壓花。紫洋葱切絲。把西蘭花、甘筍和木耳汆水2分鐘撈起備用。芫荽和蒜頭切碎。辣椒切碎。
2. 其他菇菌分成食用大小。唐芹切段，甘筍壓花。紫洋葱切絲。把西蘭花、甘筍和木耳汆水2分鐘撈起備用。芫荽和蒜頭切碎。辣椒切碎。
3.砂鍋抹油，中火燒熱，爆蒜頭、紫洋葱和辣椒，加入沙茶醬同炒香，加杏鮑菇、本菇、金菇同炒，再加入西蘭花、唐芹、木耳和甘筍，拌炒幾下，加粉絲，加水和餘下調味， 蓋上中火煮2分鐘，熄火，加芫荽。
3.砂鍋抹油，中火燒熱，爆蒜頭、紫洋葱和辣椒，加入沙茶醬同炒香，加杏鮑菇、本菇、金菇同炒，再加入西蘭花、唐芹、木耳和甘筍，拌炒幾下，加粉絲，加水和餘下調味， 蓋上中火煮2分鐘，熄火，加芫荽。
完成品

文、攝：謝翠玲

