煲仔飯食譜│煲仔飯飯焦秘技 控制火力之餘 煲邊仲要加一樣嘢
在家做煲仔飯其實比預期容易，只要記住不要燒空鍋，和不要太長期大火燒鍋，便可以煲出好吃又有飯焦的煲仔飯，即睇Yahoo Food食譜：
天氣開始涼，又是煲仔飯出動的好時節。在家做煲仔飯其實比預期容易，只要記住不要燒空鍋，和不要太長期大火燒鍋，便可以煲出好吃又有飯焦的煲仔飯。一開始把飯煲至起泡泡收水時，要先用大火去煲，看到泡泡時，便可以放入餸料，然後便收最細火。在煲邊繞油，可以防止太粘鍋，也可以讓飯焦更香口。即睇製作排骨煲仔飯食譜：
排骨煲仔飯（2人份量）
烹煮時間：40分鐘
材料
米1米量杯（已浸）
水1米量杯多30毫升
排骨150克
豆豉1湯匙
紅椒半隻
蒜頭2瓣
煲仔飯豉油適量
醃料
鹽少許
粟粉2茶匙
麻油1茶匙
糖少許
老抽1茶匙
柱侯醬半茶匙
做法
1. 排骨切小塊，加入醃料拌勻，再加入切碎的豆豉、紅椒和蒜頭醃半小時。
2. 米洗淨，加水浸半小時。米連水加入砂鍋中，蓋上，開大火煮滾至煲邊滾起泡泡。
3. 開蓋，收細火，鋪上排骨，沿煲邊繞少許油。蓋上，收最細火慢慢煲10至15分鐘，期間可以把砂煲每次轉90度，稍為傾斜放爐頭上，讓側面也受熱均勻。熄火後再蓋上焗10分鐘才打開，加煲仔飯豉油。
