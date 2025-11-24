5大煲仔飯餐廳合集 必食台山黃鱔煲仔飯/超香臘味煲仔飯

天氣開始轉涼，最啱就係嚟一煲熱辣辣嘅煲仔飯！香氣撲鼻、飯焦香脆，無論係經典臘味定創意配搭都令人一試難忘。

超香臘味煲仔飯 憶食尚臘味煲仔飯

圖：福如飯堂

最出名係招牌廣式臘味煲仔飯，一打開煲蓋就聞到濃濃臘味香，真心流晒口水！臘腸、潤腸同臘肉比例啱啱好，油香滲入粒粒分明嘅白飯，飯焦香脆又帶微甜。食之前撈埋秘製豉油，成煲飯即刻升級～

台山黃鱔煲仔飯 味極黃鱔煲仔飯

圖：oldboy008

新蒲崗區內人氣店，主打正宗台山風味。招牌黃鱔煲仔飯一揭蓋就香氣撲鼻，鱔肉肥美冇腥味，飯粒又吸晒鮮香鱔汁，唔使加豉油都已經夠晒惹味～ 煲底飯焦金黃香脆，越食越香口！另有羊肉煲仔飯、排骨臘腸飯等多款選擇，一樣咁好食。

招牌金蠔蝦乾飯 金罉記煲仔飯

圖：34543e6d80954ee48

荃灣最近新開嘅煲仔飯專門店，佢哋供應嘅煲仔飯都幾有特色～ 例如招牌金蠔蝦乾飯用料豐富，金蠔鮮甜、蝦乾鹹香，飯粒吸晒精華油香。白鱔煲仔飯嘅鱔肉厚身滑嫩，魚油滲晒入飯粒勁正！香菇滑雞煲仔飯就係經典風味，雞肉嫩滑入味，鑊氣味仲好突出𠻹。

深水埗驚喜之選 池家人煲仔飯

圖：hheitung

雖然地方唔大，但成條街都會聞到飯香～ 佢哋嘅臘腸滑雞煲仔飯雞肉嫩滑、臘腸香甜油潤，每啖都好香口。黃鱔煲仔飯鱔肉鮮味十足，至於醬香炒豬腩片煲仔飯就鹹香惹味，豬腩片煎到微焦帶香氣，油脂滲入飯粒入面，撈勻一齊食超邪惡。

傳統炭火煲仔飯 祥囍煲仔小廚

圖：stepcwing

老字號小店主打傳統炭火煲仔飯，食落有炭火香超吸引！白鱔排骨煲仔飯用炭火慢煲，飯焦金黃香脆、飯粒吸滿魚油精華，白鱔仲好肥美。臘味蝦乾煲仔飯都好出色，蝦乾好有海味味，臘味就好油潤。炭火煮法令飯粒煙韌乾身，又有種獨特炭香鑊氣，加埋特製甜豉油勁開胃。

文：Yanica

編：Kate