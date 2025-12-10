宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
煲仔飯＝減肥大忌？臘味煲仔飯熱量竟等於3個豬柳蛋漢堡！飯焦含致癌物質宜配「這類食物」中和｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，還有甚麽比食煲熱辣辣的煲仔飯更誘人？油香滿滿的米飯、香脆可口的飯焦，再配上臘腸、臘肉等，想起都令人食指大動，但你知道嗎？大部分煲仔飯都高卡高脂，尤其是臘味煲仔飯（1315卡路里）和鳳爪排骨煲仔飯（1300卡路里）的熱量最高，拍得住3個豬柳蛋漢堡！那麼減肥人士該如何健康食？
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
為何煲仔飯如此高卡高鈉？
每份煲仔飯平均含有700 - 1,300卡路里，以成年人每日需攝取約2000卡路里計算，分分鐘獨食一煲飯已佔每日所需的一半以上。原因很簡單：為了避免飯粒黐底，有些廚師會在落米前在煲底塗上一層油；再加上臘味、鳳爪、排骨等高脂肉類，其油分會在烹調時滲入米飯中，無形中增加了飯的脂肪含量。例如1孖臘腸（約80克）的脂肪含量可達30 - 40克，相等於6 - 8茶匙油；甚至煲仔飯必備的甜豉油，其實都暗藏高鈉陷阱！每湯匙約含680毫克鈉，若不自覺加上3 - 4匙，單是調味料已超過每日2000毫克的鈉攝取上限，長期下來可能增加高血壓和腎病的風險。
「食唔肥」小貼士
1. 控制份量
成人每餐的飯量宜控制在1-1.5碗，而一般坊間的煲仔飯就已經有1.5-2碗，因此「獨食易肥」宜開心分享；如果擔心不夠飽肚，可以加一碟灼菜（全走）、雜菜煲或上湯浸菜，這樣不但可以增加纖維攝取，當中的鉀質還有助身體排走多餘鈉質，減少水腫的機會。
2. 選擇健康配料
瘦肉片、田雞、黃/白鱔、雞肉和海鮮等均屬高蛋白低脂配料。例如每100克白鱔約含12克脂肪，而最近紅爆Threads的左口魚則更低（每100克約2克脂肪）。窩蛋牛肉、豉汁白鱔和北菇蒸雞平均每煲熱量約800-900卡路里；左口魚和田雞則約700卡路里。不過，需注意田雞和鱔可能帶有細菌和寄生蟲，食用時務必確保已完全煮熟。
3. 控制甜豉油份量
以1湯匙為限。
4. 小心致癌物質
飯焦含有致癌物質，加上臘腸和臘肉等加工肉類亦被國際癌症研究機構（IARC）定為「一級致癌物」，建議進用後配搭富含維他命C蔬果（例如奇異果、士多啤梨、番石榴、彩椒、西蘭花和車厘茄等）來中和致癌物。
更多專欄文章：
咖喱不再是減肥大忌！營養師公開「6款」較低脂健康咖喱 加「它」竟能防乳癌！｜營養師Audrey Tam
超市高鈣芝士選購指南 片裝芝士鈣含量竟差16倍！營養師教路0脂肪是哪款？｜營養師Audrey Tam
護眼別只靠杞子和藍莓！營養師分享：「這種蔬菜」竟比藍莓更有效？｜營養師Audrey Tam
麵包一定不健康？啡色就代表全麥？小心「假全麥」麵包陷阱！5類人不適合全麥麵包｜營養師Audrey Tam
3塊餅乾熱量等同1碗飯！拆解餅乾的高脂陷阱 同系列脂肪量可相差3倍（附12款低脂低糖餅乾名單）｜營養師Audrey Tam
即食麵或杯麵＝減肥大忌？教你精明選「這款」立刻減脂70%！（附24款較低脂選擇清單）｜營養師Audrey Tam
中秋湯圓健康吃攻略 同品牌脂肪差1倍？ 營養師分享：這2款湯圓較低卡低脂！｜營養師Audrey Tam
「樺加沙」襲港食乜好！公仔麵、罐頭易肥無營養？ 營養師：最愛4種儲糧必備食物｜營養師Audrey Tam
咳嗽、喉嚨痛即飲麥蘆卡蜂蜜？UMF數值不是越高越好！營養師教路如何選購麥蘆卡蜂蜜 一類人不應進食！｜營養師Audrey Tam
「以形補形」是真有其事？牛油果能保護子宮？營養師分析8大民間偏方 小心未補營養先增脂肪｜營養師Audrey Tam
脫髮困擾點算好？營養師教路「6+2」飲食貼士 助你提升髮量及髮質！｜營養師Audrey Tam
烏冬熱量低＝健康？同品牌鈉含量可相差11倍！12款較低鈉烏冬名單/「這款」烏冬更是高纖之選｜營養師Audrey Tam
營養師教路超市急凍餃子健康食！12款較低卡低脂餃子推介/三大食法貼士/增肌減脂餐單｜營養師Audrey Tam
無糖可樂轉「蔗糖」配方會更健康嗎？還是另一個「甜蜜陷阱」？｜營養師Audrey Tam
食素 = 營養不均衡？素食三大迷思逐一破解！｜營養師Audrey Tam
燕麥這樣吃＝白吃！營養師揭大部分人忽略的「關鍵」｜營養師Audrey Tam
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多健康／營養補充品資訊
藍莓素真的護眼抗老？藍莓抗氧化能力超高！營養師拆解藍莓保健品功效及禁忌（附食譜）
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
燕窩推薦｜3大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏無糖燕窩限時84折／台灣新興品牌靜子心
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C軟糖6折入手／NaturesPlus鋅片只需$54
蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備6大蛋白粉品牌 最平56折入手美國CGN／台灣Marswhey超人氣烏龍奶茶
iHerb營養補充品supplement暢銷Top 10！Yahoo購物讀者買最多是益生菌？
益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富
低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
墨田區錦糸町警方封鎖調查！ 雪櫃驚現嬰兒四肢頭顱黑幕！
6日晚9點，一名員工打開冷凍層，發現膠袋內疑似嬰兒頭顱，下層還有四肢，嚇到馬上報警。Japhub日本集合 ・ 1 天前
丹麥捐精者攜帶罕見致癌基因 歐洲近二百兒童面臨 90% 患癌風險 部分幼年已患癌離世︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一項由歐洲多國媒體合作展開的大規模調查揭發，一名精子捐贈者雖然本身健康且通過篩檢，但其精子攜帶一種罕見的致癌基因突變，導致歐洲各地至少 197 名兒童出生後面臨極高的患癌風險，部分兒童甚至已經因此病逝。Yahoo 健康 ・ 6 小時前
秋冬大衣穿搭4重點：惠利「這個長度」最修身，瞬間擺脫五五身！
秋冬最能展現氣質的單品，一定少不了一件大衣，但許多人明明穿得很用心，最後卻被「五五身」、「顯臃腫」這類評語追著跑。惠麗近期以Max Mara、Joy Grysn等大衣穿搭亮相，堪稱修身範本，乾淨線條、精准長度，再透過同色系延伸與靴子選擇來優化比例，整體看起來輕盈、優雅又非常時髦！以下整理4個秋冬大衣必學重點，只要掌握這些原則，就算身高不是 170，也能穿出惠利般的長腿氣場。bella儂儂 ・ 11 小時前
靠加密貨幣逆襲！美媒：特朗普長子身家一年暴增五倍 躋身億萬富豪
美國總統特朗普長子小特朗普財富版圖正經歷戲劇性重構，這位曾因家族政治風波遠走科羅拉多州、一度漂泊無業的「叛逆公子」，如今靠加密貨幣投資狂攬近 3 億美元身家，較 2024 年成長五倍，成為特朗普家族商業帝國中最耀眼的新生代力量。鉅亨網 ・ 13 小時前
【健康 AI 解密】解密常見子宮問題：肌瘤、腺肌症 無創治療新方向︱Yahoo
子宮健康向來是女士十分關注的議題，而子宮肌瘤與子宮腺肌症更是最普遍的婦科疾病。雖然多屬良性，但往往影響日常生活，例如經量增多、經痛加劇、腰背痛，甚至壓迫性症狀，如尿頻或排尿困難。在香港，女性當中約兩至三成曾出現子宮肌瘤，而四十歲以上的患病率更高達一半，可見其普及程度之高。Yahoo 健康 ・ 10 小時前
點心放題優惠｜九龍酒店龍逸軒點心任食第二位$12！人均$213起必試春筍金箔蝦餃/沙律醬蝦多士/懷舊芝麻卷
點心放題一向大受港人歡迎，不少香港人都喜愛尋找一些任飲任食的超抵點心套餐優惠，大快朵頤。今次編輯一於介紹相當人氣的九龍酒店內的酒樓龍逸軒，近期酒樓推出限時第二位$12，折後人均最平$212.5起就可以食足2小時，當中一定要重點推介龍逸軒的懷舊經典點心，包括春筍金箔蝦餃、三文魚籽蒸燒賣、沙律醬蝦多士、菲林卷等，平時坊間好多酒樓都未必食到。今次點心放題有超過30種點心及美食，選擇非常多！想帶埋屋企人去懷緬過去，尋回昔日的味道？趁12月11日下午三點九龍酒店龍逸軒推出的點心放題優惠，快去KKday預訂啦！Yahoo Food ・ 16 小時前
印尼洪災死亡數逼近千人 災民批救援緩慢盼加速重建
（法新社印尼洛修馬威11日電） 印尼蘇門答臘島（Sumatra）嚴重洪災的死亡人數今天逼近千人，數十萬災民仍持續面臨物資短缺困境，對於救援工作的不滿情緒日益高漲。印尼國家災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，截至今晚，這場洪災已造成990人死亡，是近年來規模最大的同類災難，重創蘇門答臘西北部。法新社 ・ 7 小時前
卜國明不認同林哲玄建築業「爛得不能再爛」論 盧偉國：不要一竹篙打一船人(高詩敏報道)
【Now新聞台】候任及現任的工程界立法會議員都不認同林哲玄批評建築業「爛得不能再爛」的說法，認為如果發現害群之馬，應該向執法部門舉報，期望公眾公平看待事件。 前木工工程處處長、候任工程界立法會議員卜國明被問及林哲玄對建築界的批評，他就希望大家公平看待事件。候任立法會議員(工程界)卜國明：「個人我是不認同這說法，不過我有機會的話會與他討論這個原因，看他為何會這樣評論。大家很多時可能看到的是不好的方面，希望希望多些看好的一面，如果有害群之馬，我們應該嚴肅處理他，把他送官查辦。」他稱，近期發生的事件主要涉及樓宇工程的管理問題，建議政府考慮檢討相關制度。至於現任工程界議員盧偉國則稱，監察工程震動的程序造假，有可能對結構或是對重要的設施有影響，但亦強調香港工程業界仍有很好的聲譽。立法會議員(工程界)盧偉國：「不需要一竹篙打一船人，我們正常運作是做到，高質素的各種建築物也好，各種設備設施也好，都是佔多數。但是行業內有壞分子，行業內出現『老鼠屎弄壞一窩粥』這些情況，我們是非常痛心。如果你說多個環節很多人找機會造假，有時都真是防不勝防。」他呼籲行業謹守崗位，揭發不合規的事，又透露政府正考慮針對大型工務now.com 新聞 ・ 13 小時前
佘詩曼慶影迷會22周年 自揭多年小秘密 勁寵粉親回粉絲提問
佘詩曼入行多年，選美出身的她，由TVB紅到返內地，再回歸娘家懷抱，依然人氣不減，近期由她主演的電視劇《新聞女王2》話題不斷，Man姐頻爆金句，不僅成為城中熱話，外界更看好她大有機會第四度奪得視后。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
前美軍情報官：川普知曉外星混種藏身人群
[NOWnews今日新聞]美國1名曾任情報官員的退役空軍少校葛魯希（DavidGrusch），近日在接受外媒訪問時，聲稱美國政府一直隱瞞不明飛行物、外星混種生命存在於人類之中的資訊，而現任總統川普（D...今日新聞 ・ 19 小時前
【OK便利店】3日限定 全場啤酒75折狂減（即日起至12/12）
即日起一連3日，購買任何啤酒產品滿$80即享75折，多款精選啤酒優惠等緊你！快啲嚟Circle K 掃貨啦！精選優惠推薦包括：藍妹啤酒500毫升 4 罐裝，75折後平均$7.9/罐；K1664白啤酒/BRUT法藍拉格啤酒500毫升巨罐裝，75折後$7.5/件；麒麟一番搾500毫升4罐裝，75折後平均每罐$7.5/罐；朝日啤酒/超爽3.5啤酒500毫升罐裝，75折後$6.8/件。YAHOO著數 ・ 1 天前
立法會為候任議員舉行簡介會
【Now新聞台】新一屆立法會任期將於明年一月開始，立法會為候任議員舉行簡介會。 候任議員早上陸續到達立法會會議室，包括「新丁」江旻憓、譚鎮國和姚祖輝等等各界別的連任議員也有到場。據了解，全體90名議員都需要出席閉門舉行的立法會事務簡介會，聽取有關職權及履職機制和利益申報等等，之後會到會議廳觀看宣誓儀式示範，亦會參與迎新午宴。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
《尋秦記》定檔12‧31上畫 古天樂林峯宿命劇情絕密曝光
【on.cc東網專訊】萬眾期待，由古天樂擔任總監製及主演、林峯、宣萱、郭羨妮和滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，已定檔本月31日正式登陸大銀幕。原班上陣再度合體，無論是熟悉的角色人物，還是家喻戶曉的主題曲《天命最高》，定必勾起一眾「尋迷」的集體回憶。今日，預告及3東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
解讀 | 究竟F1車手點樣克服時差問題？
以剛完成的F1賽季為例，尾三分站於美國拉斯維加斯完成街道賽後，一眾車手及車隊職員，踏上8000英里的飛機旅途，跨越11個時差地區，於5天後立即進入卡塔爾分站賽事。絕對是F1賽季中其中一個最嚴峻的時差考驗。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
宏福苑五級火追蹤︱鴻毅收超低顧問費30.8萬 涉計錯分致宏業中標 業界：市場資訊不透明藏漏洞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑大火造成慘重傷亡，廉署早前拘捕涉事工程顧問「鴻毅建築師有限公司」人員。《Yahoo新聞》調查發現，屋苑斥資3.3億元進行大維修，僅另花費30.8萬元聘用鴻毅作為監督修葺的工程顧問，顧問費相當於工程費0.0009%。香港樓宇安全學會會長何鉅業直言，「冇可能」用30萬元完成以年計的顧問工作，按3.3億元工程規模計，顧問費應佔3至4%，即合理價約900多萬元。何提到，業主對有關收費水平未必有概念，市場訊息不透明的漏洞，或被利益集團利用；宏福苑曾參加市建局「招標妥」，市建局向《Yahoo新聞》覆稱，坊間顧問服務價格差異可以很大，難以向法團提供費用參考。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
i-dle 2026世界巡迴演唱會香港榜上有名！6月底壓軸登場，認識這隊當紅獨立女子力火辣韓團
i-dle官宣2026世界巡迴演唱會最新日程表，確認香港站榜上有名！香港站強勢上榜，6月27-28日兩連場直擊啟德體育園。巡將從2月首爾揭開序幕，一路席捲台北、曼谷、澳洲、日本，壓軸6月底空降香港。消息一出令NEVERLAND十分期待！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
日本固力果回收20款Pocky產品 港食安中心：不涉食安問題
日本食品生產商固力果周一(8日)公布，在全國主動回收20款Pocky產品，指儲存朱古力產品主要原料可可豆的物流倉庫需要進行改修工程，可可豆被臨時搬至另一個倉庫與香料一同存放，期間吸收其他香料的氣味，令產品味道有異，涉及約600萬件產品，最佳食用期限是明年5至10月。固力果強調有關產品仍可安全食用。 本港食安中心表am730 ・ 1 天前
肉餅食譜｜零失敗冬菇煎肉餅
肉餅可算是我們常見的家常菜之一! 而眾多肉餅中我最喜歡的配搭就非它莫屬!! 只需要兩樣簡單材料就可以輕易完成一道料理~ 絕對是零失敗,又簡單易弄的菜色! 自己做的肉餅真的是鮮嫩多汁,送飯一流!! 詳細煮法可以點這裡看影片喔 https://youtu.be/WGhK_X2PGNY ▸YouTube: https://bit.ly/3e3879J ▸Ig: https://bit.ly/2B3idce ▸Fb: https://bit.ly/3ed3NVqCook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
瑪嘉烈醫院工程疑涉偽造證明 醫管局報警 暫停分判商「諾和工程公司」工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫管局今日（10 日）發出聲明，證實一宗懷疑涉及偽造監測震動儀器校正證明，並已就事件向警方報案。事件涉及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程的其中一間分判商「諾和工程公司」，該公司向總承建商中鐵建設集團有限公司呈交的校正證明，經醫管局核查後，確認並非由證明書上列明的廣東中正航計量檢測有限公司發出。Yahoo新聞 ・ 1 天前
瑪嘉烈醫院擴建工程監測震動儀器涉造假 醫管局向警方報案
醫管局公布一宗懷疑偽造監測震動儀器校正證明的事件，涉及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程。當局指，有關儀器校正證明由承建商轄下一個分判商諾和工程公司呈交總承建商中鐵建設集團有限公司，再經總承建商呈交醫管局。其後經醫管局核查確認，該校正證明並非由證明書上所列的廣東中正航計量檢測有限公司所發出。 醫管局表示非常重視事件，已主動向警方報案，以及責成工程總承建商嚴肅跟進及徹查事件，並已要求總承建商暫停有關分判商諾和工程公司的工作。醫管局對違反醫院工程合約條款保留一切法律追究權利。 醫院在進行重建或擴建工程期間，會採取不同的措施監測震動的情況，以確保醫院工程所產生的震動不會對醫院運作及醫療服務構成影響。醫管局發言人強調，有關監測震動儀器屬於預防性質，總承建商現時仍然會以手提儀器作監測。 同時，當局亦會密切監察醫院工程附近使用者的反饋。如有醫護人員反映工程產生的震動影響服務，不論震動幅度有否超出規定，醫院均會以病人安全及醫療服務作為首要考慮，立即暫停有關工程。過去半年，醫管局沒有接獲任何醫院工程因為產生震動而需要暫停醫療服務的報告。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.coAASTOCKS ・ 19 小時前