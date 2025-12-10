煲仔飯＝減肥大忌？臘味煲仔飯熱量竟等於3個豬柳蛋漢堡！飯焦含致癌物質宜配「這類食物」中和｜營養師Audrey Tam

天氣轉涼，還有甚麽比食煲熱辣辣的煲仔飯更誘人？油香滿滿的米飯、香脆可口的飯焦，再配上臘腸、臘肉等，想起都令人食指大動，但你知道嗎？大部分煲仔飯都高卡高脂，尤其是臘味煲仔飯（1315卡路里）和鳳爪排骨煲仔飯（1300卡路里）的熱量最高，拍得住3個豬柳蛋漢堡！那麼減肥人士該如何健康食？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

為何煲仔飯如此高卡高鈉？

每份煲仔飯平均含有700 - 1,300卡路里，以成年人每日需攝取約2000卡路里計算，分分鐘獨食一煲飯已佔每日所需的一半以上。原因很簡單：為了避免飯粒黐底，有些廚師會在落米前在煲底塗上一層油；再加上臘味、鳳爪、排骨等高脂肉類，其油分會在烹調時滲入米飯中，無形中增加了飯的脂肪含量。例如1孖臘腸（約80克）的脂肪含量可達30 - 40克，相等於6 - 8茶匙油；甚至煲仔飯必備的甜豉油，其實都暗藏高鈉陷阱！每湯匙約含680毫克鈉，若不自覺加上3 - 4匙，單是調味料已超過每日2000毫克的鈉攝取上限，長期下來可能增加高血壓和腎病的風險。

廣告 廣告

（圖片來源：@nutritionby_audrey）

1孖臘腸約467卡路里，需急步行約1小時才能抵消。（圖片來源：Canva）

肉餅通常用半肥瘦肉碎製成，所以1份已含有約21克脂肪，相等於4茶匙油。（圖片來源：Canva）

「食唔肥」小貼士

1. 控制份量

成人每餐的飯量宜控制在1-1.5碗，而一般坊間的煲仔飯就已經有1.5-2碗，因此「獨食易肥」宜開心分享；如果擔心不夠飽肚，可以加一碟灼菜（全走）、雜菜煲或上湯浸菜，這樣不但可以增加纖維攝取，當中的鉀質還有助身體排走多餘鈉質，減少水腫的機會。

2. 選擇健康配料

瘦肉片、田雞、黃/白鱔、雞肉和海鮮等均屬高蛋白低脂配料。例如每100克白鱔約含12克脂肪，而最近紅爆Threads的左口魚則更低（每100克約2克脂肪）。窩蛋牛肉、豉汁白鱔和北菇蒸雞平均每煲熱量約800-900卡路里；左口魚和田雞則約700卡路里。不過，需注意田雞和鱔可能帶有細菌和寄生蟲，食用時務必確保已完全煮熟。

3. 控制甜豉油份量

以1湯匙為限。

4. 小心致癌物質

飯焦含有致癌物質，加上臘腸和臘肉等加工肉類亦被國際癌症研究機構（IARC）定為「一級致癌物」，建議進用後配搭富含維他命C蔬果（例如奇異果、士多啤梨、番石榴、彩椒、西蘭花和車厘茄等）來中和致癌物。

1個中型金奇異果（約75克）含122毫克維他命C，比綠奇異果多約1倍。（圖片來源：Canva）

番石榴被譽為「維他命之王」，1個中型大小（約55克）已含有126毫克的維他命C。（圖片來源：Canva）

半杯士多啤梨（換算為1份水果）約含45毫克維他命C。（圖片來源：Canva）

營養師Audrey Tam

更多專欄文章：

咖喱不再是減肥大忌！營養師公開「6款」較低脂健康咖喱 加「它」竟能防乳癌！｜營養師Audrey Tam

超市高鈣芝士選購指南 片裝芝士鈣含量竟差16倍！營養師教路0脂肪是哪款？｜營養師Audrey Tam

護眼別只靠杞子和藍莓！營養師分享：「這種蔬菜」竟比藍莓更有效？｜營養師Audrey Tam

麵包一定不健康？啡色就代表全麥？小心「假全麥」麵包陷阱！5類人不適合全麥麵包｜營養師Audrey Tam

3塊餅乾熱量等同1碗飯！拆解餅乾的高脂陷阱 同系列脂肪量可相差3倍（附12款低脂低糖餅乾名單）｜營養師Audrey Tam

即食麵或杯麵＝減肥大忌？教你精明選「這款」立刻減脂70%！（附24款較低脂選擇清單）｜營養師Audrey Tam

中秋湯圓健康吃攻略 同品牌脂肪差1倍？ 營養師分享：這2款湯圓較低卡低脂！｜營養師Audrey Tam

「樺加沙」襲港食乜好！公仔麵、罐頭易肥無營養？ 營養師：最愛4種儲糧必備食物｜營養師Audrey Tam

咳嗽、喉嚨痛即飲麥蘆卡蜂蜜？UMF數值不是越高越好！營養師教路如何選購麥蘆卡蜂蜜 一類人不應進食！｜營養師Audrey Tam

「以形補形」是真有其事？牛油果能保護子宮？營養師分析8大民間偏方 小心未補營養先增脂肪｜營養師Audrey Tam

脫髮困擾點算好？營養師教路「6+2」飲食貼士 助你提升髮量及髮質！｜營養師Audrey Tam

烏冬熱量低＝健康？同品牌鈉含量可相差11倍！12款較低鈉烏冬名單/「這款」烏冬更是高纖之選｜營養師Audrey Tam

營養師教路超市急凍餃子健康食！12款較低卡低脂餃子推介/三大食法貼士/增肌減脂餐單｜營養師Audrey Tam

無糖可樂轉「蔗糖」配方會更健康嗎？還是另一個「甜蜜陷阱」？｜營養師Audrey Tam

食素 = 營養不均衡？素食三大迷思逐一破解！｜營養師Audrey Tam

燕麥這樣吃＝白吃！營養師揭大部分人忽略的「關鍵」｜營養師Audrey Tam

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多健康／營養補充品資訊

藍莓素真的護眼抗老？藍莓抗氧化能力超高！營養師拆解藍莓保健品功效及禁忌（附食譜）

食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量

營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10

骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素

燕窩推薦｜3大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏無糖燕窩限時84折／台灣新興品牌靜子心

燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！

奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)

亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）

保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C軟糖6折入手／NaturesPlus鋅片只需$54

蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備6大蛋白粉品牌 最平56折入手美國CGN／台灣Marswhey超人氣烏龍奶茶

iHerb營養補充品supplement暢銷Top 10！Yahoo購物讀者買最多是益生菌？

維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！

維他命推薦｜iHerb維生素暢銷排名Top 10推薦！

早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！

益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富

低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？