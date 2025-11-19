煲仔飯食譜│達人煲仔飯做法！秘技100%煮出香脆飯焦+簡易洗煲秘技

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
要煮到一個完美焦香、有飯焦的煲仔飯，一個好的煲仔飯食譜必不可少，Yahoo Food找來煲仔飯專門店負責人分享煮煲仔飯秘技，即睇內文：
煲仔飯食譜是天氣凍時的最佳食譜！大牌檔美食煲仔飯暖笠笠又好味，飯焦香脆可口，這個冬天就來自煮煲仔飯吧！不過要煮到一個完美焦香、有飯焦的煲仔飯，一個好的煲仔飯食譜必不可少。這次就找來煲仔飯專門店「點煲」負責人，有多年入廚經驗的陳萬雄（雄哥）分享煮煲仔飯秘技，教你達人煲仔飯做法，首次煮煲仔飯就煮出香脆飯焦！
浸米太耐易斷米 唔想難洗要買陶層煲
看到不少食譜教煮煲仔飯，第一步多數是浸米，雄哥提醒浸米時間無需長，「其實浸幾分鐘就Ok，有時候啲人浸得耐係想縮短煲飯時間，但其實浸太多有機會做成斷米。」在浸米時，就可以準備好煮飯的「煲仔」。
「以前舊式煲仔飯會用砂煲，明火煮多幾次就會爛，所以我建議買啲有陶層嘅煲，雖然貴3至4倍，但起碼唔會痴底，整起飯焦又易啲，洗起上嚟都無咁煩又用得耐。」雄哥邊說邊幫煲仔內膽上油，「其實你想像下飯焦就好似炸米咁，咁你塗啲油上去，當收水時自然會炸起飯焦。」當成功刮起飯焦後，煲自然容易洗。
米水比例1:1 無煙即收水
有飯點可以無餸？但其實煲仔飯的配料甚麼時候落，都是一種技巧。「如果係醃製品，即係臘腸臘肉嗰啲，早啲放都無問題。」雄哥表示，肉類在簡單調味過後，同樣在煲煮7至10分鐘就可以放入煲仔裏，但海鮮因為易熟，所以只需在完成煲仔飯前4分鐘放落去即可。
而大家最關心的米水比例，亦非常簡單，大概1:1即可。「一開火就用大火，嗰時你會見到個煲好大煙，其實即係收緊水。水滾後就可以轉細火，然後見到無咩煙後，焗一焗就食得。」這時雄哥亦重提，為何浸米時間要短，「因為浸米耐，煮嘅時間變短，火候就會差啲，亦會造成飯焦唔夠平均同埋太厚。」他提醒，想要煮到一個靚煲仔飯，記得不要不停開閂煲蓋，「煲仔飯係靠蒸焗原理去整熟個飯，不停開閂蓋就會影響到個煮飯嘅過程。」雄哥說，一般一個煲仔飯大概20分鐘就可以上枱。
完成煲仔飯後，大家可以小刀圍着煲仔𠝹一圈，再用湯匙輕輕一刮就可以將整個飯焦弄起，在這個寒冷的冬天就品嚐到跟大牌檔同樣美味的煲仔飯！
更多煲仔飯食譜
