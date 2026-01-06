天寒地凍，煮煲仔飯也是個不錯的取暖活動。煮煲仔飯雖然不難，但一定要站在爐頭前不可以離開，才不會煲燶飯。窩蛋牛肉煲仔飯的牛肉比較易熟，所以在飯快好時才加入便不會煮過火，最後加個蛋便是完美。即睇Yahoo Food如何製作窩蛋牛肉煲仔飯：

窩蛋牛肉煲仔飯（2人份量）

烹煮時間：40分鐘

材料

牛柳90克

蛋1隻

米1米量杯（已浸）

水1米量杯

大紅椒1/4隻（切絲）

大青椒1/4隻（切絲）

葱花1湯匙

薑2片（切絲）

煲仔飯豉油適量

醃料

粟粉1茶匙

糖少許

老抽半茶匙

柱侯醬1茶匙

生抽半茶匙

紹酒1茶匙

做法

【煲仔飯食譜】窩蛋牛肉煲仔飯 完美做法重點係臨尾先加牛肉焗？

1. 米洗淨，加水浸半小時。牛肉切片，加入醃料拌勻。米連水加入砂鍋中，開大火煮滾至煲邊滾起泡泡，蓋上，收中細火煲8分鐘。

【煲仔飯食譜】窩蛋牛肉煲仔飯 完美做法重點係臨尾先加牛肉焗？

2. 開蓋，收細火，鋪上牛肉、薑絲和辣椒絲，沿煲邊繞少許油。蓋上，收最細火慢慢煲3分鐘。熄火後再蓋上焗5分鐘才打開。

【煲仔飯食譜】窩蛋牛肉煲仔飯 完美做法重點係臨尾先加牛肉焗？

3. 在中間加入一隻蛋，蓋上，小火焗3分鐘，加葱花和煲仔飯豉油。

