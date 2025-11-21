煽動分裂罪成判囚5年 因23條不獲提早釋放 馬俊文刑滿出獄

人稱「第二代美國隊長」馬俊文，被指 2020 年多次叫喊港獨口號，經審訊被裁定「煽動分裂國家」罪成，判囚 5 年。受「23 條」新安排影響，他不獲獄中行為良好減刑，未能提早獲釋（時序見內文圖）。



馬周五（21 日）在 Facebook 發布新自拍照，並表示已出獄，「出冊了。回家的感覺彷如隔世，卻被現實嘅衝擊感到無奈，茫茫人生我該何去何從呢⋯請好好照顧自己，照顧家人」。馬就不獲獄中減刑提司法覆核，高院與上訴庭駁回時指，安排不屬額外懲罰、不涉奪法定權利。

FB 專頁發新照、帖文稱「已出冊」

馬俊文的 Facebook 專頁周五下午約 4 時半，發布馬的新自拍照，並發帖表示已出獄：

「出冊了。回家的感覺彷如隔世，卻被現實嘅衝擊感到無奈，茫茫人生我該何去何從呢？或許，有些事情是我們無法控制，有些事情會讓我們感到 窒息，但只要我們做好本份，勇敢向前，未來仍是會掌握在自己手中⋯」。帖文又提及「請好好照顧自己，照顧家人。」

專頁以往的舊帖文均已清空。

上訴得直減刑至囚 5 年

馬俊文被控一項「煽動他人分裂國家」罪，指他於 2020 年 8 月 15 日至 11 月 22 日，涉及 20 宗事件，包括在公眾場合叫「光時」及其他港獨口號。馬不認罪受審，2021 年在區域法院被區院法官陳廣池判囚 5 年 9 個月，是第二宗被定罪的《國安法》案件。

2022 年，上訴庭裁定馬刑罰上訴得直，減刑至 5 年。上訴庭認為，馬的刑責在煽動的類別中仍屬較輕，原審法官量刑過重，適當的量刑起點應是 5 年 3 個月。

不獲獄中減刑 司法覆核敗訴

若計及一般獄中行為良好減刑三分之一，馬原定可於 2024 年 3 月 25 日獲釋。但同年 3 月 23 日，《維護國家安全條例》（23 條）刊憲，引入「如某囚犯是因被裁定犯危害國家安全的罪行而服刑，則署長除非信納提早釋放該囚犯，不會不利於國家安全」的新規定，最終馬未能提早獲釋。

消息人士當時透露，馬俊文原於探訪時確認，可於 3 月 25 日提早獲釋；但當天到懲教所迎接時，未見其踪；其後有人接獲懲教署職員來電，指因「23 條關係」，馬未能離開（見報道）。

馬俊文在獄中提出司法覆核，挑戰懲教署不予獄中減刑的決定，2024 年 12 月被高院法官李運騰裁定敗訴。官指，「23 條」下的新安排，顯然就國安罪犯能否提前釋放提出更嚴格條件。

官續指，即使個案不獲轉介至委員會考慮減刑，囚犯的刑期都不會長於法院判處的刑期，不屬額外懲罰，甚至有助更生。至於提早釋放馬俊文會否危害國安，判詞認為，應充分考慮國安委的意見，法院亦應「遵從」行政機關的判斷（見報道）。

上訴庭駁回馬上訴

馬敗訴後提上訴，2025 年 6 月被高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌、彭寶琴駁回。上訴庭指，本案不涉及法定權利被剝奪，委員會有酌情權考慮是否批准提前釋放囚犯，「並未賦予申請人在服畢三分二刑期後，提前釋放的任何權利或資格」。

對於馬一方質疑，條文中的「國家安全」定義不清晰，上訴庭反駁，國家安全利益的概念可隨時間而轉變，以適應不斷變化的現實，「以應對國家安全面臨現有和新的威脅」。雖然國安定義廣泛，「但其核心內容足夠清晰，使個人能夠理解國安涵蓋內容，並以此規範自己的行為」。

針對馬一方將「犯危國家安全罪行的在囚人士評審委員會」與監管釋囚委員會比較，似乎建議評審委員會成員應包括法官、非專業人士。上訴庭反駁指，「行政部門是唯一有資格進行國家安全評估」，因其擁有相關經驗、專業知識，以及獲取資訊和情報的渠道，可理解為何評審委員會不納入非政府人士。（見報道）

CACC272/2021 (DCCC121/2021)、 HCAL979/2024、 CACV4/2025