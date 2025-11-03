煽惑他人披露當事人個人資料罪成 新聞編輯判120小時社服令

【on.cc東網專訊】早前有人於網上討論區留言，籲一宗非禮案罪脫的男被告公開涉案女子資料，其後一名商人及一名新聞編輯被指涉案被捕，並各被控一項煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。該新聞編輯早前承認控罪，該案件今（3日）於東區裁判法院判刑，裁判官指被告有悔意且重犯可能性低，判其120小時社會服務令。

被告黃樂（36歲，報稱新聞編輯），被控一項煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，指他於2024年5月7日至8月7日期間，在香港非法煽惑他人在未經資料當事人女子X的相關同意下去披露X的個人資料，即其姓名，意圖導致該X或其家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致X或其家人蒙受指明傷害。

裁判官判刑時指，雖黃罪名嚴重但此案件不是同類型中最嚴重，而黃也沒有令事主X的個人資料暴露。同時，他接納黃在網上見到一宗非禮案相關報導，以為該被捕人是受害者，不加思考下而犯案的說法，念在其有悔意且初犯，加上黃在審訊開始前已認罪節省法庭的時間，而其亦因本次事件辭去工作受到深刻教訓，故接納感化官建議，判其120小時社會服務令。

案件編號：ESCC 3400/2024

