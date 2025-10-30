屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，案件今（30日）於區院判刑，法官判其進入勞教中心。
代號L.Y.F.報稱全職學生、兼職零售銷售員的20歲被告，被控於2022年12月至2023年2月期間在香港，煽惑約12歲的女童X，向她作出嚴重猥褻行為；另於2023年3月在香港，煽惑12歲的女童Y，向她作出嚴重猥褻行為。而X於2023年3月自殺身亡
法官判刑時指被告兩項控罪嚴重，心理醫生報告顯示被告有戀童障礙，重犯機會高。法官早前索取的報告指，被告皆適合進入更生中心、勞教中心及教導所，中心長官建議被告進入勞教中心接受較強的紀律性訓練，法官接納其意見，判處被告進入勞教中心。
案件編號：DCCC 353/2025
